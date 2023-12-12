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«Новосибирскэнергосбыт» решил обустроить коворкинг в центре за 12 миллонов — фото проекта

Сейчас для работ ищут подрядчика

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Все обустроить должны за 4 месяца

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Компания «Новосибирскэнергосбыт» хочет благоустроить коворкинг для сотрудников в здании в центре города. Информация и дизайн-проект появились на сайте госзакупок.

Согласно документам, организация планирует перестроить пятый этаж здания на улице Орджоникидзе, 32, начальная цена контракта — более 12 миллионов рублей. По техническому заданию, подрядчик должен будет выполнить все работы за 120 дней с даты подписания договора. Дизайн-проект также опубликовали на сайте госзакупок, интерьер должен быть в минималистичном стиле с яркими элементами: оранжевыми стульями, необычными люстрами и картой мира почти во всю стену.

Так может выглядеть коридор компании на пятом этаже

Так может выглядеть коридор компании на пятом этаже

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А это кабинет на 28 рабочих мест, на стене хотят разместить карту мира

А это кабинет на 28 рабочих мест, на стене хотят разместить карту мира

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Это второй кабинет, уже на 24 рабочих места, выглядит почти так же, как и другой кабинет

Это второй кабинет, уже на 24 рабочих места, выглядит почти так же, как и другой кабинет

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Есть кабинеты места и поменьше, например, на 16 рабочих мест с абстрактной картиной во всю стену

Есть кабинеты места и поменьше, например, на 16 рабочих мест с абстрактной картиной во всю стену

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Это одна из переговорных компании на 8 мест

Это одна из переговорных компании на 8 мест

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Еще один кабинет на 9 рабочих мест

Еще один кабинет на 9 рабочих мест

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Есть и вторая переговорная с зоной кофе-брейка

Есть и вторая переговорная с зоной кофе-брейка

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И отдельная гардеробная

И отдельная гардеробная

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В начале года «Новосибирскэнергосбыт» искал подрядчика, который будет рассылать СМС абонентам, цена контракта на три года составила 3 миллиона рублей.

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