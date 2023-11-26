Опутали сетями: кто больше всех зарабатывает на продаже еды новосибирцам — счет идет на сотни миллиардов рублей

Чтобы оценить в деньгах масштабы присутствия на местном рынке крупных ритейлеров, предположим, что базовые показатели их новосибирского бизнеса соответствуют общероссийским. Тогда можно взять результаты прошлых периодов (например, 2022 года) и просто поделить на количество магазинов. И уже имея выручку и чистую прибыль на один магазин, оценить существующую ситуацию в Новосибирске.



Количество торговых точек, конечно, непостоянно — все ритейлеры активно открывают новые магазины. Поэтому мы взяли его не в конце, а в середине года. Сами магазины могут отличаться по размеру, но и здесь допустим, что их структура примерно соответствует новосибирской. Получится, возможно, не очень точно, но для оценки масштабов бизнеса будет достаточно.

