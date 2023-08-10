Дешевле квартиры. В мэрии назвали цену продажи земли в центре Новосибирска барнаульскому магнату

В ответе на журналистский запрос сообщается, что между мэрией и ООО «Центральная-Альфа» существовал договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 54:35:101350:26 с февраля 2011 года. Договор был прекращен 10 июня 2021 года. В августе 2021 года мэрия подала на владельцев гостиницы в суд.

