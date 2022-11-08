Запретная пристань. На побережье у Бугринского моста начинается застройка — кто снес ресторан и что там будет

На живописном побережье у Бугринского моста приступили к малоэтажной застройке. Бывшему партнеру владельца сети магазинов «Мария-Ра» разрешили возвести там три кафе. Однако у бизнесмена иные планы: комплекс как минимум из 5–6 зданий, если сам коммерсант не будет призван на специальную военную операцию. Зачем застройщик написал завещание, кто снес стоявший на этом месте банкетный дом и причем здесь запретная пристань — читайте в материале НГС.
Как рыбак полицейских проучил
Читатель НГС из Кировского района любит рыбачить на побережье Оби. Очередная тихая охота проходила в июле 2022 года неподалеку от пристани, расположенной у Бугринского моста.
— Я рыбу ловил и зашел на мостик, соединяющий пристань с берегом. Ко мне подскочил полный хамоватый мужчина, начал кричать матом с посылом убраться подальше с частной территории. Никто не вправе ограничивать доступ людей к береговой полосе, о чем я этому человеку и сказал. Тот ударил меня, завязалась перепалка, в ходе которой я включил видеозапись, — рассказывает читатель.
— Мужчина говорил, что ему пофиг на полицейских, которых я вызвал, мол, тут всё схвачено. Кстати, никто так и не приехал из МВД на мой вызов. Я подал жалобу на бездействие силовиков в электронную приемную ведомства, — говорит читатель.
Проверка по жалобе рыбака подтвердила бездействие полицейских, отказавшихся реагировать на его вызов.
— Ваши доводы подтвердились. В отношении сотрудников отдела полиции
По закону запрещено сооружение любых конструкций, которые препятствуют свободному проходу граждан к береговой линии — она составляет в ширину 20 метров от уреза воды.
— Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров за исключением береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Арендаторы участков на побережье могут строить там пристани лишь в случае заключения договора водопользования, — объясняет правозащитник Сергей Гладких со ссылками на Водный и Земельный кодексы РФ.
Земельный кодекс также говорит о том, что каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой и водными объектами общего пользования для передвижения или пребывания около них. В том числе и для рыболовства, и для причаливания к ним.
Пристань перекрыли не просто так. Выяснилось, что 31 августа мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство в этом месте трех двухэтажных кафе площадью в 267,5 квадратов каждое. Разрешение получило ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К». Адрес будущих кафе совпадает с земельным участком у пристани: переулок Обской, дом 41.
Упадок семейного бизнеса
По данным Росреестра, рядом с пристанью находятся три земельных участка. Первый, в 3191 квадрат, на праве собственности принадлежит ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К». Второй, в 4260 квадратов, арендует эта же компания. Владельцем третьего участка площадью в 2883 квадратных метра значится ООО «Семь пятниц». При этом в выписках отсутствует информация о переходе прав собственности на все три участка.
Еще несколько лет назад неподалеку от пристани стояли банкетный зал и гостиница «Семь пятниц», которыми управляла одноименная компания. Создали «Семь пятниц» в 2002 году член совета директоров «Новосибирскавтодора» Сергей Сидоренко и бизнесмен Игорь Власенко.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Семь пятниц» по итогам 2021 года — 410 тысяч рублей, а чистая прибыль — 11,3 миллиона (за счет прочих, не основных доходов компании).
В 2006 году Сидоренко, Власенко, а также Мераби Тостиашвили и Андрей Бровин учреждают ООО «СПАСВОД». Основными владельцами «СПАСВОДа» был Тостиашвили и его бизнес-партнер Андрей Бровин. Тостиашвили был известен как владелец рынка «Русич» на Гусинобродской вещевой ярмарке. Вдвоем с Бровиным они владеют частью территории авторынка на Петухова.
В 2007 году эта компания получила от мэрии Новосибирска земельный участок «для размещения и эксплуатации лодочной станции». Судя по названию компании и ее видам деятельности, она планировала заниматься спасением утопающих. Но на полученной от мэрии земле на берегу Оби вместо спасательной станции появился ресторан и гостиница. «СПАСВОД» судился из-за аренды земли у пристани под Бугринским мостом и был ликвидирован в 2022 году.
«Семь пятниц» занималось организацией праздников в капитальном здании на побережье, доставшемся от предыдущего арендатора участка. Сейчас сайт компании недоступен, группа во «ВКонтакте» прекратила свою активность несколько лет назад. НГС удалось связаться с сыном владельца «Семи Пятниц» Николаем Власенко, который рассказал историю упадка бизнеса на побережье.
— Для нас бизнес на этом побережье начался в 2000 году, мы купили участок земли с двухэтажным капитальным зданием. Там была лодочная станция с гаражами, построенными в семидесятых годах прошлого века. Продал здание и участок нам бизнесмен, который использовал его как развлекательный комплекс. Мы поступили так же, работали под брендом «Семь пятниц»: праздники, банкеты, баня, бильярд и прочее, — рассказал НГС Николай Власенко.
Несколько лет назад бизнес перестал быть рентабельным: поток желающих отдохнуть в «Семи пятницах» снизился в разы.
— В том году мы договорились продать большую часть земли вместе с банкетным домом новым собственникам, отец говорил: «каким-то алтайцам», сами документы оформлены недавно. Наш банкетный дом новый собственник уже сравнял с землей, по моим сведениям, он задумал там малоэтажное строительство, — добавил Власенко. — У нас осталась только пристань и гостевой двухэтажный домик, да земля под ними. Что касается соблюдения требований Водного кодекса, это уже не к нам вопросы, пришли люди, приобрели землю.
Николай Власенко не назвал цену, по которой его отец продал часть своего участка на побережье предпринимателям с Алтая. Также он не сообщил имя покупателя.
Что появится на побережье?
31 августа 2022 мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство трех двухэтажных кафе площадью в 267,5 квадрата каждое ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К». Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале. Каждое кафе рассчитано на 49 посетителей.
ООО «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К» создано 31 марта 2008 года Анатолием Тимушкиным. С 1 ноября 2016 генеральным директором стал Алексей Половников. Сейчас он владеет 100% активов фирмы. Выручка компании на конец 2021 года составила 12,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 11,5 миллиона рублей.
И хотя разрешение «Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К» пока получила только на три кафе, Алексей Половников лишь ими ограничиваться не намерен.
— На этом участке будет комплексная застройка из 5 или 6 зданий разного типа. Подробности я сейчас озвучить не готов, сами знаете, что сейчас происходит. Я на всякий случай написал завещание и доверенности: я, возможно, через месяц уеду на фронт, так же как и вы. Не знаю, смогу ли закончить этот проект. Так что на этом пока всё: наберите меня через годик, поговорим, — заявил НГС Половников.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев не считает, что на этом участке Половников сможет построить что-то принципиально отличное от развлекательного комплекса.
— Сегодня участок во всех документах градостроительного регулирования находится в зоне рекреации. В правилах застройки — это зона Р-3 до 5 этажей. В проекте планировки на участках обозначен как культурно-развлекательный комплекс. Без подробностей. Не ожидаю на этом месте каких-то метаморфоз. Жилье или магазины строить здесь нельзя. Скорее всего, появится действительно что-то связанное с отдыхом и досугом. Из коммерческих объектов возможно только размещать гостиницы до 4 этажей, но только через процедуру общественных обсуждений, — поделился мнением с НГС Рязанцев.
Директор «Архитектурно-строительной мастерской Тимушкина и К» Алексей Половников в начале двухтысячных годов работал директором в компаниях, принадлежащих известному алтайскому и новосибирскому бизнесмену Александру Ракшину — владельцу сети магазинов «Мария-Ра». Так, в 2006 году Половников был директором по развитию «Марии-Ра», открывал новые торговые точки в Томске и делился планами по распространению бренда по Сибири, писал «Коммерсантъ». Половников также занимал должность директора ООО «Бриз», принадлежащего семье Ракшиных.
Сегодня у «Марии-Ра» больше 1250 магазинов в 265 населенных пунктах. В административных границах Новосибирска (то есть исключая пригороды и города-спутники) у сети 201 торговая точка. Реальную конкуренцию «Марии-Ра» на территории, где она представлена, сейчас составляет только сеть «Пятерочка». Подробно об империи Александра Ракшина НГС рассказывал в этой публикации.
НГС направил запрос владельцу «Марии-Ра» Александру Ракшину, чтобы узнать, есть ли у него бизнес-интересы на побережье Оби. На момент публикации редакция не получила ответа.
По словам Алексея Половникова, их пути с Александром Ракшиным разошлись 3,5 года назад, совместных проектов сейчас нет. Вместе с тем год назад в Кольцово разгорелся скандал из-за попытки компании Половникова построить магазин на месте рощи рядом с ЖК «Спектр». Сейчас, судя по данным 2ГИС, здание магазина в стилистике жилого комплекса выглядит готовым, но пока отмечено строящимся и не имеет названия. Помимо этого Половников — владелец и первое лицо компаний «Айрон», «ЭКО ХОЛЛ», и «ЭКВАТОР». Часть этих фирм были задействованы в приобретении земельных участков и последующем строительстве на них магазинов «Мария-Ра».
Ранее НГС сообщил, что неподалеку от «Родников» в Новосибирске известный бизнесмен Александр Бойко решил построить большой микрорайон уровня «Жуковки» — он расположится в углу улиц Кедровой и Краузе, на территории старого асфальтового завода.