Терракотовые миллионы: в заксобрании провели шикарный ремонт и не заплатили отделочникам — они винят фирму депутата





Холл за 60 млн

Максим Лебедев уже больше 20 лет в строительном бизнесе. Его компания ценится за квалификацию рабочих: его люди одни из немногих в городе, кто берется за сложные заказы. Максим рассказал, что осенью 2022 года ему позвонил некий Михаил Бушмакин и предложил поучаствовать в ремонте холлов Законодательного собрания на Кирова, 3 .



— Кто-то из общих знакомых дал ему мой телефон. Он предложил поучаствовать, как он выразился, «в знаковом» объекте. У них дизайнер в качестве отделки стен выбрал терракотовые фасадные панели. Это непростой материал, у него есть свои преимущества, свои недостатки, но он очень капризный: с ним очень сложно работать, специалистов в городе мало, — объяснил Лебедев в беседе с корреспондентом НГС.

