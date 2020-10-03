Однофамильцы пошли под суд за разбойное нападение на оператора заправки под Новосибирском

В Карасукский районный суд поступило уголовное дело в отношении приятелей-однофамильцев Владимира и Евгения Сушковых, которые обвиняются в разбойном нападении на оператора заправки в Карасуке.
— Угрожая оператору АГЗС снаряженным пневматическим газобаллонным пистолетом, незаконно проникли в помещение операторной АГЗС, откуда похитили денежные средства в сумме 2500 рублей, принадлежащие АГЗС-30 ООО «АГЗС Татарск», а также сотовый телефон, принадлежащий оператору АГЗС, — говорится на сайте районного суда.
В пресс-службе суда уточнили, что нападение произошло 4 июля. По данным следствия, потерпевший принял пистолет за настоящий.
Сушковым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия), первое судебное заседание пройдёт 25 ноября.
У подозреваемых уже есть судимость за разбой, Владимир Сушков ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, применение насилия в отношении сотрудника власти и кражу.
В феврале этого года новосибирец, угрожая игрушечным пистолетом, похитил из круглосуточного киоска 300 рублей и купил розу девушке. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.