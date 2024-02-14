«Сняли без согласия»: Центральный рынок получил досудебную претензию от арендаторов — поводом стала вытяжка

Арендаторы одного из заведений на «Гастрокорте» в Новосибирске заявили, что руководство Центрального рынка без их согласия сняло вытяжной зонт, чтобы заменить его на новый. После этого им выставили счет на 24 тысячи рублей. В подробностях конфликта разбиралась корреспондент НГС Анастасия Бичакова.
Что случилось
Директор Центрального рынка Алексей Виноградов рассказал НГС, что арендаторы поставили на занятой ими площади дополнительную плиту, но не стали устанавливать вытяжку. При этом мощность вентиляции в корнере рассчитана лишь на одну плиту. По словам руководителя, посетители жаловались на сильный запах. Рынок провел работы своими силами, нанял подрядчика, который установил новый вытяжной зонт. После этого заведению выставили счет, по которому платить оно якобы отказалось.
— Мы предложили в рассрочку. Установили новый зонт большего размера на две плиты, а старый оставили корнеру и, соответственно, сделали начисления. Зонт с вытяжкой не снимали — только когда перемещали в соседний пустующий отдел. На сегодня корнер полностью оборудован, как было, — заверил Виноградов.
По словам Алексея, речь идет о службе доставки паназиатской кухни «Chef Кот» — ее фотография представлена в посте, ранее опубликованном в «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». В нем указано мнение самих арендаторов. Говорится, что осенью 2023 года «Гастрокорт» приносил им заявление на демонтаж вытяжки — на него, следует из текста, ответили отказом.
— Но через 2,5 месяца администрация выставила счет на неизвестного нам контрагента ИП Бахарева <...> с требованием заплатить 24 тысячи, иначе они расторгнут с нами договор в одностороннем порядке, — поделился своей версией автор.
Действительно, именно эта сумма прописана в локальном сметном расчете, копию которого в редкцию НГС прислал Алексей Виноградов.
— Вытяжной зонт идентичен, а значит, работы проведены не были, — такое предположение выдвигается в публикации.
В еще одном ролике из поста некая девушка высказала такое обвинение:
— После того, как были написаны досудебные претензии, гастрокорт зашел в опечатанную точку и провел полностью опись всего оборудования. Они сделали это без нашего присутствия. Сначала отдельно сотрудник, потом пришли несколько.
Кроме директора, ситуацию НГС официально прокомментировала администрация рынка. В письменном ответе от нее в качестве причины, по которой оборудование арендатора было перемещено на хранение (именно такая формулировка), называется задолженность по арендной плате. При этом вид оборудования и название самого заведения в письме не уточняются.
— Право на удержание имущества, в том числе на его перемещение до погашения задолженности, предусмотрено договором аренды. Оно не изымается из собственности, а лишь помещается на хранение до проведения взаиморасчетов, — говорится в ответе.
В нем добавляется, что впоследствии в документах были найдены разночтения. Как оказалось, имущество переместили преждевременно. Помимо его возврата, арендатору якобы принесли письменные извинения и отправили предложение об урегулировании. В помещении монтируются перегородки, системы вытяжки и так далее. Проводится внутренняя проверка.
Что говорят в «Chef Кот»
В «Chef Кот» корреспонденту НГС отказались как-либо комментировать конфликт.
В досудебной претензии в адрес рынка, копия которой также есть в посте с жалобой, написано следующее:
— Мы вынуждены обратиться в полицию, — однако имя заявителя скрыто.
Виноградов добавляет следующее:
— Насколько знаю, претензий было две или три, вспоминать нужно. И до установки зонта, и после.
НГС отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.
Прошлым летом сибирячка потеряла очки на Центральном рынке и поругалась с охраной — она оказалась в «черном списке» посетителей.