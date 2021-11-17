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В суд направили дело о незаконной продаже острова у Искитима с элитными коттеджами

Ущерб от действий бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды оценивается в 44,5 миллиона рублей

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Олега Лагоду арестовали в декабре 2020 года, после нескольких месяцев в СИЗО в феврале 2021 года его отпустили под домашний арест

Олега Лагоду арестовали в декабре 2020 года, после нескольких месяцев в СИЗО в феврале 2021 года его отпустили под домашний арест

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В суд ушло дело о незаконной продаже острова с элитными коттеджами

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды. Ему инкриминируется незаконная продажа за бесценок острова Огуречный в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. На острове построили коттеджный поселок, впоследствии земельные участки приобретателей вернули государству.

По информации прокуратуры, Лагода обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, 5 июня 2013 года он подписал постановление о предоставлении острова Огуречный в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества «ФМК». После этого Лагода продал остров площадью 175 тысяч квадратных метров «ФМК» за 10 миллионов рублей, что по подсчетам прокуратуры в 6 раз дешевле рыночной стоимости. При этом категория земельного участка вообще не предусматривала возможности его продажи.

— В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб Российской Федерации в 44,5 миллиона рублей, — сообщили НГС в прокуратуре. — Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения.

24 июля 2020 года Новосибирский областной суд разорвал сделку «ФМК» с администрацией Искитимского района, постановив вернуть остров Огуречный в федеральную собственность. В августе того же года корреспондент НГС побывала на острове и рассказала, что там происходит. Также она пообщалась с так называемыми дачниками (на самом деле владельцами привлекательных коттеджей, мало похожих на дачи). После возбуждения уголовного дела в отношении Олега Лагоды, его место во главе районной администрации занял Юрий Саблин. До Саблина обязанности временно исполнял Борис Безденежный.

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