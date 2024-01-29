IPA с сахаром: как семейная пара придумала сладости 18+, которые стали новосибирскими сувенирами

По словам Юрия Никифорова, в 90-х годах он работал в Новосибирске в издательском бизнесе. В начале 2000-х он переехал в Германию, где прожил больше 10 лет, занимаясь полиграфией и торговлей полиграфическим оборудованием, а также консалтингом в сфере недвижимости. В середине 2010-х они с супругой Светланой решили вернуться на родину, где увлеклись производством авторских джемов.



Выбор нового направления деятельности был не таким уж неожиданным. Светлана по образованию технолог пищевого производства, поэтому кроме желания варить джемы у неё было понимание того, как организовать процесс. Ну а Юрий не безосновательно надеялся применить свой опыт в полиграфии: хороший продукт нуждается в упаковке.