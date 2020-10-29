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В Кировском районе Новосибирска двое парней с пистолетом отобрали деньги у прохожего

Полицейские задержали подозреваемых через несколько часов — сейчас дело ведет Следственный комитет

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До этого инцидента у задержанных не было проблем с законом

До этого инцидента у задержанных не было проблем с законом

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Сотрудники ППС задержали двоих парней с травматическим пистолетом

Вечером 26 октября возле дома на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у 19-летнего прохожего больше 12 тысяч рублей.

— Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы нападавших. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Буквально через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемых — 16-летнего и 18-летнего жителей Кировского района. Ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались.

— При себе у них были пневматические пистолеты, — пояснили в полиции. — Но следствию еще предстоит выяснить, с их помощью подозреваемые отобрали деньги или нет.

Дело уже передано следователям Следственного комитета. По факту уже возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Недавно НГС писал про однофамильцев, которые пошли под суд за разбойное нападение на оператора заправки под Новосибирском — потерпевший принял пневматический пистолет за настоящий.

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полицияразбой
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