53 миллиона убытка: сервис InKitchen перестал принимать заказы на доставку обедов — что с ним будет дальше

Сервис доставки готовой еды InKitchen прекратил прием заказов: у него не работают сайт и мобильное приложение, в закрытом офисе на Ленина видна обмотанная защитной пленкой мебель. В социальных сетях сервиса появилось сообщение, что «проект IN Kitchen закрывается на реконцепт».



— Наша команда уже приступила к работе над изменениями. Как всё будет готово — мы сразу сообщим вам дату возобновления нашей работы. Наши операторы свяжутся с вами, чтобы согласовать забор посуды, которая есть у вас на руках. Служба поддержки принимает обращения и готова ответить на все ваши вопросы до 11 августа , — говорится в сообщении.