«Прошлые выходные были сумасшедшими»: новосибирцы стали экономить в магазинах, но кинулись тратить деньги в барах

Данных за осень пока нет, но ресторатор Денис Иванов говорит, что в Новосибирске динамика сохраняется и в сентябре-октябре. По его словам, падение заметно в последние три недели только в Москве. Эту тенденцию подтверждает и руководитель DNK Group Владислав Дорошенко. По его информации, в столице в среднем (если не брать какие-то суперпопулярные заведения) падение составило 15%.

Как это объясняют эксперты

Владислав Дорошенко считает, что рост выручки общепита соответствует общему росту цен в общепите, который произошел вслед за ростом стоимости продуктов:

