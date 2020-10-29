В Кировском районе Новосибирска двое парней с пистолетом отобрали деньги у прохожего

Сотрудники ППС задержали двоих парней с травматическим пистолетом
Вечером 26 октября возле дома на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у
— Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы нападавших. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Буквально через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемых —
— При себе у них были пневматические пистолеты, — пояснили в полиции. — Но следствию еще предстоит выяснить, с их помощью подозреваемые отобрали деньги или нет.
Дело уже передано следователям Следственного комитета. По факту уже возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 162
Недавно НГС писал про однофамильцев, которые пошли под суд за разбойное нападение на оператора заправки под Новосибирском — потерпевший принял пневматический пистолет за настоящий.