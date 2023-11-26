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СрочноМэрия Новосибирска возьмет кредиты
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Мэрия Новосибирска возьмет кредиты на 2 миллиарда рублей — зачем ей деньги

Срок кредитной линии составляет 730 дней

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок

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В Новосибирске департамент финансов и налоговой политики мэрии возьмет несколько кредитов на общую сумму 2 миллиарда рублей.

Специалисты подвели итоги четырех аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии. В каждом указана сумма в размере 500 миллионов рублей.

В документах указано, что деньги предоставят департаменту для финансирования бюджета и/или погашения муниципальных долговых обязательств мэрии Новосибирска. Кредитную линию планируется открыть на 730 дней.

— Оплата услуг осуществляется исходя из суммы полученного кредита, периода фактического пользования кредитом и размера процентной ставки за пользование кредитом в безналичной форме, — сказано в документах.

Начальная цена каждого контракта составляет 159, 7 миллиона рублей. Аукционы на оказание услуг объявили в начале ноября, их победителем стало ПАО «Промсвязьбанк».

Осенью прошлого года департамент финансов и налоговой политики мэрии также объявил закупку на оказание услуг по предоставлению кредита. Его сумма составила 500 миллионов рублей.

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