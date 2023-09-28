У новосибирского ТЦ МЕГА сменился хозяин — владельцы IKEA продали последние активы в России

Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России. Официальное сообщение об этом сегодня опубликовано на сайте банка. Один из приобретенных банком ТЦ находится в Новосибирске.
Как говорится в сообщении, банк получил в собственность 14 торговых центров МЕГА в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске и т.д., в том числе и в Новосибирске. Общая площадь объектов составила 2,3 млн квадратных метров. Сделка прошла между Газпромбанком и прежним владельцем МЕГИ — шведской компанией Ingka Centres, входящей в группу IKEA.
В пресс-релизе цитируется заявление Председателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы, Тиграна Хачатурова:
— Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА.
Первый торговый центр МЕГА в России заработал в подмосковье в районе Тёплый Стан. Начав работать в России, шведский мебельный гигант IKEA столкнулся с тем, что на новом рынке практически отсутствовали крупные торговые центры и компании, которые готовы были в них инвестировать. МЕГА стала одновременно способом заработать на управлении торговой недвижимостью и привлечь больше покупателей в собственные мебельные гипермаркеты.
В Новосибирске строительство МЕГИ началось летом 2006 года, и уже осенью 2007 года торговый центр общей площадью порядка 130 тыс. квадратных метров принял первых покупателей. Строительство обошлось тогда шведам в 150 миллионов долларов (без учёта дополнительных расходов, на которые им пришлось пойти ради сооружения транспортной развязки). Если такая же пропорция стоимости строительства и размеров торговых площадей сохранялась везде, то общий размер инвестиций в недвижимость мог составить порядка 2,7 млрд рублей.
Размер нынешней сделки с Газпромбанком не разглашается. Но генеральный директор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что «сумма вряд ли превысила $2 млрд».
Сейчас в новосибирской МЕГЕ заполнена львиная доля помещений в торговых галереях. Пустует только здание гипермаркета ИКЕА, найти нового покупателя или арендатора для которого так и не удалось. Магазин закрылся ещё в марте прошлого года. Покупатели были готовы стоять в длинной очереди вплоть до самой ночи, чтобы успеть сделать там последние покупки.