«Хотелось бы сохранить атмосферу»: ресторанному дворику предлагают открыть филиал на Михайловской набережной

Активисты ресторанного дворика, по словам Терешковой, сейчас рассматривают как вариант для открытия филиала или переезда — Михайловскую набережную.

— Пока это может стать филиалом, но на случай изменений, которые мы не можем остановить, потому что это частная собственность. Понятное дело, что атмосфера не перейдет, но хотя бы попытаться сохранить ее, — подчеркнула вице-мэр.



Елена Клешемова, номер которой был в группе во «ВКонтакте» «Ресторанный дворик Новосибирска», в разговоре с НГС обозначила себя как «арендодатель». Она рассказала, что о разговорах мэрии Новосибирска с арендаторами ей ничего не известно.



Игорь Каменев, представитель сидрерии-бара incider и один из активистов ресторанного дворика, рассказал, что Михайловская набережная рассматривается, как вариант для открытия филиала.

— Информация противоречивая. Есть предложение о возможной организации какого-либо пространства, подобного гастродворику, где-то еще. Было предложено несколько площадок, где есть возможность у мэрии за счет муниципалитета и муниципальной земли нам что-то предложить, и из них набережная выглядит более привлекательной. Сразу скажу, что речи о переносе гастродворика не идет. Суть гастродворика в его локации. Его нельзя сделать где-то еще, — рассказал Игорь Каменев.