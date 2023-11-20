«Здоровый мужик приносит другому пачку молока»: московский чиновник в Новосибирске раскритиковал работу курьеров

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов высказался о курьерских службах в России, которые развиваются на фоне дефицита кадров. Об этом чиновник рассуждал на выставке «Дни ритейла в Сибири», которая проходила в Новосибирске на прошлой неделе.
Никита Кузнецов заявил, что курьерская служба странно устроена, а количество мужчин, которые там работают — это повод задуматься. Цитату чиновника привели в информационном агентстве 1prime.ru.
— По всем опросам одна из ключевых проблем бизнеса — это дефицит кадров. Есть такая проблема? Есть… Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить… а это крепкие здоровые мужики, — цитируют чиновника в информационном агентстве.
При этом Никита Кузнецов добавил, что ему «пока непонятно», что с этим можно сделать. Директор департамента предложил обсудить этот вопрос.
— Это, конечно, очень весело, очень прикольно, но все-таки, наверное, здесь должны быть все-таки какие-то разумные пределы, — добавил представитель Минпромторга РФ.
С тем, что вопрос с курьерами нужно обсудить, согласился председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он также предположил, что сервисы доставки будут меняться, в том числе в сторону автоматизации.
— Может быть не настолько критично, что есть эта армия курьеров. Я бы обратил внимание еще на другую армию — охранников, например. Неоднократно разными специалистами говорилось, что у нас как-то охранников прямо очень много. Поэтому, может быть, куда и следует посмотреть, то это в этом направлении, — цитируют в 1prime.ru Андрея Карпова.
Цитаты Кузнецова и Карпова в укороченном виде также привела «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.
Ранее на выставке «Дни ритейла в Сибири» стало известно, что производители массово предупредили торговые сети о росте цен.