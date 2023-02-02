«Пришлось сделать серьезный разворот». Интервью с совладелицей Lukse — о просчетах и новой концепции ее проекта InKitchen

Ольга Гребенюк — создатель сети Marmalato, универмага люксовых брендов Lukse и образовательного парка «Ель School». Ольга является совладельцем многих бизнесов своего супруга Тимура Саттарова — известного в Новосибирске девелопера. Кроме реконструкции здания на Серебренниковской в универмаг Lukse, его компании построили жилой комплекс Montblanc Residence в тихом центре, ведут строительство ЖК «Кварталы Немировича» и МФК в центре площади Маркса.

— Почему и насколько пришлось повышать цены?



— Изначально ставка была сделана на слишком низкие цены и массовость. То есть мы рассчитывали, что у нас в каждой локации будет очень большое количество заказов и мы сможем оптимизировать расходы по их доставке, потому что мы будем много заказов доставлять в одну точку.

