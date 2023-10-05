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Суд запретил любые действия с землей под гастродвориком возле гостиницы «Центральная»

Ранее участок был продан семье барнаульского бизнесмена Александра Ракшина

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Владельцам гостиницы «Центральная» запретили распоряжаться землей под гастродвориком до окончательного судебного решения

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Арбитражный суд Новосибирской области запретил любые действия с земельным участком возле гостиницы «Центральная», на котором с 2019 года расположился ресторанный дворик. Обеспечительные меры приняты по исковому заявлению областной прокуратуры к мэрии и владельцам гостиницы — ООО «Альфа-Центральная».

ООО «Центральная-Альфа» образовано в марте 2007 года. Директор — Алексей Виноградов. Учредители — семья алтайского бизнесмена, владельца сети «Мария-Ра» и Центрального рынка Александра Ракшина. Ему принадлежит 23,3% гостиницы «Центральная». У Аллы, Евгения и Галины Ракшиных — по 25%. 1,7% ООО «Центральная-Альфа» принадлежит Виталию Денисову. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 145,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 71,3 миллиона рублей.

Прокуратура намерена оспорить договор купли-продажи этого земельного участки и добиться его возвращения муниципалитету. Судебный документ выложен на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В тексте определения говорится, что суд запрещает мэрии выдавать разрешения на строительство, реконструкцию или ввод в эксплуатацию любых зданий на спорном участке. Суд также запретил Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО вносить какие-то изменения в отношение этого участка, а компании «Альфа-Центральная» распоряжаться этим участком, строить или реконструировать на нем объекты недвижимости. Следующее заседание суда, решающего судьбу земли под гастродвориком, запланировано на середину ноября 2023 года.

НГС отправил запросы в мэрию и компанию «Центральная-Альфа» с предложением прокомментировать вынесенный судебный запрет. Директор ООО «Центральная-Альфа» Алексей Виноградов на телефонный звонок и оставленную на автоответчике просьбу уточнить позицию компании не отреагировал.

Скандал с земельным участком возле гостиницы «Центральная» начался весной 2021 года. Тогда мэрия расторгла с компанией семьи Ракшиных договор на аренду участка из-за его нецелевого использования. Это случилось после того, как нарушения были озвучены депутатами горсовета. В 2022 году вице-мэр Анна Терешкова высказала озабоченность по поводу судьбы популярного гастродворика в связи с возможной реконструкцией гостинцы.

В 2023 году стало известно, что участок площадью 2350 квадратных метров продан компании семьи Ракшиных. Согласно выписке из ЕГРН, стоимость участка была 37 тысяч 910 рублей 48 копеек, а его покупка могла равняться 5686 рублей 57 копеек. В то же время эксперты по недвижимости оценили землю под гастродвориком в четверть миллиона долларов.

Позже в мэрии корреспонденту НГС уточнили, что стоимость участка по данным ЕГРН на момент продажи была выше: почти 13 миллионов рублей. Соответственно сумма продажи земли под гастродвориком, по информации мэрии, составила 1 миллион 942 тысячи 922 рубля 37 копеек. (По закону добросовестный арендатор может выкупить участок за 15% от кадастровой оценки). В Росреестре на запрос НГС о значительной разнице между двумя оценками участка, заметили, что низкая цена внесена в ЕГРН в связи с приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области уже после продажи земельного участка.

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