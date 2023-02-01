«Расходы пока превышают выручку»: в элитной службе доставке еды в Новосибирске подняли цены в полтора раза

Клиенты кейтерингового проекта InKitchen обнаружили, что его услуги стали обходиться им гораздо дороже. В самой службе это объясняют тем, что «их расходы превышают выручку».
Сразу несколько клиентов InKitchen сообщили НГС, что обнаружили резкий рост цен на услуги этого сервиса. Так, пользующаяся этой доставкой еды практически с момента запуска девушка по имени Елена говорит, что цена блюд поднялась почти вдвое. Елена задала вопрос о причинах таких изменений и получила следующий ответ:
— С 18 января мы вынуждены были поднять цены на наши блюда. Мы очень старались этого не делать, но расходы на доставку, приготовление блюд и обработку посуды до сих пор превышают нашу выручку. Нам проще было бы покупать менее качественные продукты по низкой цене, но мы не готовы на компромиссы в качестве. Нам было бы проще отказаться от стекла в пользу пластика, но мы за экологию.
Нам очень важно сделать сервис, которым мы будем гордиться. Для нас это очень сложное решение, но для того, чтобы InKitchen продолжал работать, мы вынуждены поднять цены. Хотим заметить, что даже после повышения наши цены значительно ниже, чем цены на аналогичные блюда такого же качества в ресторанах и кафе.
Из предоставленных клиентами данных о прошлых заказах, впрочем, следует, что рост цен составил порядка 50%. Так, борщ подорожал со 103 до 169 рублей, винегрет с 89 до 119 рублей, самса с говядиной — с 44 до 79 рублей. Для сравнения, борщ на сервисе «Яндекс.Еда» можно заказать по цене от 90 рублей (сеть столовых «Солнечный день»), в сети демократичных баров «Шашлыкоff» такое блюдо будет стоить 219 рублей, в ресторане «Сыроварня» за него попросят уже 520 рублей. Цены на винегрет начинаются с 71 рубля («Столовая № 1»), в заведении среднего ценового уровня «Баклажани» — 295 рублей, самый дорогой винегрет у «Яндекс.Еды» стоит 420 рублей (Beerman&Grill).
InKitchen — это проект девелопера Тимура Саттарова и его супруги Ольги Гребенюк, суть которого состоит в том, что, оформив подписку с фиксированной месячной платой, клиенты получают возможность заказывать в сервисе блюда по низким (относительно стоимости ингредиентов и качества кухни) ценам. Кроме того, в сервисе используется не одноразовая, а стеклянная посуда, металлические приборы, тканевые салфетки и т.д. Заказы в сервисе принимаются только на следующий день. При этом доставка возможна только по ограниченному списку адресов (где уже есть какое-то минимальное количество клиентов). Забрать термосумку со своим обедом или ужином можно и самостоятельно.
Ольга Гребенюк подтвердила, что ей пришлось увеличить цены именно в силу неудовлетворительных финансовых результатов.
— Мы как раз сейчас занимаемся серьезной оптимизацией, которая в том числе должна сократить издержки. Полностью о первых результатах можно будет говорить не раньше чем через неделю, — сообщила она.
Кухня расположена на улице Ленина (помещение принадлежит Саттарову). По словам участников рынка, это помещение сдавалось ранее по ставке не менее 3000 рублей за квадратный метр (то есть аренда приносила более 600 тысяч рублей ежемесячно без учета эксплуатационных издержек). Выбор такой площадки для проекта, который не рассчитан на посещение клиентами (заказы преимущественно развозят курьеры), объяснялся желанием привлечь к InKitchen больше внимания.
InKitchen начал работать в декабре 2021 года. Сейчас на сайте у сервиса значится один жилой дом (ЖК «Монблан») и более 80 адресов бизнес-центров и отдельных организаций. В прошлом году предприятие начало предлагать также сначала римскую пиццу, а затем и роллы, которые можно было заказать, не имея подписки, и забрать самостоятельно.
Цены за год поднялись в самых разных сферах. Так, многие горожане уже получили платежки, в которых стоимость отопления и горячей воды выросла в два или даже три раза. Подорожали даже услуги перехватывающей парковки на площади Маркса.