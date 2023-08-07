5686 рублей за гастродворик у площади Ленина? Как барнаульский магнат за бесценок выкупил землю в центре Новосибирска

Что случилось

Владельцы гостиницы «Центральная» — семья алтайского бизнесмена Александра Ракшина, хозяина сети «Мария-Ра» и Центрального рынка. Управляет гостиницей ООО «Центральная-Альфа». Компания сумела выкупить земельный участок возле гостиницы, на котором расположился так называемый гастродворик. Ранее этот участок в 2350 квадратов принадлежал городу и считался частью Первомайского сквера, и эксперты предполагают, что он продан с нарушением закона.



ООО «Центральная-Альфа» образовано в марте 2007 года. Директор — Алексей Виноградов. Учредители — семья алтайского бизнесмена, владельца сети «Мария-Ра» и Центрального рынка Александра Ракшина. Ему принадлежит 23,3% гостиницы «Центральная». У Аллы, Евгения и Галины Ракшиных — по 25%. 1,7% ООО «Центральная-Альфа» принадлежит Виталию Денисову. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 145,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 71,3 миллиона рублей.

