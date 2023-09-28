У новосибирского ТЦ МЕГА сменился хозяин — владельцы IKEA продали последние активы в России

Первый торговый центр МЕГА в России заработал в подмосковье в районе Тёплый Стан. Начав работать в России, шведский мебельный гигант IKEA столкнулся с тем, что на новом рынке практически отсутствовали крупные торговые центры и компании, которые готовы были в них инвестировать. МЕГА стала одновременно способом заработать на управлении торговой недвижимостью и привлечь больше покупателей в собственные мебельные гипермаркеты.

