Перевозили с квартиры на квартиру и требовали денег: в Новосибирске трое мужчин задержаны за похищение

В Новосибирске задержаны трое жителей Омска — их подозревают в похищении 39-летнего новосибирца и его 32-летней сожительницы.



— Они вымогали у потерпевших денежные средства, а также похитили имущество. Потерпевшему удалось сбежать, выпрыгнув в окно, и он обратился за помощью в полицию, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Задержанным 28, 35 и 58 лет. По информации Следственного комитета, подозреваемые перевозили своих заложников с квартиры на квартиру в Калининском районе. В одной из квартир мужчине удалось сбежать через окно. После этого омичи повезли женщину в одно из сёл Новосибирского района, но по дороге попались полиции.