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Тема дняОтключение света в микрорайоне Шлюз
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В микрорайоне Шлюз Новосибирска произошло массовое отключение света

Отключение продлится до 21 часа

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Отключение произошло в районе 18:00

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Вечером 15 декабря в микрорайоне Шлюз Советского района Новосибирска произошло массовое отключение электричества. Как сообщили изданию НГС читатели, свет погас в домах на улицах Русской, Шлюзовой, Сиреневой и Миргородской. Отключение произошло в районе 18:00.

— Света нет, отключили в 17:50. Точно нет на улицах Шлюзовой, Русской, при этом на улицах Вахтангова и Балтийской есть свет, — рассказала НГС местная жительница.

Как сообщил НГС другой житель микрорайона Шлюз, электричество отключили как в жилых домах, так и в магазинах. Также, по словам очевидца, во время отсутствия света на пешеходном переходе в микрорайоне сбили человека.

— На месте скорая помощь и ДПС. Человек вроде бы живой, — сообщил читатель НГС.

НГС обратился в пресс-службу Госавтоинспекции с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации в ведомстве не ответили на запрос.

Аварийное отключение продлится до 21 часа 15 декабря

Аварийное отключение продлится до 21 часа 15 декабря

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По данным муниципального портала Новосибирска, аварийное отключение электроснабжения продлится до 21 часа 15 декабря. Света лишились более 20 домов.

— Начало отключения — 15.12.2022, 18:00. Конец отключения: 15.12.2022, 21:00, — указано в сообщении.

В середине декабря в Новосибирске произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Без тепла осталось более 10 зданий, в их числе жилые дома.

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