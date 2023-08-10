Дешевле квартиры. В мэрии назвали цену продажи земли в центре Новосибирска барнаульскому магнату

В мэрии Новосибирска назвали цену земельного участка под гастродвориком у гостиницы «Центральная», который был продан хозяину гостиницы, барнаульскому бизнесмену Александру Ракшину. Сумма сделки составила около 2 миллионов рублей. Гостиницей управляет ООО «Центральная-Альфа», принадлежащее семье Ракшина.
ООО «Центральная-Альфа» образовано в марте 2007 года. Директор — Алексей Виноградов. Учредители — семья алтайского бизнесмена, владельца сети «Мария-Ра» и Центрального рынка Александра Ракшина. Ему принадлежит 23,3% гостиницы «Центральная». У Аллы, Евгения и Галины Ракшиных — по 25%. 1,7% ООО «Центральная-Альфа» принадлежит Виталию Денисову. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 145,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 71,3 миллиона рублей.
В ответе на журналистский запрос сообщается, что между мэрией и ООО «Центральная-Альфа» существовал договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 54:35:101350:26 с февраля 2011 года. Договор был прекращен 10 июня 2021 года. В августе 2021 года мэрия подала на владельцев гостиницы в суд.
— Подача данного иска была обусловлена ненадлежащим исполнением условий договора аренды земельного участка, а именно: после прекращения договора указанное лицо не освободило земельный участок от расположенных на нем объектов, — рассказали в пресс-службе мэрии.
Там уточнили, что в июне 2022 года мэрия продала спорный участок бывшему арендатору в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 27.07.2015
— На момент продажи земельного участка с кадастровым номером 54:35:101350:26 с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7) — гостиницы», его кадастровая стоимость составляла 12 миллионов 952 тысяч 815 рублей 77 копеек, — сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.
Однако в распоряжении НГС есть отчет об объекте недвижимости, сформированный системой «Контур.Фокус» на основании данных ЕГРН, по которому кадастровая стоимость этого участка обозначена в размере 37 тысяч 910 рублей 48 копеек. Соответственно, 15% от этой суммы составляет 5686 рублей 57 копеек. Вид разрешенного использования земельного участка в этом документе указан тот же самый, что и присутствует в ответе мэрии: «гостиничное обслуживание (4.7) — гостиницы».
Редакция НГС направила в Росреестр запрос о том, почему в выписке ЕГРН нет данных об изменении кадастровой стоимости участка, когда она была изменена и каким образом сформирована стоимость — так как стоимость в
Напомним, 7 августа НГС опубликовал материал, где описывалась история гастродворика и гостиницы «Центральная». Независимые эксперты, оценивавшие этот земельный участок, сообщили, что его цена может составлять от четверти миллиона долларов и выше.