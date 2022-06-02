Элитный остров, ущерб на 2 миллиарда и громкие аресты — как Новосибирская область теряет ценные ресурсы и деньги

Местные дачники тогда же начали жаловаться на вырубку леса и перспективное заболачивание реки, а в 2016 году фильм о найденных нарушениях сняли в ФБК (организацию в 2021 году признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории России). Через несколько дней после этого Искитимский районный суд решил, что дамбу нужно снести.



Впрочем, исполнение решения постоянно сдвигалось — разобрали дамбу только осенью 2021 года. Передачу же земли дачникам тоже пытаются признать незаконной, хотя ДНТ «ФМК» отчаянно борется за остров в судах. Там и выяснилось, что симпатичное место с лесом площадью 17,5 га оказалось продано всего за 10 миллионов рублей. Позже ущерб государству от этой сделки оценят в 44,5 миллиона рублей.

