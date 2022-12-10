Более десяти домов остались без тепла на левом берегу Новосибирска

Вечером 10 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Как сообщается на официальном портале Новосибирска, без тепла осталось более 10 зданий, в их числе жилые дома.
Отключение зафиксировано на улицах Ватутина, Пермитина и Выставочной.
— Аварийное отключение. Начало отключения — 10.12.2022 18:00:00, конец отключения — 10.12.2022 23:55:00. Причина: определение и устранение дефекта в
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала в компании не предоставили ответа по отключению.
Отметим, утром 10 декабря в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима произошла коммунальная авария. Без тепла остались 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также 3 школы, 5 детских садов, 3 поликлиники. По факту произошедшего следователи начали проверку.