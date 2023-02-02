«Пришлось сделать серьезный разворот». Интервью с совладелицей Lukse — о просчетах и новой концепции ее проекта InKitchen

Сервис InKitchen запустили в Новосибирске в конце 2021 года, предложив необычную для служб доставки еды схему. Однако через год владельцам пришлось вносить в работу существенные изменения, поскольку, несмотря на большое количество клиентов, проект оставался убыточным. О том, что пошло не так и каким образом владельцы намерены выходить из положения, НГС рассказала идеолог и создатель InKitchen Ольга Гребенюк.
Ольга Гребенюк — создатель сети Marmalato, универмага люксовых брендов Lukse и образовательного парка «Ель School». Ольга является совладельцем многих бизнесов своего супруга Тимура Саттарова — известного в Новосибирске девелопера. Кроме реконструкции здания на Серебренниковской в универмаг Lukse, его компании построили жилой комплекс Montblanc Residence в тихом центре, ведут строительство ЖК «Кварталы Немировича» и МФК в центре площади Маркса.
— Почему и насколько пришлось повышать цены?
— Изначально ставка была сделана на слишком низкие цены и массовость. То есть мы рассчитывали, что у нас в каждой локации будет очень большое количество заказов и мы сможем оптимизировать расходы по их доставке, потому что мы будем много заказов доставлять в одну точку.
В реальности мы получили немножко другую историю. У нас было много локаций с небольшим количеством клиентов. Поэтому стоимость каждой доставки выросла. Кроме того, мы никак не ограничили стоимость заказа, поэтому люди могли заказывать, например, один винегрет или булочку. И этот заказ ехал в отдельной сумке, которую нужно было потом еще и вернуть и продезинфицировать.
В итоге мы тратили бешеные деньги на логистику, плюс издержки от потери сумок и посуды. И экономика совсем не сходилась. Потому что хотя мы и росли очень быстрыми темпами, достигнув объема почти 800–900 заказов в день, но сам сервис продолжал быть убыточным. Наша выручка действительно была ниже, чем все наши расходы.
— И что вы намерены делать сейчас?
— Нам пришлось сделать серьезный разворот. И первое, что мы сделали, — действительно подняли цены. В среднем повышение составило 20%. Кроме того, доставка при сумме заказа менее 350 рублей стала платной.
Второе существенное изменение: мы сейчас сокращаем локации, в которые мы возим всего по несколько заказов и для нас это действительно нерентабельно. Мы пошли на это, абсолютно понимая, что количество заказов сократится в два раза.
Также мы сейчас работаем над тем, чтобы средний чек вырос, то есть клиенты заказывали больше. Мы поняли, что наша бизнес-модель была ошибочной. То есть мы действительно недооценили наши расходы не только на саму логистику, но и на обработку нашей многоразовой посуды. Для нас это очень важно — отсутствие отходов, отсутствие мусора. И здесь на компромисс мы идти не планируем. Хотя переход на одноразовые контейнеры существенно сократил бы наши расходы.
Не планируем мы экономить и на продуктах. Одна из главных концепций сервиса — это еда ресторанного уровня, приготовленная одним из лучших шеф-поваров. То есть мы не снижаем качество нашей еды, мы не уходим от стеклянной посуды и доставки в сумках. Не уходим от отсутствия пластика. Хотя это было бы одним из самых легких решений на самом деле.
— Как будет меняться география доставки, кроме того, что будет просто сокращаться количество локаций?
— Мы хотим сделать больше акцент на жилые комплексы. В одну сумку можно положить ужин для нескольких человек, в тот же самый стеклянный контейнер у нас входят семейные порции. Мы сможем накормить целую семью из одной сумки и перестанем возить воздух.
Кроме обычного ужина, наши услуги могут пригодиться, когда вы зовете гостей. Вы просто делаете за день заказ на 15–20 человек, забираете это всё в сумках, а потом на следующий день или через день просто возвращаете нам сумки, сложив туда грязные контейнеры. Я проверяла это на себе, мне показалось очень удобным, потому что наши стеклянные контейнеры можно сразу выставить на стол. Не нужно было потом мыть посуду, столовые приборы. А у меня было 30 людей в гостях, я просто достала контейнеры, все поели, и мы убрали контейнеры обратно в сумки.
— Будет ли сохранен сегодняшний, не очень удобный принцип, когда заказ можно сделать только за день?
— Мы работаем над этим, скоро появится возможность сделать заказ через приложение и забрать на месте. Кроме того, мы собираемся на Ленина, 12 организовать небольшую кулинарию, куда можно прийти поесть и купить готовой еды с собой без предварительного заказа. Мы как раз сейчас решаем вопрос с биоразлагаемой упаковкой, потому что многоразовые контейнеры здесь не подходят.
Мы уходим от нашей концепции «еда по себестоимости», но всё равно, скажу вам, цена на нее низкая. Да, вы можете найти самсу дешевле, но там будет совсем другое мясо. Но мы точно хотим сохранить упор на экологичность, у нас не будет никакого одноразового пластика. Я вижу в этом часть миссии: предложить другой способ доставки, который не засоряет природу и при этом полезен людям. А наша цель — выйти хотя бы в ноль в ближайшие 2 месяца, ну а дальше развиваться.
Ольга Гребенюк уточняет, что InKitchen — ее собственный проект, в котором супруг участвует только как соинвестор. А вот создатели маленькой кофейни в жилом комплексе «Европейский Берег», напротив, объединились, чтобы запустить бизнес в Новосибирске.