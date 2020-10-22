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Взял покататься: в Новосибирске полиция поймала 15-летнего школьника, угнавшего мопед

С мальчика взяли подписку о невыезде

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Хозяин мопеда оценил свой ущерб в 50 тысяч рублей

Хозяин мопеда оценил свой ущерб в 50 тысяч рублей

В Новосибирске полиция поймала 15-летнего школьника, угнавшего мопед

Полицейские в Новосибирске задержали мальчика, угнавшего на улице Сибиряков-Гвардейцев мопед. Инцидент произошел еще в сентябре.

— Хозяин транспортного средства обратился за помощью в полицию. Ущерб от преступления составил 50 тысяч рублей. Был установлен и задержан подозреваемый — ранее не судимый 15-летний житель Ленинского района, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Против подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

В конце июля в Новосибирской области, в Карасуке, задержали двух 11-летних подростков — мальчики в один день угнали два автомобиля.

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