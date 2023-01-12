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Тема дняПоднимают цены на перехватывающую парковку
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Перехватывающая парковка на Маркса поднимает цены в два раза — водители теперь от нее отказываются

С 15 января стоимость пребывания на парковке повысится в 2 раза — с 50 до 100 рублей

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Стоянка на Маркса расположена в ТК «Гранит»

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Перехватывающая парковка на площади Маркса в ТК «Гранит» предупредила своих пользователей, что с 15 января стоимость пребывания на парковке повысится в 2 раза — с 50 до 100 рублей.

Парковка в этом ТК устроена следующим образом — на втором этаже почасовая тарификация, 50 рублей в час в дневное время, а на 3, 4 и 5-м этажах — просто плата за въезд: там и поднимется тариф.

— Второй этаж остается без изменений, 50 рублей в час. Верхние этажи сейчас 50 рублей за каждый въезд, — уточнили в администрации парковки.

Многие водители возмутились повышением тарифа на 100% и теперь раздумывают: не отказаться ли от этой перехватывающей стоянки.

— Люди ставят на день, на 3, 4 и 5-й этажи. Я лично задумалась, и у меня коллеги на работе сказали, что не будут ей пользоваться. Сразу резко поднялась цена — в 2 раза. Коллега сказал: «Я не буду ставить, я буду ездить на машине», — рассказала НГС клиентка паркинга Василиса.

— 1 октября 2022 года сделали 3–5-й этажи по 50 р. Второй этаж пустует из-за почасовой оплаты. И что мы видим, новый год — и новая цена с 15 января в размере 100 рублей, — пишет Дмитрий, пользователь сервиса 2ГИС.

Отметим, что эта парковка на Маркса фактически единственная в Новосибирске, которая реально выполняет роль перехватывающей стоянки — люди оставляют авто и идут на метро. На других станциях метро — «Пл. Калинина», «Золотая Нива» и прочих — таких парковок просто нет.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Лэнд-Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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