Миллионы на пионах. Реставратор построила цветочную ферму как в Америке — история красивого бизнеса

Ольга выросла в Аше, сменила несколько профессий, а потом влюбилась в выращивание цветов Источник: предоставлено Ольгой Линник











— У нас как дома принято: обязательно каждый должен быть при деле. А я, честно, не знала, чем хочу заниматься. Тогда дядя показал мне несколько примеров цветочных ферм в Америке, в России их еще было совсем немного, — вспоминает Ольга Линник события лета 2019-го. — И я подумала: а почему бы и да. Был конец лета, я «выехала» за счет срезки кустарников, за счет старого сада дедушки. Начала искать себе клиентов. Перла напролом.

Ольге Линник из Челябинской области 33 года. По образованию она юрист, но по этой профессии ни дня не проработала (кто знает, может, всё еще впереди). Зато Ольга успела попробовать себя в других областях: от перегона машин до реставрации мебели в старинных особняках. Пять лет назад семейным советом приняли решение, что Ольге нужно сменить сферу деятельности и отказаться от поездок в пользу семьи. Идею с фермой цветов озвучил Игорь Линник — известный в Челябинске флорист и дядя Ольги. Что интересно — он никогда не был ее основным заказчиком.

Предпринимательница рассказала нашим коллегам из 74.RU, как ее бизнес рос вместе с цветами и достиг миллионных оборотов.

У Ольги два основных направления в бизнесе — продажа цветов через магазины и работа с декораторами на свадьбах и других мероприятиях Источник: предоставлено Ольгой Линник











«Семья поставила ультиматум»

Семья Линников из уютной Аши на границе Челябинской области и Башкирии. Ее дедушка на протяжении долгих лет создавал большой яблоневый сад для жены и своих сыновей. Пришло время, и его унаследовала семья Ольги.



Так выглядит один из участков сада. Он расположен на границе с лесом, рядом река и горы. Идиллия Источник: предоставлено Ольгой Линник











Ольга, как и многие сверстники, после школы уехала учиться в Челябинск, но после получения диплома юриста вернулась домой. В то время у отца было семейное дело — изготовление мебели на заказ, и он взял ее в мастерскую. Ольга несколько лет работала с деревом, общалась с заказчиками. А после смерти отца ушла в похожую сферу — начала заниматься реставрацией старинной мебели.

Ольга показала, какую мебель делали в мастерской ее отца. Стандартными заказами они не ограничивались, и как-то вырезали из дерева копию знаменитого Bearbrick. Игрушки этого бренда стоят в домах многих знаменитостей, а этот — в салоне гаджетов в Челябинске Источник: предоставлено Ольгой Линник

— Я много ездила по России — Новгород, Казань, Питер, Москва. Всё началось с того, что в течение полугода реставрировала старинный особняк в Новгороде. А потом благодаря сарафанному радио стала таким «реставратором по вызову». Я восстанавливала мебель, лестницы, весь внутренний интерьер. Это продолжалось с 2016-го по 2019-й. По заработку в среднем выходило 200–250 тысяч в месяц. Но это такая работа интенсивная — ты берешься за проект и работаешь три недели с утра до поздней ночи.



Пять лет назад родные Ольги поставили ей ультиматум: работа должна быть около дома, чтобы она могла проводить больше времени с мужем и дочкой. Несмотря на хороший заработок, пришлось сделать выбор. Датой открытия цветочной фермы в семье считают 7 августа 2019 года. Это произошло через два дня после того, как Ольга вернулась после заказа по реставрации.

— Вернулась домой фактически без денег, потому что заплатила неустойку заказчику из-за того, что отказалась от следующих проектов. И я была расстроена, потому что дело моей жизни просто уплыло из моих рук, — рассказала Ольга. — Тогда Игорь (владелец цветочной мастерской в Челябинске Игорь Линник. — Прим. ред.) у меня спросил, что я знаю про цветочные фермы. Показал мне несколько примеров таких ферм в Америке. И я подумала: а почему бы и да. Был конец лета, и я «выехала» в ту пару месяцев за счет срезки кустарников, за счет старого сада дедушки. Начала искать себе клиентов. Перла напролом.

Любовь Ольги к антикварной мебели никуда не ушла, и это видно по ее фотосессиям Источник: предоставлено Ольгой Линник











«Веточный маньяк»

Ольга говорит, что стартового капитала у нее не было. Зато был секатор, который после семейных посиделок ей подарил дядя.



— Кроме секатора у меня была машина и пустой карман. Я написала 30 людям, которые могли бы у меня принять товар в Челябинске, ответил один человек. В Уфе я написала 150 людям, и мне ответили три человека. С тех пор они мои клиенты, — улыбается она.



На срезке кустарника и многолетних цветов, которые росли в дедушкином саду, Ольга заработала свои первые деньги в этом бизнесе. Это было несколько десятков тысяч рублей, большую часть которых ее семья «проела». Зато зимой она начала зарабатывать не совсем очевидным для фермера способом — срезкой и выгонкой веток. В стандартных букетах их у нас не использовали, зато у модных флористов в Европе и в Москве это было в тренде.

Так выглядят ветки после выгонки. Сразу появляется весеннее настроение, даже если за окном мороз Источник: предоставлено Ольгой Линник

— Объясню, что это такое. Ты срезаешь ветку на холоде, приносишь домой, ставишь ее в раствор с водкой или борной кислотой, и она у тебя распускается, — рассказывает фермер. — Цветущими ветками я торговала с января по апрель. Заработала немного, потому что на рынке к этой теме относились очень скептически, но и я была настойчива. Меня даже некоторые называют «веточным маньяком». Сервис у меня навязчивый. Но я знаю, что на этом можно заработать, не имея стартового капитала и каких-либо посадок. Первая поставка веток была для Игоря, я ему до сих пор поставляю их. И была еще одна владелица цветочного магазина, сотрудничество с которой складывалось тяжело. Просто не мой клиент, так бывает.

Ветки с молодыми листиками используют в букетах и декоре Источник: предоставлено Ольгой Линник











От отчаяния — к выращиванию 40 тысяч цветов

Поздней осенью 2019-го года Ольга все-таки посадила некоторые луковичные, чтобы заработать на них в мае — до основного периода цветения остальных культур. Но в первую весну она столкнулась с отсутствием клиентов.



— Было очень много работы с возражениями. Мне говорили, что это «бабкины» цветы, что нарциссы никому не нужны, они под каждым забором растут. И что флористы по привычке закажут нужный ассортимент цветов в Голландии. На меня накатило отчаяние. Я срезала всё цветущее, что у меня было, загрузила в машину и поехала в Уфу. Я останавливалась у каждого цветочного магазина. Я им предлагала купить пробный набор, либо если мы заключаем договор на дальнейшие поставки, то они получали эту первую охапку в подарок. Я прошла, наверное, больше 50 магазинов. Поначалу было: «Нет, нет, нет», — вспоминает Ольга. — Меня это возмущало, ведь цветы хорошие. Потом в итоге я встала около универмага «Уфа» и продавала их людям. Я не могла вернуться без денег домой. В итоге около 30% продала в магазины, а остальные 70% продала просто с машины. После этого тяжелого дня у меня появилось два постоянных клиента, которым я отгружала всё, что выращиваю.

Нарциссы — одни из первых цветов (наряду с другими луковичными), которые появляются в ассортименте фермеров весной Источник: Алена Бревда











Одновременно с нарциссами цветут ландыши. Ольга придумала, как сделать их основой свадебной фотосессии — нежной и неординарной Источник: Анна Птицына











Уфа до сих пор остается основным местом сбыта цветов для Ольги. Ведь до Челябинска от Аши ехать 330 километров, до Уфы — 120.

В межсезонье дополнительным доходом для фермы стал архитектурный бетон. Из него фермер делает кашпо и фигуры зайцев, птиц. Их можно увидеть в весенних и пасхальных композициях.



Следующим этапом развития бизнеса стали фотопроекты с декораторами. Ольга вносила свой вклад цветами и растениями, а отдача шла в виде бесплатной рекламы ее как фермера. После съемок появились заказы на оформление свадеб и других мероприятий.

Ольга выбирает нестандартные фотопроекты и выступает подрядчиком по поставке цветов Источник: предоставлено Ольгой Линник











В последние несколько сезонов Ольга выращивает от 35 до 40 тысяч растений или стеблей — именно так флористы и фермеры называют эту продукцию. Они идут в цветочные магазины Челябинска, Уфы и Екатеринбурга. В основном это небольшие авторские цветочные лавки.



— С сетевыми магазинами цветов фермеру, который выращивает сезонные растения, сложно работать. Им нужен постоянный ассортимент в течение года. Больше для сотрудничества подходят небольшие авторские цветочные лавки. В Челябинске это лавки TSVETNAYA, Fusion flowers, «Пять лепестков», «33 букета», «Поле», Natureza и некоторые другие, — перечисляет она. — Я работаю в современной флористике, с творческими людьми, которые понимают ценность фермерских цветов и не цепляются за розы и герберы.

Еще до создания фермы у Ольги в саду были 70 кустов пионов, которые высадил ее дедушка. С учетом спроса на цветок это уже целое состояние Источник: предоставлено Ольгой Линник

Красивый, но адский труд

Всю работу по выращиванию цветов пока выполняет сама Ольга и ее семья — это четыре человека. В период с мая по конец сентября фермеры встают в 5 утра, начинают срезку и упаковку цветов для доставки. На полив, обработку от вредителей и болезней уходит по несколько часов в день. Ну и всю ферму, которая сейчас занимает порядка 50 соток, нужно регулярно пропалывать от сорняков — иначе они просто задушат цветы.

Георгины — один из основных товаров цветочной фермы во второй половине лета Источник: предоставлено Ольгой Линник











Рабочий день фермера может закончиться глубоко за полночь. Поэтому в пик сезона дочка Ольги, которой 10 лет, занимается домашними делами — готовит простую еду, прибирается дома.



— Найм персонала — одна из самых больших проблем. Люди не хотят работать, а на земле особенно. Не хотят заниматься тяжелым трудом. Сейчас на ферме работаем я, моя подруга, моя мама, курьером у нас трудится дядя моей подруги. Я надеюсь, что мой муж тоже присоединится к ферме (пока он помогает время от времени, потому что у него есть другая основная работа).

Георгины, в отличие от пионов, нарциссов и других многолетников, нужно выкапывать каждую осень. А у Ольги на ферме — порядка полутора тысяч кустов Источник: предоставлено Ольгой Линник











Чтобы увеличить доход в межсезонье, в прошлом году Ольга пополнила ряды «инфобизнесменов» — она вместе с коллегой из Тюмени запустила курс по цветочному фермерству. Причем сделала его самым дорогим в России (он стоит 120 тысяч рублей в год). Хотя доходы от него пока далеки от показателей фермы, которая приносит 2,5 миллиона рублей в сезон.



К удивлению Ольги, ее клиентами становятся нередко очень молодые люди, которым едва исполнилось 20 лет, а на ее курс — люди ее возраста, либо чуть старше. Но кажущаяся простота этого бизнеса обманчива, предупреждает она.

