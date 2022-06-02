Элитный остров, ущерб на 2 миллиарда и громкие аресты — как Новосибирская область теряет ценные ресурсы и деньги
Пять скандалов с земельными махинациями в столице Сибири
Земельные махинации, как кажется иногда, — одно из любимых развлечений новосибирских чиновников и предпринимателей. В недалекой ретроспективе — всего 5 лет — можно найти массу публикаций о незаконном или просто сомнительном и вызывающем вопросы о выделении земли и ее перепродаже. НГС выбрал самые заметные прецеденты.
Остров в Морозово
Возвращение в госсобственность острова на Берди — один из самых заметных и значимых прецедентов в Новосибирской области, который тянется уже несколько лет. В 2014 году здесь анонсировали престижный коттеджный поселок, а в
Местные дачники тогда же начали жаловаться на вырубку леса и перспективное заболачивание реки, а в 2016 году фильм о найденных нарушениях сняли в ФБК (организацию в 2021 году признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории России). Через несколько дней после этого Искитимский районный суд решил, что дамбу нужно снести.
Впрочем, исполнение решения постоянно сдвигалось — разобрали дамбу только осенью 2021 года. Передачу же земли дачникам тоже пытаются признать незаконной, хотя ДНТ «ФМК» отчаянно борется за остров в судах. Там и выяснилось, что симпатичное место с лесом площадью 17,5 га оказалось продано всего за 10 миллионов рублей. Позже ущерб государству от этой сделки оценят в 44,5 миллиона рублей.
История с островом стала точкой в карьере бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. В 2020 году его арестовали, через год дело дошло до суда.
«Сказочная поляна»
Весной в Москве задержали новосибирского предпринимателя Михаила Обласова, одновременно был задержан и его партнер Николай Вдов. Хотя дело против них связывают с конфликтом Обласова с девелопером Владиславом Крючковым, его возбудили из-за земельных махинаций: в основу легла история садового общества.
Оказалось, что городские власти выделили СНТ «Сказочная поляна» около 150 га земли в Заельцовском и Калининском районах общей рыночной стоимостью порядка 383 миллионов рублей. Затем по доверенностям в состав СНТ ввели более ста человек без их ведома, приватизировали участки и перепродали.
При этом в конфликте, из-за которого, как считают участники рынка, и развернулось дело, упоминали бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова. Его подозревали в превышении должностных полномочий — тоже из-за махинации с земельным участком.
По-родственному
В 2017 году прокуратура нашла нарушения при выделении земель в Барышевском сельсовете. Жители поселка Ложок пожаловались в прокуратуру, после чего в сельской администрации начались проверки. Оказалось, что за два предыдущих года около 224 гектаров земли «разошлись по рукам», — нарушений было множество, причем самых разных.
Например, администрация Барышевского сельсовета разрешила 15 гражданам бесплатно построить жилые дома, при этом трое из них оказались родственниками работников самой администрации и местных депутатов. Участок в тысячу квадратов за 34 тысячи рублей получил сотрудник муниципальной компании, а перепродали его за 600 тысяч. Так же поступили еще 24 человека, в их числе оказались родственники местных властей. Еще 9 эпизодов касались сомнительных сделок с юрлицами. Глава администрации Барышевского сельсовета Олег Посметный из-за большого земельного скандала попал под суд. При этом часть претензий Посметный отрицал.
Любопытно, что занимавшийся этим делом Владислав Мандрыко был одним из прокуроров, которые получили землю в ДНТ «Планета», — обо всех можно прочитать в расследовании НГС.
Махинация на 2 миллиарда
В 2016 году в Новосибирске задержали сотрудника Росреестра Дмитрия Ламерта (еще одного дачника из «Планеты»): его обвинили в переводе госземель в собственность частной компании. Земли дважды сменили назначение — из неразграниченной госсобственности в земли сельхоз назначения, а затем в земли населенных пунктов, а затем были распроданы. Ущерб власти оценили в 240 миллионов рублей.
Эту махинацию называли самым крупным хищением госимущества в истории Новосибирска: рыночная стоимость земель оценивалась примерно в 2 миллиарда рублей. Дело Дмитрия Ламерта также дошло до суда, и в итоге его обязали выплатить за украденную землю 60 миллионов рублей. Он вышел на свободу в 2019 году.
Без льгот
Серьезное разбирательство прокуратура в 2018 году проводила в Новосибирском районе, где предназначенные льготникам земли выдали кому-то другому — ведомство тогда не уточнило, кому в итоге так повезло. Проверки шли в 34 дачных и садовых обществах сразу за несколько лет.
Правда, как позже пояснили НГС, прокуроры неправильно истолковали представление начальства: нарушения были только в 2012 году, а все проблемы были из-за разногласий с Росреестром. За эту историю никто ответственности так и не понес, и спустя несколько лет льготники всё еще требовали вернуть землю в собственность властей и раздать льготникам.