Запретная пристань. На побережье у Бугринского моста начинается застройка — кто снес ресторан и что там будет

— Мужчина говорил, что ему пофиг на полицейских, которых я вызвал, мол, тут всё схвачено. Кстати, никто так и не приехал из МВД на мой вызов. Я подал жалобу на бездействие силовиков в электронную приемную ведомства, — говорит читатель.



Проверка по жалобе рыбака подтвердила бездействие полицейских, отказавшихся реагировать на его вызов.

