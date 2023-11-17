Ёмкость пьянства: толпы алкоголиков отравляют жизнь людям на Затулинке — они дебоширят у магазина, который невозможно закрыть

Жители Затулинки несколько лет борются с круглосуточным магазином по продаже спиртного, который расположен на первом этаже жилого дома на улице Петухова. Там, где алкоголь льётся рекой в режиме 24/7, наглость покупателей не знает границ: они устраивают драки, ходят в туалет на детской площадке, засыпают пьяными на тротуарах. Собственники квартир, когда-то мечтавшие о райском уголке в относительно новом доме, признаются, что попали в ад: контролирующие органы на жалобы не реагируют, отмечая, что не могут повлиять на предпринимателей, которые формально работают по закону. Почему алкогольный беспредел не остановить и причём здесь может быть высокопоставленный генерал МВД, разбирался криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Алковечеринка длиной в три года
Дом 22/1 на улице Петухова был построен в 2009 году и на тот момент считался одним из самых современных на Затулинке: по индивидуальному проекту, с оригинальными планировками квартир, подземной парковкой и консьержем в единственном подъезде. Одна из жительниц — Алина (имя изменено — прим. ред.) — говорит, что многие мечтали сюда переехать.
Сегодня желание собственников прямо противоположное: многие подумывают продать в доме квартиру из-за неприятного соседства. В 2021 году в коммерческом помещении на первом этаже открыли круглосуточный магазин по продаже алкоголя — «Ёмкость 24». Бизнес-решение оказалось более чем удачным, в магазин повалили толпы клиентов.
— В то время это был единственный ночной магазин на всю округу: вся Затулинка здесь паслась, и даже с улицы Палласа приезжали. Это ужас. В час ночи тут машины, музыка, пьяные визги. Выходят под окна жильцов, курят, орут, дерутся. Кто не может идти, тут же лежат. Люди утром выходят на работу, ведут детей в школу, детский садик, а возле магазина валяются люди, — сетует женщина.
По ее словам, не раз безудержное веселье заканчивалось трагедией: медики не успевали спасти пьяниц, которые прощались с жизнью буквально под окнами жилого дома. С открытием еще нескольких подобных точек на Затулинке, уверяет Алина, поток неадекватных клиентов немного уменьшился, но проблема не исчезла.
— Детская площадка у нас была. Там в песочнице устроили натуральный туалет. Люди перестали парковаться со стороны магазина, потому что есть риск, что машину повредят. Семья, которая жила прямо над магазином, вынуждена была переехать: однажды в их окна полетели бутылки за замечание вести себя потише, — рассказывает женщина.
Пьяные дебоши, уверяет она, продолжаются практически ежедневно. И так уже на протяжении почти двух с половиной лет.
«Писали даже Кадырову»
Несколько жителей в разговоре с корреспондентом НГС признались, что в борьбе с алкогольным беспределом под окнами у них уже опускаются руки. Владельцы квартир, кажется, прошли по всем возможным инстанциям. Результатов — никаких.
— Сперва мы отправились к главе администрации Кировского района. Тем более, что она находится в 100 метрах от нашего дома. Глава нам ответил, мол, я вам ничем не могу помочь, потому что у меня нет таких полномочий. Сказал обращаться в Роспотребнадзор, — рассказала жительница окрестностей Ольга (имя изменено — прим. ред.).
По ее словам, в приватной беседе глава района посоветовал жителям обнести проход к магазину забором и каждый день закрывать его после 22:00. Обещал даже выделить субсидию, но предупредил, что предприниматели, скорее всего, подадут на жильцов в суд. Подсчитав затраты на забор (около 2 млн рублей), собственники отказались от этой идеи.
Роспотребнадзор, изучив жалобы жильцов на круглосуточный магазин, оформленный как заведение общепита, отказался даже провести проверку, поскольку не увидел в ситуации «угрозы жизни и тяжкого вреда здоровью».
— В адрес юридического лица ООО «АЛКОНОМ», осуществляющего деятельность в баре «Ёмкость-24» подготовлено и направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части шума от громкой музыки. Вопросы нарушения общественного порядка в компетенцию Роспотребнадзора не входят, — говорится в заключении (документ имеется в распоряжении редакции).
Жильцы пытались искать защиту в мэрии. Специалисты департамента потребительского рынка вышли на владельцев магазина и напомнили предпринимателям, как важно соблюдать закон о тишине (официальный ответ имеется в распоряжении редакции). Всё.
— К местным депутатам ходили, в торговую палату, в прокуратуру, в приёмную Путина звонили, сосед даже Кадырову писал. Обращения спускают на местный уровень, ответ один и тот же — нарушений в работе предприятия нет. Формально у них всё по закону. В магазине в открытую говорят, мол, всё что происходит на улице, нас не касается, — рассказывает Ольга.
По ее словам, раньше полиция приезжала по вызовам несколько раз за ночь. Сейчас, очевидно, привыкнув к постоянному беспределу вокруг магазина, экипаж может вовсе не отреагировать на звонок в полицию.
Прецеденты были
Безвыходных ситуаций не бывает, уверена координатор по проектной работе регионального штаба ОНФ Ирина Липатникова. В беседе с корреспондентом НГС специалист вспомнила, что несколько лет назад в штаб Народного фронта с похожей проблемой обратились жители Октябрьского района: на первом этаже жилого дома на улице Добролюбова появилась круглосуточная «разливайка», мгновенно собрав вокруг себя местных маргиналов.
— Мы посоветовали жильцам составить коллективное обращение в прокуратуру, подкрепив заявление доказательствами: несколько раз фиксировали вызов полиции по ночам в защиту областного закона о тишине, заключение Роспотребнадзора, который усмотрел нарушение санитарных норм в заведении. Прокуратура приняла заявление к рассмотрению, обратилась в интересах неопределенного круга граждан в суд о запрете эксплуатации этого заведения, и в результате иск был удовлетворен, — отметила Липатникова.
Ещё один заметный прецедент, по ее словам, был в Татарске. Там местные жители также пожаловались на круглосуточный алкомагазин. Подключилась местная администрация, которая выписала юрлицу несколько административных штрафов за нарушение закона о тишине. Ситуацию удалось урегулировать.
Жителям дома на Петухова Ирина Липатникова посоветовала составить коллективное обращение в прокуратуру с максимально возможным количеством подписей, в том числе жителей от других домов. Заявление, по ее словам, лучше отдать на личном приёме прокурору района.
Сын генерала?
Но что делать, если в прокуратуру люди уже обращались? Источник НГС, знакомый с ситуацией, посоветовал взглянуть на проблему с другой стороны: изучить предпринимателей, которые, очевидно, зарабатывают немалые деньги на круглосуточном спаивании жителей Затулинки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АЛКОНОМ» зарегистрировано в 2021 году по адресу Петухова, 22/1. Учредитель и директор — Евгений Кочерга. Официально предприятие нельзя назвать супер-прибыльным: по итогам 2022 года, коммерсанты зафиксировали выручку — 38,1 млн рублей, чистую прибыль — 2,3 млн рублей.
Бренд «Ёмкость 24» закреплён за другой компанией — ООО «БЛУМ». Её зарегистрировали годом ранее, а в состав учредителей изначально вошли Дмитрий Ведерников и Максим Архипов. Последний сегодня числится генеральным директором компании.
Официальный сайт «Ёмкости» буквально бравирует огромными продажами алкоголя, подчеркивая, что в ассортименте — 200 сортов пива, 350 видов вин, 600 видов ликера, виски, бренди и т.д. В списке успешно запущенных «маркет-баров» — девять адресов, среди них — Петухова, 22/1. Более того, предприниматели запустили франшизу и сегодня предлагают всем желающим помощь и поддержку в открытии новых заведений, обещая быструю окупаемость бизнес-проектов и выход на солидную прибыль за считанные месяцы.
Один из основателей сети — Дмитрий Андреевич Ведерников. По словам двух источников НГС, знакомых с ситуацией и не связанных между собой, предприниматель — полный тёзка старшего сына генерала МВД Андрея Ведерникова. Человека в определенных кругах легендарного в Новосибирской области.
Андрей Павлович Ведерников прошёл, кажется, все ступени карьерной лестницы правоохранителя: начиная от оперативника в родном Мошковском районе и дослужившись до начальника криминальной милиции областного УВД. В конце 90-х Ведерников возглавил новосибирское управление налоговой полиции, а в 2003 году пересел в кресло руководителя Главного управления Госнаркоконтроля по Сибирскому федеральному округу.
В 2009 году в интервью «Ведомостям Заксобрания» Андрей Ведерников рассуждал о принудительном лечении алкоголиков и наркоманов, отмечая что они готовы «на любые преступления».
— Я считаю, что сегодня без этих мер (принудительного лечения) нашей стране не обойтись. Не умеющих контролировать себя людей общество должно изолировать из-за инстинкта самосохранения, — говорил генерал.
Через несколько лет Андрея Ведерникова отправили руководить управлением ФСКН по Краснодарскому краю, откуда он ушёл на пенсию в звании генерал-лейтенанта.
Бросить бизнес нельзя оставить
Официально в 2022 году Дмитрий Ведерников передал свою долю в уставном капитале «Ёмкости» (ООО «БЛУМ») некому ООО. Сегодня у этого ООО осталось 25% компании, остальные 75% принадлежат Юлии Викторовне Чен.
При этом вполне возможно, что Дмитрий Ведерников продолжает оставаться бенефициаром алкогольного бизнеса. Его связь с Юлией Чен очевидна: в сервисе GetContact её номер телефона содержит такие теги, как «Юлия Бухгалтер Ёмкость», «Юля Димы Ведерникова», «Юлия От Ведерникова».
С учредителем и директором компании «АЛКОНОМ», которая непосредственно занимается торговлей спиртным в доме на Петухова, у Ведерникова есть связь через рекламное агентство «Леман»: в 2021 году Евгений Кочерга перенял у него учредительство и руководство компанией.
В беседе с корреспондентом НГС Кочерга заявил, что «АЛКОНОМ» ведет «абсолютно законную, чистую предпринимательскую деятельность». Он подчеркнул, что у компании есть лицензия на продажу алкогольной продукции, а заведение представляет собой «маркет-бар», где можно «посидеть, отдохнуть, не только выпить, но и закусить».
— Как мы можем отравлять кому-то жизнь? Чем? Люди наоборот к нам приходят как за продуктами питания и по большому счёту мы такой же ритейл с определенными нормами, порядками, регламентом и очень следим, чтобы все-таки в доме, на территории, в нашем магазине был абсолютный порядок и чистота. У нас сеть и репутационные вопросы для нас — максимально важная штука, — пояснил предприниматель.
На вопрос, работает ли «АЛКОНОМ» по франшизе или входит в структуру держателя бренда, Евгений Кочерга заявил, что у них «собственная сеть, которая включает партнеров». Через нескольк минут после разговора предприниматель перезвонил и попросил отметить в статье, что «АЛКОНОМ» работает по франшизе. При этом на сайте «Ёмкости 24» маркет-бар на Петухова не указан в списке партнёров, открывших заведение по франшизе.
Вопрос о том, является ли основатель бренда «Ёмкость 24» Дмитрий Ведерников сыном генерал-лейтенанта МВД, Кочерга комментировать отказался.
— Я не углубляюсь в такие моменты, я не углубляюсь в такие процессы, — отметил предприниматель.
Найти контактный телефон Дмитрия Ведерникова или его аккаунты в соцсетях редакции НГС не удалось.
Надежда умирает последней
Жители дома на Петухова с бездонной «Ёмкостью» на первом этаже не сдаются. Несколько месяцев назад они обратились в суд с иском о запрете работы магазина. Тщательно изучив план дома, они обнаружили, что коммерческая площадь не предназначена для заведения общественного питания, коим представляет себя «маркет-бар».
— По плану у нас первый этаж годится только под торгово-выставочные залы: это типа аптека, офисные помещения, но никак не кафе. У нас с ними общая вытяжка, общая канализация и т.д. Надеемся, что суд разберётся, — уверяют жители.
Говорят уверенно, но постепенно сникают. Надежд на спокойную жизнь у людей остаётся всё меньше.
На сегодня 17 ноября у сети маркет-баров «Ёмкость» намечено пополнение: открытие нового заведения в жилой 16-этажной свечке по адресу Челюскинцев, 48/1, что напротив цирка. Гостям обещают фуршет, диджея, конкурсы с призами и подарки.
— В день открытия 17 ноября, с 22.00 до 10.00, на все разливное пенное действует акция 3+1. В подарок каждому покупателю бокал шампанского, — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Ёмкости» «ВКонтакте».
Внимание! Редакция НГС приводит цитату не в целях рекламы, а с целью демонстрации предельно циничного подхода предпринимателей к ведению бизнеса. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Летом 2023 года тревогу по поводу пьяных толп вокруг «Ёмкости24» забили жители домов на улице Геодезической. Они также безрезультатно добиваются реакции властей.