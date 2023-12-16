Новосибирские коммунальщики банкротят старейшее научное издательство России

По данным «Контур.Фокуса», ФГБУ «Издательство «Наука»» образовали в Москве, директором учреждения выступает Николай Федосеенков, учредителем — министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На сайте организации указано, что «Наука» — старейшее научное издательство страны и одно из крупнейших в мире — ведет отсчет своей истории с 1727 года. Филиалы издательства находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.