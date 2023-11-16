Производители массово предупредили торговые сети о росте цен — каким он будет

О результатах исследования NielsenIQ рассказал исполнительный директор компании Константин Локтев, выступая на круглом столе «Обновление бизнес-процессов в новой реальности». По словам, 59% производителей уже сообщили руководству торговых сетей о планах повышения, ещё 24% затруднились ответить. Не собираются повышать цены лишь 18% поставщиков.



Что касается размеров будущего повышения, то самым массовым (43%) стал диапазон в 6–10% роста цены. на 11–15% планируют повысить цены 26% поставщиков, у 17% производителей рост цен не превысит 4%. Остальные повысят цену на 16–20%. Основной причиной предприятия называют инфляцию.