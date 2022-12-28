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Более 2,5 тысячи человек остались без электричества из-за повреждения кабеля во время стройки

Потребителей подключили к электричеству по резервной схеме

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Земляные работы проводили без согласования с энергетиками

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28 декабря в городе Обь Новосибирской области рабочие порвали кабель при строительстве магазина на улице Большая. Из-за этого свыше двух с половиной тысяч местных жителей остались без электричества.

— Во время несогласованных с энергетиками земляных работ порвали кабельную линию электропередачи. Без электроснабжения осталась не только часть самого города Оби, но и часть села Толмачево. Под отключение попал также ряд объектов жизнеобеспечения, в частности котельная, снабжающая теплом данный участок города, — сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Сотрудники энергетической компании подключили потребителей по резервной схеме. Ремонтные работы планируют закончить в течение суток.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска дома на 43 улицах остались без света из-за планового ремонта электросети.

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