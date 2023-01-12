Перехватывающая парковка на Маркса поднимает цены в два раза — водители теперь от нее отказываются

— Второй этаж остается без изменений, 50 рублей в час. Верхние этажи сейчас 50 рублей за каждый въезд, — уточнили в администрации парковки.

Многие водители возмутились повышением тарифа на 100% и теперь раздумывают: не отказаться ли от этой перехватывающей стоянки.