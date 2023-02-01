«Расходы пока превышают выручку»: в элитной службе доставке еды в Новосибирске подняли цены в полтора раза

— С 18 января мы вынуждены были поднять цены на наши блюда. Мы очень старались этого не делать, но расходы на доставку, приготовление блюд и обработку посуды до сих пор превышают нашу выручку. Нам проще было бы покупать менее качественные продукты по низкой цене, но мы не готовы на компромиссы в качестве. Нам было бы проще отказаться от стекла в пользу пластика, но мы за экологию.