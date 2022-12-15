В микрорайоне Шлюз Новосибирска произошло массовое отключение света

— Света нет, отключили в 17:50. Точно нет на улицах Шлюзовой, Русской, при этом на улицах Вахтангова и Балтийской есть свет, — рассказала НГС местная жительница.



Как сообщил НГС другой житель микрорайона Шлюз, электричество отключили как в жилых домах, так и в магазинах. Также, по словам очевидца, во время отсутствия света на пешеходном переходе в микрорайоне сбили человека.

