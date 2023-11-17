В Первомайском сквере начали разбирать здание с «Перчини»: там снята дверь и вокруг лежат доски

В центре Новосибирска начали разбирать двухэтажное здание около Первомайского сквера, в котором ранее работал рестораны Park Cafe и «Перчини». Сегодня возле здания горой лежат деревянные доски, кроме того, с петель уже сняли дверь.
О начале работ сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по региону 17 ноября.
Речь идет о здании на Красном проспекте, 25/1. Ведомство опубликовало фотографию объявления, размещенного на двери сооружения. В нем указано, что работы по сносу здания проводятся с 9 ноября этого года. В этот же день горожане заметили мебель около здания.
— В результате привлечения к ответственности и применения судебными приставами мер понуждения, должник приступил к исполнению требований решения суда о сносе нежилого помещения в центре Новосибирска, расположенного по адресу: Красный проспект, 25/1, — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что приставы будут контролировать ход работ до полного выполнения «требований исполнительного документа».
Как сообщалось прежде, собственником здания на Красном проспекте, 25/1, выступает ООО «Антрацит».
По данным «Контур. Фокуса, ООО «Антрацит» образовали в 2007 году, директором компании выступает Сергей Кирушок, учредителем — Евгений Мельников. До середины прошлого года совладельцами организации числились Константин и Лариса Козловы. На конец 2022 года выручка компании составила 14,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,9 миллиона рублей.
Сооружение появилось в Первомайском сквере в 2007 году, позже выяснилось, что собственник построил «объект капитального строительства», хотя по закону не имел на то права. В августе этого года мэр Новосибирска сообщил, что владелец здания Park cafe собирается снести объект по судебному решению.