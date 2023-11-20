«Здоровый мужик приносит другому пачку молока»: московский чиновник в Новосибирске раскритиковал работу курьеров

— По всем опросам одна из ключевых проблем бизнеса — это дефицит кадров. Есть такая проблема? Есть… Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить… а это крепкие здоровые мужики, — цитируют чиновника в информационном агентстве.

