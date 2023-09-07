Застывшее море и космос под крышкой: сибирячка решила бросить высокую должность ради хобби — дерева и красочной смолы

Тоска по творчеству и захватывающее хобби

Жительница Новосибирска Наталья Маневич с 2014 года прошла тернистый путь от менеджера до руководителя. Женщина трудилась в привычной для себе среде и достигала успехов. Но периодически она тосковала по творчеству — хотелось делать что-то своими руками и получать удовольствие от итогов кропотливого труда.

— Мне становилось скучно, работа перерастала приносить радость. Возник вопрос: чем мне заняться параллельно, какое выбрать хобби, приносящее в будущем доход. Попробовала продавать косметику — не мое, посетила мастер-класс по рисованию — интересно, но не зацепило, — вспоминает Наталья в беседе с корреспондентом НГС.