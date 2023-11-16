Производители массово предупредили торговые сети о росте цен — каким он будет

Компания NielsenIQ на форуме «Дни ритейла в Сибири» обнародовала результаты опроса топ-менеджмента российских розничных сетей. В частности, эксперты рассказали, что почти 60% производителей продуктов в России уже сообщили им о намерениях повысить цены в ближайшие три месяца.
NielsenIQ — компания, предоставляющая данные о рынке розничной торговли и покупательском поведении в индустрии товаров повседневного спроса
О результатах исследования NielsenIQ рассказал исполнительный директор компании Константин Локтев, выступая на круглом столе «Обновление бизнес-процессов в новой реальности». По словам, 59% производителей уже сообщили руководству торговых сетей о планах повышения, ещё 24% затруднились ответить. Не собираются повышать цены лишь 18% поставщиков.
Что касается размеров будущего повышения, то самым массовым (43%) стал диапазон в 6–10% роста цены. на 11–15% планируют повысить цены 26% поставщиков, у 17% производителей рост цен не превысит 4%. Остальные повысят цену на 16–20%. Основной причиной предприятия называют инфляцию.
При этом оценивая перспективы собственного бизнеса 80% опрошенных высказали уверенность в том, что он будет расти. Основной упор делается на запуск новых товаров и выход в новые сегменты или категории товаров.
Представитель NielsenIQ отметил разницу подходов производителей продукции и ритейлеров. Если первые декларируют больший упор на развитие среднеценовых и премиальных брендов и продуктов, то розничная торговля намерена сделать ставку на низкоценовой и среднеценовой сегменты.
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