Новосибирские коммунальщики банкротят старейшее научное издательство России

Компания «Новосибирскэнергосбыт» подала иск о банкротстве одного из научных издательств России. Сумма исковых требований превышает миллион рублей.
Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области накануне, 15 декабря. Речь идет о ФГБУ «Издательство «Наука»».
По данным «Контур.Фокуса», ФГБУ «Издательство «Наука»» образовали в Москве, директором учреждения выступает Николай Федосеенков, учредителем — министерство науки и высшего образования Российской Федерации. На сайте организации указано, что «Наука» — старейшее научное издательство страны и одно из крупнейших в мире — ведет отсчет своей истории с 1727 года. Филиалы издательства находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
— Сумма исковых требований 1 009 763,95 — сказано в документах.
На момент публикации новостного материала иск не принят в производство судом, в связи с чем детали заявления не указаны. По информации суда, в 2023 году новосибирская компания подала два иска к учреждению.
АО «Новосибирскэнергосбыт» — поставщик электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области, указано на сайте компании. По информации «Контура.Фокуса», гендиректором организации числится Карэн Дашьян. На конец 2022 года выручка фирмы составила 48, 1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей.
В одном из заявлений суд решил взыскать с учреждения в пользу «Новосибирскэнергосбыта» задолженность за электроэнергию в размере более 900 тысяч рублей. Соответчиком по делу стало ТУ Росимущества по Новосибирской области, но в иске к последнему было отказано.
НГС направил запросы в ФГБУ «Издательство «Наука»» и компанию «Новосибирскэнергосбыт» с просьбой прокомментировать иск о банкротстве.
В начале декабря стало известно, что компания «Новосибирскэнергосбыт» хочет благоустроить коворкинг для сотрудников в здании в центре города. Начальная цена контракта составляет более 12 миллионов рублей.