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Перевозили с квартиры на квартиру и требовали денег: в Новосибирске трое мужчин задержаны за похищение

Вымогатели удерживали пару сожителей

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Задержанные мужчины требовали от своих пленников деньги&nbsp;

Задержанные мужчины требовали от своих пленников деньги 

В Новосибирске задержаны подозреваемые в похищении двух человек

В Новосибирске задержаны трое жителей Омска — их подозревают в похищении 39-летнего новосибирца и его 32-летней сожительницы.

— Они вымогали у потерпевших денежные средства, а также похитили имущество. Потерпевшему удалось сбежать, выпрыгнув в окно, и он обратился за помощью в полицию, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Задержанным 28, 35 и 58 лет. По информации Следственного комитета, подозреваемые перевозили своих заложников с квартиры на квартиру в Калининском районе. В одной из квартир мужчине удалось сбежать через окно. После этого омичи повезли женщину в одно из сёл Новосибирского района, но по дороге попались полиции.

— Они были остановлены сотрудниками ДПС, в результате чего женщина была освобождена, — пояснила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения двух лиц из корыстных побуждений с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Недавно НГС рассказывал историю предпринимателя из Татарска Дениса Ефимова, поймавшего вора-рецидивиста и угодившего в СИЗО за похищение человека.

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