«Сняли без согласия»: Центральный рынок получил досудебную претензию от арендаторов — поводом стала вытяжка

По словам Алексея, речь идет о службе доставки паназиатской кухни «Chef Кот» — ее фотография представлена в посте, ранее опубликованном в «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». В нем указано мнение самих арендаторов. Говорится, что осенью 2023 года «Гастрокорт» приносил им заявление на демонтаж вытяжки — на него, следует из текста, ответили отказом.

— Но через 2,5 месяца администрация выставила счет на неизвестного нам контрагента ИП Бахарева <...> с требованием заплатить 24 тысячи, иначе они расторгнут с нами договор в одностороннем порядке, — поделился своей версией автор.