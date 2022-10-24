«Прошлые выходные были сумасшедшими»: новосибирцы стали экономить в магазинах, но кинулись тратить деньги в барах
Оборот общепита растет уже несколько месяцев на фоне падения выручки ритейла
Новосибирский общепит переживает необычный подъем. Данные статистики показывают рост выручки по сравнению с прошлым годом на уровне более 10%, и рестораторы это подтверждают. Проблема в том, что это увеличение потребления происходит на фоне снижения оборотов в розничной торговле, которая всегда очень точно реагирует на настроения и финансовые возможности населения. С тем, что происходит на потребительском рынке, попытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.
Что случилось
В Новосибирске уже восьмой месяц падает выручка в розничной торговле. По данным Росстата, впервые в этом году ритейлеры ощутили падение в апреле, когда оборот розничной торговли оказался на 4,4% ниже прошлогоднего. С тех пор ситуация так и не исправилась. В августе (последний месяц, по которому есть официальная статистика) падение составило 2,7%. В сентябре и октябре ситуация не изменилась, говорят источники в розничных компаниях. При этом в 2021 году ритейл демонстрировал устойчивый рост в 10–15% (по сравнению с 2020 годом).
Снижение выручки у магазинов происходит всегда во время кризиса или просто утраты уверенности в будущем. Даже если доходы пока не изменились, люди начинают на всякий случай сокращать расходы. Отчасти потому, что просто хотят сформировать какие-то резервы, отчасти потому, что считают опасным влезать в долги (и поэтому не берут кредитов для покупки каких-то дорогих вещей).
В подобные моменты сокращается и выручка предприятий общественного питания. При этом сокращение расходов в барах и ресторанах идет обычно еще сильнее, чем в супермаркетах. Если вам нужно экономить, то отказаться от похода в бар проще, чем от покупок в супермаркете. В конце концов, поесть или посидеть с друзьями можно и дома.
Сейчас, однако, этого не происходит. Напротив, Росстат фиксирует стабильное превышение выручки на 10–15% (по сравнению с прошлым годом) в течение всего этого года. При этом и прошлый год не был для рестораторов провальным. Даже если отбросить первое полугодие (когда выручка выросла в разы, потому что в 2020 году действовали ковидные ограничения), то всё равно ситуация была или заметно лучше, или почти такой же, как годом ранее.
Данных за осень пока нет, но ресторатор Денис Иванов говорит, что в Новосибирске динамика сохраняется и в сентябре-октябре. По его словам, падение заметно в последние три недели только в Москве. Эту тенденцию подтверждает и руководитель DNK Group Владислав Дорошенко. По его информации, в столице в среднем (если не брать какие-то суперпопулярные заведения) падение составило 15%.
Как это объясняют эксперты
Владислав Дорошенко считает, что рост выручки общепита соответствует общему росту цен в общепите, который произошел вслед за ростом стоимости продуктов:
— В среднем во всех ресторанах произошло повышение цен на 10–20 процентов, не только в наших, при этом поток гостей в целом тоже сократился на эту же величину. То есть выручка осталась в целом на том же уровне, где-то небольшой рост, где-то падение год к году. Я говорю не только про наши заведения.
Руководитель ресторанной группы GUSI Сергей Цуркан считает, что ситуация неодинакова в заведениях разных форматов. Так, в кофейнях, по его наблюдениям, количество посетителей упало, а вот бары не только чувствуют себя хорошо, но и продолжают демонстрировать положительную динамику.
— Прошлые выходные были просто сумасшедшими. Не только у нас. Я специально объехал несколько баров. Такой плотной посадки не видел уже давно, — говорит Цуркан.
Ресторатор объясняет это сочетанием нескольких факторов. Кроме роста цен, сработали и сокращение возможностей для туризма, и даже отсутствие киноновинок в кинотеатрах. Лишившись привычных развлечений, часть публики направила оставшиеся у них деньги туда, где их еще можно потратить, получив привычные эмоции.
Еще один ресторатор, просивший не указывать его имя, предложил более экстремальное объяснение.
— Людям банально страшно. И это не просто опасения ухудшения уровня жизни. Как мрачно пошутил один гость у нас, заказывая бутылку дорогого коньяка, «после ядерных ударов деньги могут не понадобиться». Людям как будто просто хочется глотнуть напоследок нормальной жизни перед пугающей неизвестностью в будущем, — считает собеседник НГС.
Так уже бывало?
Ситуация, когда общепит растет на фоне падения розницы, имеет место не впервые. Во второй половине 2020 года также наблюдался существенный рост в общепите (который опережал розницу). Тогда рестораторы объясняли это резко сократившимися возможностями для туризма. Люди не смогли уехать на курорты или куда-то в Европу и потратили часть денег, отложенных на отпуск, в ресторанах и барах. Сейчас этот фактор, скорее всего, никуда не ушел. Просто место ковидных ограничений занял резкий рост стоимости перелетов за рубеж (в привычные места отдыха).
Тем временем на новосибирском рестораном рынке продолжают появляться масштабные проекты. Столичная сеть фуд-холлов Eat Market объявила этой осенью о желании открыть в Новосибирске в будущем году комплекс из 40 заведений.