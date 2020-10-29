В Кировском районе Новосибирска двое парней с пистолетом отобрали деньги у прохожего

Вечером 26 октября возле дома на улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска двое неизвестных, угрожая пистолетом, отобрали у 19-летнего прохожего больше 12 тысяч рублей.



— Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы нападавших. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.