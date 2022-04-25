«Хотелось бы сохранить атмосферу»: ресторанному дворику предлагают открыть филиал на Михайловской набережной
Владельцы заведений пока рассматривают варианты
Власти Новосибирска предлагают перенести часть ресторанного дворика, который расположен за гостиницей «Центральная», на Михайловскую набережную. Об этом во время прямого эфира НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
— Гастродворик — это уникальное место. Мы переживаем, потому что Центральная гостиница уже много раз пыталась выйти на реконструкцию. И мы понимаем, что рано или поздно эта реконструкция случится. И мы встречались с активистами дворика и я говорила: «Ребята, пожалуйста, пройдитесь по городу, посмотрите, в парках, не парках, может быть, где-то еще может открыться дворик. Как филиал, как место для переезда, как вторая часть», — поделилась Анна Терешкова.
Активисты ресторанного дворика, по словам Терешковой, сейчас рассматривают как вариант для открытия филиала или переезда — Михайловскую набережную.
— Пока это может стать филиалом, но на случай изменений, которые мы не можем остановить, потому что это частная собственность. Понятное дело, что атмосфера не перейдет, но хотя бы попытаться сохранить ее, — подчеркнула вице-мэр.
Елена Клешемова, номер которой был в группе во «ВКонтакте» «Ресторанный дворик Новосибирска», в разговоре с НГС обозначила себя как «арендодатель». Она рассказала, что о разговорах мэрии Новосибирска с арендаторами ей ничего не известно.
Игорь Каменев, представитель сидрерии-бара incider и один из активистов ресторанного дворика, рассказал, что Михайловская набережная рассматривается, как вариант для открытия филиала.
— Информация противоречивая. Есть предложение о возможной организации какого-либо пространства, подобного гастродворику, где-то еще. Было предложено несколько площадок, где есть возможность у мэрии за счет муниципалитета и муниципальной земли нам что-то предложить, и из них набережная выглядит более привлекательной. Сразу скажу, что речи о переносе гастродворика не идет. Суть гастродворика в его локации. Его нельзя сделать где-то еще, — рассказал Игорь Каменев.
Как считает владелец, если бы перенос был в радиусе 500 метров, то дворик еще мог бы сохранить свой формат.
— Нам это преподносят под соусом сотрудничества и это хорошо, мы этому рады, но мы считаем, что это не перенос гастродворика, а возможность организовать новое пространство. Нам предлагают участок земли, но будет ли что-то кроме участка предложено — вряд ли. Само строительство здания только за счет частных инвестиций, постройка каких-то зданий. Мы пока только рассматриваем, — уточнил владелец incider.
Как объяснил Игорь Каменев, риск, что придется переезжать, есть.
— Из фактов можно сказать, что сейчас нас никто не выгоняет. Но учитывая договор, который у нас есть, нас могут выгнать, сообщив об этом за месяц, — уточнил Игорь.
Еще одно опасение для владельцев бизнеса в постройке на Ленина, 3, к. 1, что вокруг сделают парковую зону. Тогда поменяются условия продажи, а напитки уже продавать будет нельзя.
— Если они говорят о сохранении гастродворика, то нужно так и сделать. Отобрать участок и сделать там фудкорт в парковой зоне. Если будет реконструкция гостиницы, то тут мы бессильны. У нас есть вариант с переездом, но это скорее дублирующий вариант. Но его успешность будет требовать большого времени. Локация набережной — она логистически очень сложная, там большие проблемы с парковками, — подвел итог Игорь Каменев.
Владелец incider заверил, что они будут работать до последнего и это лето дворик продолжит существовать. Журналист НГС направила запрос в гостиницу «Центральная». На момент публикации ответа не было.
Напомним, мэрия Новосибирска ведет в Арбитражном суде тяжбу с владельцами гостиницы «Центральная», добиваясь «сноса ресторанного дворика». Как выяснил обозреватель НГС Стас Соколов, речь в иске идет о демонтаже неких «нестационарных торговых объектов и платной стоянки для автомобилей».