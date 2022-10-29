«Пятерочка» откроет до конца года в Новосибирской области 35 магазинов — удастся ли ей догнать «Марию Ра»
За последние два года московская сеть росла в Новосибирске в четыре раза быстрее, чем алтайская
Компания X5 Retail (сети «Пятерочка» и «Перекрёсток») обещает до конца года увеличить количество своих магазинов в Новосибирской области более чем на 10%. Это позволит довольно близко подойти к основному конкуренту в регионе — алтайской «Марии Ра»
О своих намерениях по расширению присутствия сети «Пятерочка» в регионе рассказал на проходящих сейчас в новосибирском Экспоцентре «Днях ритейла» директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станислав Богданов.
По его словам, Х5 готова до конца года открыть во всём Сибирском федеральном округе 130 новых магазинов, 35 из них работает в в Новосибирской области.
Как пояснили в пресс-службе компании, сейчас в Новосибирской области работает 272 магазина «Пятерочка», а также действует один распределительный центр X5. Другими словами, за два месяца ритейлер намерен увеличить свое присутствие в регионе почти на 13%. Если столичной компании это удастся, то теоретически она может догнать своего основного конкурента в регионе — барнаульскую «Марию Ра».
Сегодня по данным «2ГИС» в административных границах Новосибирска (то есть исключая пригороды и города спутники) у «Марии Ра» 201 магазин, а у «Пятерочки» — 177. То есть разрыв составляет уже всего 22 торговых точки. В «Большом Новосибирске» (с дальними пригородами) разрыв больше (34), однако тоже постоянно сокращается.
Тем не менее «Мария Ра» также не стоит на месте. В декабре 2020 года у нее было в «Большом Новосибирске» 252 магазина. То есть рост с этого момента составил 9,12%. «Пятерочка» за это время выросла с 169 торговых точек до 238, то есть на 40% с лишним.
При этом «Пятерочка» — не единственный бренд Х5, который эта компания может предложить сибирскому рынку. В распоряжении X5 есть еще сеть супермаркетов «Перекресток» (около 1000 магазинов, они больше по размеру и предлагают более широкий выбор), а также дискаунтеры «Чижик» (открыто уже более 300 магазинов). Первые «Чижики» в этом году открылись на Урале, в следующем году они могут появиться и в Новосибирске.
Если верить Росстату, то розничная торговля в целом находится в не лучшем состоянии. Выручка новосибирского ритейла уже который месяц не может достичь прошлогодних показателей. Что на фоне роста оборота у общепита выглядит несколько необычно.