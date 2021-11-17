В суд направили дело о незаконной продаже острова у Искитима с элитными коттеджами

В суд ушло дело о незаконной продаже острова с элитными коттеджами
Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды. Ему инкриминируется незаконная продажа за бесценок острова Огуречный в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. На острове построили коттеджный поселок, впоследствии земельные участки приобретателей вернули государству.
По информации прокуратуры, Лагода обвиняется в превышении должностных полномочий (
— В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб Российской Федерации в 44,5 миллиона рублей, — сообщили НГС в прокуратуре. — Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения.
24 июля 2020 года Новосибирский областной суд разорвал сделку «ФМК» с администрацией Искитимского района, постановив вернуть остров Огуречный в федеральную собственность. В августе того же года корреспондент НГС побывала на острове и рассказала, что там происходит. Также она пообщалась с так называемыми дачниками (на самом деле владельцами привлекательных коттеджей, мало похожих на дачи). После возбуждения уголовного дела в отношении Олега Лагоды, его место во главе районной администрации занял Юрий Саблин. До Саблина обязанности временно исполнял Борис Безденежный.