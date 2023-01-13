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«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика на рассылку СМС за 30 миллионов

Контракт рассчитан на три года

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10% СМС будут содержать рекламу

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АО «Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика, который будет рассылать СМС абонентам. За три года ему готовы заплатить 30 миллионов рублей.

Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. По данным документации, 45% будут доставлять абонентам МТС, 24% — «Теле2», 13% — «Билайн», 13% — «Мегафон», 5 — другим операторам. 90% смс — информационные, 10% — рекламные.

— Объем отправляемых СМС может быть до 100 тысяч в день. Среднее количество отправляемых СМС в месяц ориентировочно 283 000. Максимальное количество отправляемых СМС в секунду — не менее 20, с возможностью увеличения лимита скорости отправки СМС в секунду на безвозмездной основе, — говорится в документах о закупке.

Стоимость отправки одного сообщения не должна превышать 2,94 рубля с учетом НДС.

Итоги торгов подведут 9 февраля. НГС направил запрос в «Новосибирскэнергосбыт», чтобы узнать, о чем будут информировать абонентов с помощью этих СМС.

В конце декабря в городе Обь под Новосибирском больше 2000 человек остались без электричества. Это произошло из-за того, что рабочие порвали кабель при строительстве магазина.

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