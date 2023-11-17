Ёмкость пьянства: толпы алкоголиков отравляют жизнь людям на Затулинке — они дебоширят у магазина, который невозможно закрыть

— Детская площадка у нас была. Там в песочнице устроили натуральный туалет. Люди перестали парковаться со стороны магазина, потому что есть риск, что машину повредят. Семья, которая жила прямо над магазином, вынуждена была переехать: однажды в их окна полетели бутылки за замечание вести себя потише, — рассказывает женщина.



Пьяные дебоши, уверяет она, продолжаются практически ежедневно. И так уже на протяжении почти двух с половиной лет.



«Писали даже Кадырову»

Несколько жителей в разговоре с корреспондентом НГС признались, что в борьбе с алкогольным беспределом под окнами у них уже опускаются руки. Владельцы квартир, кажется, прошли по всем возможным инстанциям. Результатов — никаких.

