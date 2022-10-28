Мэрия Новосибирска возьмет полмиллиарда рублей в кредит на погашение долгов
Деньги хотят взять на 1096 дней
Департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска объявил аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита.
По данным сайта госзакупок, городские власти намерены взять кредит в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.
В документах уточняется, что деньги предоставят городской администрации на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств мэрии. Кредитную линию откроют на 1096 дней.
Начальная цена контракта за предоставление денег составляет 127,5 миллиона рублей. Определить организацию, которая предоставит новосибирским властям кредит, планируется 17 ноября.
В августе сообщалось, что мэрия Новосибирска рассчитывает на бюджетный кредит на развитие метро, для этого чиновникам нужно было подготовить документы и найти финансирование на создание проекта.