В Первомайском сквере начали разбирать здание с «Перчини»: там снята дверь и вокруг лежат доски

Сооружение появилось в Первомайском сквере в 2007 году, позже выяснилось, что собственник построил «объект капитального строительства», хотя по закону не имел на то права. В августе этого года мэр Новосибирска сообщил, что владелец здания Park cafe собирается снести объект по судебному решению.

