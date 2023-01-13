«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика на рассылку СМС за 30 миллионов

— Объем отправляемых СМС может быть до 100 тысяч в день. Среднее количество отправляемых СМС в месяц ориентировочно 283 000 . Максимальное количество отправляемых СМС в секунду — не менее 20, с возможностью увеличения лимита скорости отправки СМС в секунду на безвозмездной основе, — говорится в документах о закупке.

