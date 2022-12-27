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Дома на 43 улицах останутся на ночь без света в Октябрьском районе

Отключение связано с капитальным ремонтом воздушной линии электропередачи

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Электричество отключат с 22:00 часов 27 декабря

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В Октябрьском районе Новосибирска с 22:00 часов 27 декабря до 05:00 28 декабря 2022 года пройдет плановое отключение электроэнергии. Под отключения попадают дома на 43 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Как пояснили в компании, отключение связано с капитальным ремонтом воздушной линии электропередачи 110 кВ. Отключение затронет многоквартирные жилые дома по улицам: Большевистская, Обская, 2-я Обская, ЖК «Марсель», а также дома частного жилого сектора, расположенные на улицах: Большевистская, Высокогорная, Добролюбова, Взлетная, Загородная, Камышенский лог, Осипова, Дубравы, Камышенская, Асфальтный пер., Средний пер. Гайдара, пер. Сосновский, пер. Боровой, Лазо, Выборная, 2–10-й Камышенские переулки, Ленинградская, Переселенческая, Плющихи Правый берег, Кузбасская, Ярославского, 1–3-й пер. Крупской, пер. Луговой, Родниковая, Яснополянская, Толстого, Чехова, Зыряновская, Гурьевская, Инская.

Кроме того, под отключение попадают промышленные потребители: Новосибирский мелькомбинат, Новосибирский инструментальный завод и «Новосибхимфарм».

Ранее в микрорайоне Шлюз Советского района Новосибирска произошло массовое отключение электричества.

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