7 тысяч за сундук. Бухгалтер из новосибирска превращает бумагу в мебель — ее корзины и шкафы принимают за дорогой ротанг

Жительница Новосибирска Вера Кравченко — мастер по плетению корзин и мебели из бумажной лозы. Она начала изготавливать их во время пандемии, когда сидела дома и хотела занять себя чем-нибудь интересным. А в итоге это стало для нее прибыльным бизнесом. Может ли хобби приносить не только удовольствие, но и деньги, Вера подробно рассказала корреспонденту НГС.
Не сразу стала продавать
Идея продавать авторские корзинки и мебель пришла к Вере не сразу. Первое время она делала их исключительно для друзей и семьи и не гналась за заработком, уделяя больше внимания творческому процессу. Она вспоминает, что плетение настолько увлекло ее, что совсем не хотелось от него отрываться.
Но вскоре всё-таки дело дошло и до продажи: изделия стали пользоваться у новосибирцев спросом. Вера признает, что пока у нее нет возможности брать слишком много заказов — мини-бизнес приходится совмещать с основной работой бухгалтером. Хотя даже в «лайтовом» режиме он приносит весьма неплохой доход.
Обычно на создание одной плетеной вещи сибирячка выделяет 5–7 дней, о чем сразу предупреждает заказчиков.
— И, несомненно, параллельно я могу выполнять несколько заказов, — добавляет Вера Кравченко.
Без заморочек
Сундуки, корзины и другие предметы интерьера собеседница НГС изготавливает с нуля. Бумажные трубочки или лозу она предпочитает не покупать и крутит сама.
По словам Веры Кравченко, слишком сильно тратиться на материалы не обязательно. Тем, кто только начинает осваивать плетение, она рекомендует приобрести небольшой стартовый набор: пачку бумаги А4 (для практики подойдут и газеты), вязальную спицу, клей ПВА, недорогую морилку за 100–150 рублей, акриловый лак за 400-600 рублей, ножницы или секаторы для цветов. Для изучения азов, проб и ошибок этого будет вполне достаточно.
— Такой набор нужен, чтобы плести простые корзинки. Ну, а если хочется попробовать сундук или шкаф, то также понадобятся деревянные рейки, мебельные колесики, щит и петли. Они потребуют дополнительных затрат, объем которых будет зависеть от предполагаемых габаритов изделия, — объяснила мастерица.
В подготовке бумажной лозы, по словам Веры Кравченко, ничего сложного нет, но важно запастись терпением. Чтобы трубочек точно хватило, она штампует их как конвейер: много и долго. Сначала нарезает бумагу без принта на полоски шириной 7–20 сантиметров — в зависимости от размеров будущей вещи. Дальше они поочередно накручиваются на спицу, таким образом из них формируются тонкие трубочки. Чтобы они не раскручивались, на кончик наносится клей. Затем Вера окрашивает лозу специальными составами с колером или морилкой, которая придает бумаге более природный цвет. Дальше следуют обработка, сушка, увлажнение. В результате трубочки становятся гибкими, и из них легче плести.
Хитрая лоза
Из бумажной лозы можно плести и сумочки, и елочные игрушки, и абажуры — всё что угодно, говорит Вера Кравченко. Сама она работает именно с крупными изделиями. Среди них — как раз каркасные шкафчики и сундуки. Два сплетенных ею сундука сегодня можно увидеть в магазине меда на улице Кошурникова.
Внешне лоза почти ничем не отличается от натуральных веточек. Однажды Вера Кравченко попала из-за этого в забавную ситуацию: у нее заказали корзину для белья в ванную, и когда она ее привезла, клиенты удивились, откуда могла взяться настолько ровная лоза. Как выяснилось, они думали, что приобретают корзину из ротанга, и до последнего ни о чем не подозревали.
— Муж хозяйки недоумевал: «Лоза вся одна к одной. Она что, ненатуральная?» Отвечаю: «Натуральная. Сама крутила». Заказать-то они заказали, но перед этим внимательно не прочитали описание. Я думала, что откажутся от изделия. Но, нет, наоборот, даже остались довольны, — улыбается плетунья.
Внешне ротанговые и бумажные изделия действительно похожи друг на друга. И дело не только в том, как выглядит бумажная лоза, но и в принципе ее плетения: он позволяет сымитировать текстуру перекрещивающихся веточек.
О деньгах, клиентах и поддержке
Сколько именно сибирячка зарабатывает на бумажном товаре, она не говорит. Но обмолвилась, что мастера, которые не только занимаются плетением, но и продают обучающие курсы, умудряются накопить на квартиру.
В ассортименте, представленном на сайте объявлений, цены на ее корзины начинаются от 900 рублей и достигают 4 тысяч. Сундук можно приобрести примерно за 7 тысяч. Но несмотря на доход, бывают и убыточные заказы.
— Человеческий фактор никто не отменял. Бывает, случайно промахиваешься с цветом или размерами, и тогда всё приходится плести заново, — рассказала Вера Кравченко.
В любом случае, считает она, заранее следует обговаривать с заказчиком его пожелания. Изредка ошибки в процессе можно исправить, главное — не лениться.
— Найти дело по душе, которое еще и приносит доход, — это счастье. Родные за меня очень рады, хотя и смеются, что я попала в секту. Потому что не могу остановиться и перестать плести: как по мне, это очень увлекательно, — улыбается собеседница НГС.
Отношение к чужой работе
Среди мастеров, которые плетут из бумажной лозы, есть определенная конкуренция, признает новосибирская плетунья.
— Вот, допустим, работают повара: у них одинаковые продукты, а результат выходит разный. Так же и здесь. Раньше этот вид хобби оставался почти незамеченным, потому что корзины были ужасными: то цвет «вырви глаз», то покрыты глянцевым лаком. Сейчас другое дело: большинство мастерят из лозы а-ля природная, с интересной формой и без жуткого блеска. На изделия приятно смотреть и, конечно же, из-за этого мы друг с другом конкурируем, — объяснила она.
Вера уверена, что для достижения успеха нужно не только уделять внимание качеству, но и вводить в свой ассортимент новые изделия. Например, она мечтает изготовить из бумажной лозы ширму. Правда, пока до этого не дошли руки.
Недавно НГС рассказывал историю сибирячки, которая бросила SMM и стала мебельщицей — она делает шкафы и кухни, а еще удивляет клиентов-мужчин.