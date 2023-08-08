53 миллиона убытка: сервис InKitchen перестал принимать заказы на доставку обедов — что с ним будет дальше

Служба доставки готовой еды InKitchen приостановила работу — в компании объясняют это изменением концепции проекта. Пока он принес владельцам лишь более 50 миллионов рублей чистых убытков, не считая значительной недополученной прибыли. Обозреватель НГС попытался понять, что пошло не так у предприятия, в основе которого лежала интересная и по-своему революционная идея.
Сервис доставки готовой еды InKitchen прекратил прием заказов: у него не работают сайт и мобильное приложение, в закрытом офисе на Ленина видна обмотанная защитной пленкой мебель. В социальных сетях сервиса появилось сообщение, что «проект IN Kitchen закрывается на реконцепт».
— Наша команда уже приступила к работе над изменениями. Как всё будет готово — мы сразу сообщим вам дату возобновления нашей работы. Наши операторы свяжутся с вами, чтобы согласовать забор посуды, которая есть у вас на руках. Служба поддержки принимает обращения и готова ответить на все ваши вопросы до
Сервис InKitchen был создан в 2022 году, учредителями ООО «Ин китчен Рус» выступили известные новосибирские бизнесмены Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк. Как рассказывала ранее НГС сама Ольга, с точки зрения идеологии и реализации это был именно ее проект.
Что за InKitchen
Первоначально предполагалось, что клиенты будут оплачивать месячную подписку — так у них была бы возможность заказывать еду «ресторанного качества» по сравнительно низким ценам. Решить, что вы хотите на обед или ужин, нужно было загодя: заказ на следующий день принимался до шести вечера. По замыслу создателей сервиса, он должен был обеспечить «едой ресторанного качества» не только работников офисов, но и людей, которые не хотят тратить время на готовку дома, в том числе при проведении домашних вечеринок.
Отдельным предметом гордости сервиса был отказ от использования одноразовой посуды: клиенты получали еду в стеклянных или металлических емкостях, которые вместе с термосумкой забирал курьер, привозя новый заказ. Стеклянные контейнеры, в которых доставлялась еда, можно было выставить сразу на стол, не перекладывая в собственную посуду.
Для кухни и офиса, где готовые комплекты можно было забрать самостоятельно, решено было использовать собственное пустующее помещение в самом центре города, на Ленина, 12, где до этого успели поработать несколько крупных арендаторов: от кофейни «Чашка кофе» и Сбербанка до бургерной Black Star.
К началу 2023 года выяснилось, что рост количества подписчиков идет не так быстро, как хотелось, и компания продолжала работать в убыток. Тогда в сервисе впервые поменяли условия, отменив подписку и повысив цены на блюда. Но и этого, по всей видимости, оказалось недостаточно. Через некоторое время в заведении появилась возможность заказать пиццу и роллы (заказ выполняли в течение
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Ин Китчен Рус» в 2022 году составила 34,8 миллиона рублей, а чистый убыток — 53,1 миллиона рублей. Оснований полагать, что в этом году ситуация была существенно лучше, нет. Весной и в первой половине лета у офиса обслуживания нередко можно было видеть рекламирующих услуги сервиса промоутеров, которые раздавали флаеры на значительные скидки.
Не известно, включают ли убытки компании недополученную прибыль, но само по себе помещение, которое занимает InKitchen, могло бы легко приносить владельцам существенную прибыль без всяких дополнительных вложений. По оценкам участников рынка, такую площадку было бы легко сдать по ставке не менее 2500 рублей за квадратный метр в месяц. При общей площади свыше 200
Что пошло не так
Существенной частью изначальной концепции InKitchen был отказ от использования одноразовой посуды. С точки зрения человека, заботящегося о сохранении окружающей среды, это, возможно, был серьезный довод в пользу сервиса, но для самого предприятия такая схема работы оборачивалась дополнительными издержками. Всю эту оборотную тару нужно было забирать и мыть, не говоря уже о регулярной замене разбитой и утерянной посуды.
Не заработала в должной мере и сама базовая модель — подписка и невысокие цены. В начале года Ольга Гребенюк рассказывала НГС, что сервис подключил много локаций с небольшим количеством клиентов, поэтому стоимость каждой доставки выросла.
— В итоге мы тратили бешеные деньги на логистику, плюс издержки от потери сумок и посуды. И экономика совсем не сходилась, потому что, хотя мы и росли очень быстрыми темпами, достигнув объема в почти 800–900 заказов в день, но сам сервис продолжал быть убыточным. Наша выручка действительно была ниже, чем все наши расходы, — говорила Гребенюк.
Переход от системы подписки к оплате только за заказанные блюда с повышением цены и вовсе перевел InKitchen в одну нишу с огромным количеством заведений и служб доставки, которые работают в Новосибирске. У сервиса, разумеется, появились преданные поклонники, но в массе своей потенциальные клиенты всякий раз сравнивали предложение InKitchen со всем существующим разнообразием доставок и могли отдать предпочтение еде из какого-нибудь известного ресторана, заказать пиццу, роллы или что-то еще.
Что говорят клиенты и эксперты
В своем телеграм-канале автор НГС спросил читателей, которые были клиентами InKitchen, мнение о преимуществах и недостатках сервиса. Большинство оставивших комментарии соглашаются с тем, что качество еды в сервисе было достаточно высоким, а первоначальные условия с месячной абонентской платой — выгодными. Но не все оказались готовы жить в системе, когда об обеде или ужине нужно заботиться за день.
— Прекратила (пользоваться услугами. — Прим. ред.), потому что нужно заранее продумать, что ты будешь есть на следующий день, доставка вечерами — то есть уже априори не свежеприготовленная еда. Ее нужно убрать в холодильник, потом взять с собой на следующий день, — объяснила Ксения.
Сразу несколько человек посетовали на то, что их офисы или дома просто не попадали в зону доставки. При этом в центре, где и находилась кухня InKitchen, у потенциальных клиентов было максимальное количество вариантов выбора — и точек доставки, и альтернативных заведений.
Несколько читателей вовсе признали, что слышат о таком сервисе впервые, что означает недостаток рекламы и в целом какой-то маркетинговой активности.
Коммерческий директор сети Sushiday`s Дмитрий Клок предполагает, что интересно придуманную модель бизнеса не удалось реализовать, потому что владельцы InKitchen не нашли управленца должного уровня. При этом Клок отметил, что «экологическую тему», на которую делали такой упор в сервисе, готовы оценить немногие.
Еще один ресторатор, просивший не называть его имени («уважаемые люди, зачем портить отношения»), сказал, что InKitchen подвела излишняя уверенность создателей в своих силах.
— Когда у вас за плечами не один масштабный успешный проект, то вам начинает казаться, что вы можете быть успешны в любом бизнесе. Идея-то была интересная, но ее было бы, наверное, правильнее попытаться реализовать сначала с меньшим размахом, постепенно накапливая опыт и развиваясь по мере того, как удастся выйти хотя бы на безубыточность на небольшом количестве локаций, — считает эксперт.
Что дальше
У InKitchen есть несколько вариантов обещанной реконцепции. Самый простой — это просто перейти на одноразовую посуду, что сразу позволит снизить оперативные расходы и даст возможность подключиться к сервисам «Яндекс.Еда» и «Деливери клаб». О том, что именно по такому пути владельцы и намерены пойти, говорит последнее опубликованное в социальных сетях фото, где изображены некие контейнеры из биоразлагаемых материалов, лежащие в бумажном пакете.
Еще одним очевидным способом повышения эффективности мог бы стать перевод точки на Ленина, 12 в формат кулинарии, куда любой желающий мог бы прийти за готовой едой или полуфабрикатами. В центре такого рода предложение пользовалось бы спросом: здесь много офисов, много людей, которые приезжают просто провести время. А попробовав блюда, купленные спонтанно, кто-то, возможно, и стал бы заказывать их уже домой или на работу.
В каком-то смысле InKitchen можно считать попыткой реинкарнации системы, которую еще в конце
Одним из факторов, затруднивших развитие сервиса, стало то, что он предлагал пусть и хорошо сделанную, но в целом повседневную еду, в которой не было «элемента праздника». Однако, как показывает опыт создателя сети «Солнечный день», прибыльный бизнес можно построить и на самой простой кухне.