Однофамильцы пошли под суд за разбойное нападение на оператора заправки под Новосибирском

В Карасукский районный суд поступило уголовное дело в отношении приятелей-однофамильцев Владимира и Евгения Сушковых, которые обвиняются в разбойном нападении на оператора заправки в Карасуке.



— Угрожая оператору АГЗС снаряженным пневматическим газобаллонным пистолетом, незаконно проникли в помещение операторной АГЗС, откуда похитили денежные средства в сумме 2500 рублей, принадлежащие АГЗС-30 ООО «АГЗС Татарск», а также сотовый телефон, принадлежащий оператору АГЗС, — говорится на сайте районного суда.