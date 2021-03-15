15 марта понедельник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 73.51
eur 87.80
Тема дняКому откажут в пособиях на детей от 3 до 7 лет

Все новости

Все новости

Мэрия расторгла договор на аренду земли за гостиницей «Центральная» — там работает ресторанный дворик

Участок с 2011 года был в аренде — на нем планировали расширить гостиницу

1 105
32Обсудить

Поделиться

Договор аренды на участок перестанет действовать через три месяца после отправки уведомления

Договор аренды на участок перестанет действовать через три месяца после отправки уведомления

Поделиться

Мэрия отказала владельцам гостиницы «Центральная» в аренде ресторанного дворика

Мэрия Новосибирска направила компании «Центральная-Альфа», которая управляет гостиницей «Центральная», уведомление об отказе от договора аренды на соседний участок — на нем работает ресторанный дворик.

О решении мэрия сообщила в ответ на запрос депутата Горсовета Сергея Бойко (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС). В документе указано, что договор по истечении срока действия был возобновлен на неопределенный срок. Это позволяет любой из сторон в любое время отказаться от него.

— В настоящее время принято решение об отказе от договора аренды земельного участка, в связи с чем мэрией города Новосибирска в адрес арендатора (ООО «Центральная-Альфа») направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды. По истечении трех месяцев с даты направления данного уведомления указанный договор аренды будет прекращен, — говорится в документе.

Дата, когда уведомление было направлено в компанию, в документе не указана.

Как рассказал депутат корреспонденту НГС, участок находится в аренде с нарушениями: компания арендовала землю для расширения гостиницы, но до сих пор этого не сделала. Сегодня там работает наземная автостоянка и ресторанный дворик.

— Несмотря на нарушения, мэрия продляет договор аренды. Это может говорить о возможных махинациях и возможной планируемой точечной застройке, причем после приватизации — это может быть как гостиница, так и любой другой объект, — заметил Сергей Бойко. — Поэтому мы и обратились в мэрию с предложением расторгнуть договор аренды земельного участка, используемого с нарушением договора.

Нецелевое использование участка упоминалось в прошлом году, когда во время ограничений из-за пандемии во дворе гостиницы провели вечеринку. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и в компанию «Центральная-Альфа» с просьбой прокомментировать решение об отказе от договора.

По мнению депутата, лучшим вариантом использования участка будет защита его от застройки, в частности, присоединение к территории Первомайского сквера и сохранение ресторанного дворика, который появился здесь в 2019 году.

Компания «Центральная-Альфа», по данным «Контур.Фокус», принадлежит почти в равных долях Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным — семья также владеет сетью магазинов «Мария-Ра». Еще 1,7% компании владеет Виталий Денисов. Первые визуализации новой гостиницы на месте «Центральной» ее владельцы показывали еще в 2012 году — тогда планы компании вызвали много споров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гостиница «Центральная»ресторанный дворик
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...