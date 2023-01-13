«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика на рассылку СМС за 30 миллионов

АО «Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика, который будет рассылать СМС абонентам. За три года ему готовы заплатить 30 миллионов рублей.
Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. По данным документации, 45% будут доставлять абонентам МТС, 24% — «Теле2», 13% — «Билайн», 13% — «Мегафон», 5 — другим операторам. 90% смс — информационные, 10% — рекламные.
— Объем отправляемых СМС может быть до 100 тысяч в день. Среднее количество отправляемых СМС в месяц ориентировочно
Стоимость отправки одного сообщения не должна превышать 2,94 рубля с учетом НДС.
Итоги торгов подведут 9 февраля. НГС направил запрос в «Новосибирскэнергосбыт», чтобы узнать, о чем будут информировать абонентов с помощью этих СМС.
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