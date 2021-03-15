Мэрия расторгла договор на аренду земли за гостиницей «Центральная» — там работает ресторанный дворик

Мэрия Новосибирска направила компании «Центральная-Альфа», которая управляет гостиницей «Центральная», уведомление об отказе от договора аренды на соседний участок — на нем работает ресторанный дворик.



О решении мэрия сообщила в ответ на запрос депутата Горсовета Сергея Бойко (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС). В документе указано, что договор по истечении срока действия был возобновлен на неопределенный срок. Это позволяет любой из сторон в любое время отказаться от него.



— В настоящее время принято решение об отказе от договора аренды земельного участка, в связи с чем мэрией города Новосибирска в адрес арендатора (ООО «Центральная-Альфа») направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды. По истечении трех месяцев с даты направления данного уведомления указанный договор аренды будет прекращен, — говорится в документе.