Опутали сетями: кто больше всех зарабатывает на продаже еды новосибирцам — счет идет на сотни миллиардов рублей

Новосибирская (да и российская в целом) розничная торговля в этом году была богата событиями. Сети активно расширялись, выводили на местный рынок новые форматы и покупали конкурентов. Обозреватель НГС решил оценить, какое место сейчас занимают лидеры рынка друг относительно друга и в общем объеме местного продовольственного ритейла.
Как считали
Практически все крупные торговые сети публикуют сегодня отчётность, из которой можно почерпнуть массу полезных данных. Проблема в том, однако, что данные эти касаются работы всей сети — результаты работы в отдельных регионах компании не предоставляют. Нам же интересно понять, кто сейчас лидирует именно в Новосибирске.
Чтобы оценить в деньгах масштабы присутствия на местном рынке крупных ритейлеров, предположим, что базовые показатели их новосибирского бизнеса соответствуют общероссийским. Тогда можно взять результаты прошлых периодов (например, 2022 года) и просто поделить на количество магазинов. И уже имея выручку и чистую прибыль на один магазин, оценить существующую ситуацию в Новосибирске.
Количество торговых точек, конечно, непостоянно — все ритейлеры активно открывают новые магазины. Поэтому мы взяли его не в конце, а в середине года. Сами магазины могут отличаться по размеру, но и здесь допустим, что их структура примерно соответствует новосибирской. Получится, возможно, не очень точно, но для оценки масштабов бизнеса будет достаточно.
Для того чтобы подтвердить подсчёты, мы обратились к нескольким экспертам как в самих компаниях, так и занимающихся анализом рынков. Они подтвердили оценки выручки в целом, высказав некоторые частные замечания, которые были учтены при подведении итогов. Ещё одним подтверждением корректности подхода можно считать то, что полученная оценка новосибирского бизнеса сетей «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу) оказалась очень близка к их результатам.
Новый лидер
В этом году X5 Retail Group смогла обойти бессменного лидера последних лет — барнаульскую «Марию-Ра». Количество магазинов у неё и «Пятерочки» пока одинаково: по 292 на каждую сеть. Но если новосибирские магазины X5 показывают такую же эффективность, как в среднем по сети, то их общая выручка уже выше, чем у алтайцев.
Кроме того, X5 уже открыла в городе 24 дискаунтера «Чижик». Только это количество магазинов может дать дополнительно более одного миллиарда рублей выручки в год (исходя из финансовых результатов сети и количества магазинов). Можно смело утверждать, что выручка в 2023 году перевалит за 30 миллиардов рублей, а в будущем вырастет ещё. Выручку «Марии-Ра» можно оценить в этом году в 27 миллиардов рублей.
Но победителю в этом году дышит в спину «Лента», купившая осенью сеть «Монетка». Собственный оборот «Ленты» может превысить 22 миллиарда рублей, «Монетка» добавит ещё порядка 8 миллиардов.
Таким образом тройка лидеров заканчивает год плотной группой.
На четвёртом и пятом месте расположились «Магнит» (предположительно 23 миллиардов рублей) с «Ярче!» (20 миллиардов рублей). Нужно заметить, что в целом эффективность томской сети выше: один магазин в среднем может обеспечивать выручку более 100 миллионов рублей в год — при том, что его площадь меньше стандартных «Магнита» или «Пятерочки» как минимум вдвое. Эти оценки выглядят вполне правдоподобно — достаточно просто зайти в три-четыре случайно выбранных торговых точки любой из сетей. Нюанс, правда, закачается в том, что «Ярче!» часто стоят в местах с максимальным трафиком — а значит и более высокой арендной ставкой.
К пятерке лидеров с выручкой от 20 миллиардов приближается на всех порах группа Mercury (сети «Красное&Белое» и «Бристоль»), чья выручка в этом году может перевалить в Новосибирске за 18 миллиардов рублей. По количеству торговых точек эти сети вместе уже давно вышли в лидеры: 199 и 125 соответственно.
Замыкают восьмёрку лидеров красноярская компания «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») с выручкой в 8,6 миллиарда рублей и немецкая METRO Cash&Carry — она заработала порядка 7,5 миллиарда рублей.
Отдельный интерес вызывает чистая прибыль ритейлеров, которая могла быть получена от деятельности в Новосибирской области. Здесь приходится сделать дополнительные допущения: не учитывать расходы на расширение сети и предположить, что эффективность новосибирских магазинов не отличается от эффективности торговых точек сети в целом.
Несомненным лидером здесь оказались сети «Красное&Белое» и «Бристоль», которые вместе могли заработать до 916 миллионов рублей. Следом идут «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и Metro Cash&Carry, за ними с большим отрывом следуют «Светофор» с «Маяком» и «Ярче!». Невысокая прибыль «Ярче!» может объясняться высокими издержками на размещение магазинов (они часто занимают дорогие помещения в людных местах) и низкой наценкой. Но главное, владелец «Ярче!» может извлекать основную прибыль на этапе дистрибуции и производства.
Обращает на себя внимание практически отсутствующая прибыль «Марии-Ра» — если, конечно, компания не извлекает её каким-то другим способом. Но в условиях прессинга крупных конкурентов и продолжающегося развития сети это выглядит объяснимо. Что же касается «Монетки», то в этом году (до покупки «Лентой») сеть показывала чистые убытки. Так что расчёт её прибыли не имеет смысла.
Сети покрыли всё
Совокупная выручка розничной торговли продуктами питания в Новосибирской области в прошлом году составила по данным «Росстата» 364,5 миллиарда рублей. Судя по динамике прошедших девяти месяцев (по которым есть данные) существенного роста ждать не приходится. Если же сложить выручки только восьми перечисленных торговых сетей, то получится, что они уже занимают почти половину всего рынка с совокупным объемом 166 миллиардов рублей.
А ведь кроме них в Новосибирске работают ещё и другие сети: SPAR c «Хорошим выбором» (томская «Лама»), французский «Ашан», новосибирские «Быстроном» и «Продсиб», плюс какое-то количество продуктов продается в сети FiX Price (основа ассортимента в нем — всё же непродовольственные товары). То есть с учётом всех игроков доля сетей в общем обороте может превышать 50%. Примерно такое же соотношение и между количеством торговых точек в категории «продукты питания» (3577) и супермаркетов (1652) в базе 2ГИС.
С одной стороны, это говорит о довольно высокой степени концентрации в продовольственном ритейле. С другой — о возможностях существенного расширения. Торговые сети в ближайшие годы будут и дальше наращивать количество магазинов и долю в общем объеме продаж. А значит места на рынке отдельным магазинчикам и отделам в комплексах с ярмарочной торговлей будет оставаться всё меньше.
Одним из самых существенных трендов в российской розничной торговле, по мнению участника круглого стола на «Днях ритейла», проходивших на прошлой неделе в «Экспоцентре», станут магазины низких цен — дискаунтеры. По поводу того, какой именно тип таких торговых точек будет иметь больший успех, владелец и топ-менеджер разных компаний даже поспорили на бутылку очень дорогого коньяка.