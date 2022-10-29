«Пятерочка» откроет до конца года в Новосибирской области 35 магазинов — удастся ли ей догнать «Марию Ра»

Компания X5 Retail (сети «Пятерочка» и «Перекрёсток») обещает до конца года увеличить количество своих магазинов в Новосибирской области более чем на 10%. Это позволит довольно близко подойти к основному конкуренту в регионе — алтайской «Марии Ра»



О своих намерениях по расширению присутствия сети «Пятерочка» в регионе рассказал на проходящих сейчас в новосибирском Экспоцентре «Днях ритейла» директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов.