Суд запретил любые действия с землей под гастродвориком возле гостиницы «Центральная»

В тексте определения говорится, что суд запрещает мэрии выдавать разрешения на строительство, реконструкцию или ввод в эксплуатацию любых зданий на спорном участке. Суд также запретил Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО вносить какие-то изменения в отношение этого участка, а компании «Альфа-Центральная» распоряжаться этим участком, строить или реконструировать на нем объекты недвижимости. Следующее заседание суда, решающего судьбу земли под гастродвориком, запланировано на середину ноября 2023 года.

