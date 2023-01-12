Перехватывающая парковка на Маркса поднимает цены в два раза — водители теперь от нее отказываются

Перехватывающая парковка на площади Маркса в ТК «Гранит» предупредила своих пользователей, что с
Парковка в этом ТК устроена следующим образом — на втором этаже почасовая тарификация, 50 рублей в час в дневное время, а на 3, 4 и
— Второй этаж остается без изменений, 50 рублей в час. Верхние этажи сейчас 50 рублей за каждый въезд, — уточнили в администрации парковки.
Многие водители возмутились повышением тарифа на 100% и теперь раздумывают: не отказаться ли от этой перехватывающей стоянки.
— Люди ставят на день, на 3, 4 и
— 1 октября 2022 года сделали
Отметим, что эта парковка на Маркса фактически единственная в Новосибирске, которая реально выполняет роль перехватывающей стоянки — люди оставляют авто и идут на метро. На других станциях метро — «Пл. Калинина», «Золотая Нива» и прочих — таких парковок просто нет.
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