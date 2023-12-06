7 тысяч за сундук. Бухгалтер из новосибирска превращает бумагу в мебель — ее корзины и шкафы принимают за дорогой ротанг

Не сразу стала продавать

Идея продавать авторские корзинки и мебель пришла к Вере не сразу. Первое время она делала их исключительно для друзей и семьи и не гналась за заработком, уделяя больше внимания творческому процессу. Она вспоминает, что плетение настолько увлекло ее, что совсем не хотелось от него отрываться.

Но вскоре всё-таки дело дошло и до продажи: изделия стали пользоваться у новосибирцев спросом. Вера признает, что пока у нее нет возможности брать слишком много заказов — мини-бизнес приходится совмещать с основной работой бухгалтером. Хотя даже в «лайтовом» режиме он приносит весьма неплохой доход.