Дома на 43 улицах останутся на ночь без света в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска с 22:00 часов 27 декабря до 05:00 28 декабря 2022 года пройдет плановое отключение электроэнергии. Под отключения попадают дома на 43 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».
Как пояснили в компании, отключение связано с капитальным ремонтом воздушной линии электропередачи 110 кВ. Отключение затронет многоквартирные жилые дома по улицам: Большевистская, Обская,
Кроме того, под отключение попадают промышленные потребители: Новосибирский мелькомбинат, Новосибирский инструментальный завод и «Новосибхимфарм».
Ранее в микрорайоне Шлюз Советского района Новосибирска произошло массовое отключение электричества.