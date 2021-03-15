Мэрия расторгла договор на аренду земли за гостиницей «Центральная» — там работает ресторанный дворик

Мэрия отказала владельцам гостиницы «Центральная» в аренде ресторанного дворика
Мэрия Новосибирска направила компании «Центральная-Альфа», которая управляет гостиницей «Центральная», уведомление об отказе от договора аренды на соседний участок — на нем работает ресторанный дворик.
О решении мэрия сообщила в ответ на запрос депутата Горсовета Сергея Бойко (копия ответа имеется в распоряжении редакции НГС). В документе указано, что договор по истечении срока действия был возобновлен на неопределенный срок. Это позволяет любой из сторон в любое время отказаться от него.
— В настоящее время принято решение об отказе от договора аренды земельного участка, в связи с чем мэрией города Новосибирска в адрес арендатора (ООО «Центральная-Альфа») направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды. По истечении трех месяцев с даты направления данного уведомления указанный договор аренды будет прекращен, — говорится в документе.
Дата, когда уведомление было направлено в компанию, в документе не указана.
Как рассказал депутат корреспонденту НГС, участок находится в аренде с нарушениями: компания арендовала землю для расширения гостиницы, но до сих пор этого не сделала. Сегодня там работает наземная автостоянка и ресторанный дворик.
— Несмотря на нарушения, мэрия продляет договор аренды. Это может говорить о возможных махинациях и возможной планируемой точечной застройке, причем после приватизации — это может быть как гостиница, так и любой другой объект, — заметил Сергей Бойко. — Поэтому мы и обратились в мэрию с предложением расторгнуть договор аренды земельного участка, используемого с нарушением договора.
Нецелевое использование участка упоминалось в прошлом году, когда во время ограничений из-за пандемии во дворе гостиницы провели вечеринку. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и в компанию «Центральная-Альфа» с просьбой прокомментировать решение об отказе от договора.
По мнению депутата, лучшим вариантом использования участка будет защита его от застройки, в частности, присоединение к территории Первомайского сквера и сохранение ресторанного дворика, который появился здесь в 2019 году.
Компания «Центральная-Альфа», по данным «Контур.Фокус», принадлежит почти в равных долях Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным — семья также владеет сетью магазинов «Мария-Ра». Еще 1,7% компании владеет Виталий Денисов. Первые визуализации новой гостиницы на месте «Центральной» ее владельцы показывали еще в 2012 году — тогда планы компании вызвали много споров.