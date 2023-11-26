Мэрия Новосибирска возьмет кредиты на 2 миллиарда рублей — зачем ей деньги

В Новосибирске департамент финансов и налоговой политики мэрии возьмет несколько кредитов на общую сумму 2 миллиарда рублей.
Специалисты подвели итоги четырех аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии. В каждом указана сумма в размере 500 миллионов рублей.
В документах указано, что деньги предоставят департаменту для финансирования бюджета и/или погашения муниципальных долговых обязательств мэрии Новосибирска. Кредитную линию планируется открыть на 730 дней.
— Оплата услуг осуществляется исходя из суммы полученного кредита, периода фактического пользования кредитом и размера процентной ставки за пользование кредитом в безналичной форме, — сказано в документах.
Начальная цена каждого контракта составляет 159, 7 миллиона рублей. Аукционы на оказание услуг объявили в начале ноября, их победителем стало ПАО «Промсвязьбанк».
Осенью прошлого года департамент финансов и налоговой политики мэрии также объявил закупку на оказание услуг по предоставлению кредита. Его сумма составила 500 миллионов рублей.