«Новосибирскэнергосбыт» решил обустроить коворкинг в центре за 12 миллонов — фото проекта

Компания «Новосибирскэнергосбыт» хочет благоустроить коворкинг для сотрудников в здании в центре города. Информация и дизайн-проект появились на сайте госзакупок.



Согласно документам, организация планирует перестроить пятый этаж здания на улице Орджоникидзе, 32, начальная цена контракта — более 12 миллионов рублей. По техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить все работы за 120 дней с даты подписания договора. Дизайн-проект также опубликовали на сайте госзакупок, интерьер должен быть в минималистичном стиле с яркими элементами: оранжевыми стульями, необычными люстрами и картой мира почти во всю стену.