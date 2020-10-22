Взял покататься: в Новосибирске полиция поймала 15-летнего школьника, угнавшего мопед

В Новосибирске полиция поймала 15-летнего школьника, угнавшего мопед
Полицейские в Новосибирске задержали мальчика, угнавшего на улице Сибиряков-Гвардейцев мопед. Инцидент произошел еще в сентябре.
— Хозяин транспортного средства обратился за помощью в полицию. Ущерб от преступления составил 50 тысяч рублей. Был установлен и задержан подозреваемый — ранее не судимый
Против подростка возбудили уголовное дело по
С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
В конце июля в Новосибирской области, в Карасуке, задержали двух