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Маленький, но гордый бизнесИстории

Застывшее море и космос под крышкой: сибирячка решила бросить высокую должность ради хобби — дерева и красочной смолы

Она нашла хобби, когда поняла, что хочет что-то изменить — теперь она готова сделать его своей работой

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Наталья решила посвятить себя созданию изделий из эпоксидной смолы

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Почти 10 лет сибирячка Наталья Маневич трудилась в менеджменте, но в одно мгновение решила круто изменить свою жизнь. Женщина нашла хобби, приносящее удовольствие и доход — она изготавливает часы и шкатулки из эпоксидной смолы. На будущее у мастерицы грандиозные планы: она планирует полностью посвятить себя новому увлечению и уже организовала две мастерские. Своей историей Наталья поделилась с корреспондентом НГС.

Тоска по творчеству и захватывающее хобби

Жительница Новосибирска Наталья Маневич с 2014 года прошла тернистый путь от менеджера до руководителя. Женщина трудилась в привычной для себе среде и достигала успехов. Но периодически она тосковала по творчеству — хотелось делать что-то своими руками и получать удовольствие от итогов кропотливого труда.

— Мне становилось скучно, работа перерастала приносить радость. Возник вопрос: чем мне заняться параллельно, какое выбрать хобби, приносящее в будущем доход. Попробовала продавать косметику — не мое, посетила мастер-класс по рисованию — интересно, но не зацепило, — вспоминает Наталья в беседе с корреспондентом НГС.

Наталья делает разный орнамент, в том числе в розовых тонах — для любителей нежности

Наталья делает разный орнамент, в том числе в розовых тонах — для любителей нежности

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Однажды женщина пришла делать маникюр в салон. Мастерица рассказала ей историю знакомой: девушка уволилась с должности бухгалтера ради изготовления бижутерии и открыла собственное дело. Наталья Маневич вдохновилась. В интернете она нашла информацию о необычном материале — эпоксидной смоле. Наталью увлекли видео в сети, и она решила сходить на трехчасовой мастер-класс.

С первого раза сибирячка буквально влюбилась в материал. На занятии ей удалось сделать часы — мастерица называет их первым детищем, ведь они принесли счастливые эмоции и навсегда остались дома как напоминание о волнительных минутах. Наталья поделилась эмоциями с супругом и объяснила, что хочет попробовать заняться «эпоксидным» хобби. Он ее поддержал.

Первые часы, изготовленные Натальей

Первые часы, изготовленные Натальей

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Новая жизнь с 1 января

Вместе пара изучила информацию. Среди множества видов изделий Наталья решила сделать выбор в пользу столов из слэба (плиты из цельного куска дерева) и эпоксидной смолы. Семья приобрела деревообрабатывающее оборудование и установила его в теплом гараже: для него необходимо большое пространство. Параллельно Наталья арендовала помещение для мастерской более мелких изделий.

— Творчество меня не на шутку увлекло. Я начала делать часы, шкатулки, учусь декорировать подсвечники, светильники, старую мебель. На тот момент дала себе ровно год: завершить на основной работе в офисе все дела и с 1 января 2024-го с головой уйти в «эпоксидку», — поделилась планами она.

На шкатулки тоже есть спрос

На шкатулки тоже есть спрос

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За шесть месяцев мастерица не только изучила азы, но и создала несколько шкатулок и часов. Часть из них Наталья уже реализовала через «сарафанное радио»: приятели рассказывали знакомым о необычном занятии подруги, а люди с интересом приобретали предметы интерьера для себя или в подарок.

Хобби, которое должно стать работой

Наталья постоянно развивается в новых техниках через мастер-классы и интернет-ресурсы. По словам женщины, на первый взгляд работа с эпоксидкой и деревом казалась легкой, но первые впечатления ошибочны.

Для каждого изделия необходима смола различной вязкости. Часть материала портилась, другая покрывалась пленкой. Только путем проб и ошибок удалось отыскать соответствующую стандартам консистенцию, красители и другие материалы, важные для товаров из смолы.

Крафтовые изделия оценили близкие мастерицы

Крафтовые изделия оценили близкие мастерицы

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Как признается Наталья, она достаточно много средств вложила в новое увлечение — около 300 тысяч рублей. Но радость от процесса и созерцания готового изделия того стоит, уверяет она. Теперь женщина покупает в магазинах новые пигменты, едва замечает новую палитру, а также смолу и самые необходимые инструменты для хобби, которое в будущем должно стать полноценной работой.

Прайс ручной работы обговаривается индивидуально с заказчиком

Прайс ручной работы обговаривается индивидуально с заказчиком

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Стоимость изделий варьируется от 3 до 8 тысяч рублей — в зависимости от размера и материала для декора. Украшения из стеклянной крошки дешевле, с натуральными камнями — дороже. Некоторые покупатели приобретают в коллекцию вещи вообще без отделки. При заказе Наталья всегда обговаривает с клиентом нюансы, сроки и стоимость.

На будущее мастерица приобрела уже всю технику и деревообрабатывающее оборудование. Для столов семья заготовила лейбл, поэтому пути назад уже нет.

— Хотелось бы пожелать тем, кто жаждет, но боится что-то изменить — не паникуйте! Трансформировать свою жизнь — увлекательно и восхитительно. С 1 января я уже не буду делить день на две половинки, а заниматься только любимым делом. Появились первые заказы на столы, мы с супругом уже начали заниматься изготовлением. Сейчас я могу создать авторское изделие любой техникой и постоянно совершенствуюсь в увлекательном занятии, — добавила сибирячка.

Другая жительница Новосибирска шьет кофты из старой одежды. 17-летняя девушка открыла секонд-хенд и продает в нем авторские вещи.

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