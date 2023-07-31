Терракотовые миллионы: в заксобрании провели шикарный ремонт и не заплатили отделочникам — они винят фирму депутата

Новосибирский предприниматель, который отремонтировал холлы регионального парламента, пожаловался, что ему не заплатили за работу. Максим Лебедев уверяет, что его заказчик — компания действующего депутата заксобрания от «Партии пенсионеров» Александра Аверкина и его соратника Михаила Бушмакина. Оказалось, что фирма задолжала не только сибирскому строителю, но и другим предпринимателям из разных регионов страны. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов попытался разобраться в ситуации. Каким образом разыграли госконтракт на 60 млн, что о ситуации думает спикер новосибирского парламента, почему сам Бушмакин называет проблему заказной и при чем тут, по его мнению, выборы губернатора — в нашем материале.
Холл за 60 млн
Максим Лебедев уже больше 20 лет в строительном бизнесе. Его компания ценится за квалификацию рабочих: его люди одни из немногих в городе, кто берется за сложные заказы. Максим рассказал, что осенью 2022 года ему позвонил некий Михаил Бушмакин и предложил поучаствовать в ремонте холлов Законодательного собрания на
— Кто-то из общих знакомых дал ему мой телефон. Он предложил поучаствовать, как он выразился, «в знаковом» объекте. У них дизайнер в качестве отделки стен выбрал терракотовые фасадные панели. Это непростой материал, у него есть свои преимущества, свои недостатки, но он очень капризный: с ним очень сложно работать, специалистов в городе мало, — объяснил Лебедев в беседе с корреспондентом НГС.
Предприниматель отказался: за 20 лет он накопил слишком богатый опыт и сегодня предпочитает не работать с «незнакомыми» людьми. К тому же, по его словам, дело пришлось бы иметь с госзаказом — их, как правило, необходимо выполнять до конца года, а работать в режиме «гонки» совсем не хотелось. Бушмакин принял отказ, но через пару недель позвонил снова. На этот раз уже не с предложением, а с просьбой. Желающих работать с терракотовыми панелями не нашлось.
— Говорил, что «объект горит», что «надо помочь», что «никто не может взяться». Просил, мол, выйдите, пожалуйста, сделайте работу, от нас гарантируем полное содействие и моментальный расчет. Мы согласились, подписали договор, — отметил Лебедев.
Договор был заключен между ООО «АЛЬФА НСК» Лебедева и ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» Бушмакина. В документе (имеется в распоряжении редакции) говорится, что подрядчик обязуется отремонтировать элементы холла
— Начались какие-то рассказы, мол, сначала надо подождать, потому что работу примут после Нового года. Потом в январе Бушмакин рассказывал, что нашу работу хорошо приняли, но надо подождать, пока покрасят потолки и положат паркет, чтобы сдать всё вместе и так далее, — отметил предприниматель.
Он потребовал от Бушмакина гарантийное письмо (имеется в распоряжении редакции), согласно которому оплата за выполненные работы должна поступить не позднее
Депутат-бизнесмен и его соратник
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» образовано в 2011 году. Изначально доли в компании были распределены между Аверкиным Александром Александровичем (50%), Бушмакиным Михаилом Валерьевичем (25%) и Пчелинцевым Сергеем Юрьевичем. К 2019 году у фирмы остались два соучредителя — Аверкин с долей в 62,5% и Бушмакин с долей в 37,5%. «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» специализируется на строительстве.
— Бушмакин мне говорил, что у них строительство — попутный бизнес, а вообще они занимаются подрядами у газовой компании «Сибур», — отметил Максим Лебедев.
Сайт компании — прогрессстройгрупп.рф — сегодня не функционирует. Пользовательские сервисы полны хвалебных отзывов о компании. В 2Gis, например, организацию благодарят за монолитный каркас для колеса обозрения на Михайловской набережной и строительство частного дома. На странице компании в «Яндекс.Картах» нашелся благодарственный отзыв от пользователя Михаила Бушмакина с фотографией соучредителя на аватарке.
— Профессионалы своего дела. Вложились в наш бюджет. Работы выполнили в срок. Рекомендуем, — написано в отзыве.
Собственно Михаил Бушмакин. Ему 41 год. Он позиционирует себя как коммерческий директор компании «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП». Михаил Валерьевич входит в состав Общественного совета при региональном заксобрании. Членом совета он стал по инициативе фракции «Российской партии пенсионеров».
Бушмакин активно ведет аккаунт в деловой соцсети TenChat, где в том числе рассказывает о своей работе. Например, на днях он показал работы на строительной площадке ЖК «Пшеница» в Краснообске, неделю назад был в Томске на встрече с «заказчиком» в компании «Сибур». В одном из постов Бушмакин рассказал, что его организация более
— Всё это выполнено благодаря слаженной работе всех подрядчиков и поставщиков. МЫ ГОРДИМСЯ ПОЛУЧИВШИМСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ! Как ВАМ? — пишет Бушмакин.
Ключевой соучредитель компании — Александр Александрович Аверкин. Ему
В 2021 году Аверкин участвовал в выборах в Госдуму. В своей предвыборной кампании он рассуждал о христианских ценностях, заповедях вроде «не укради» и деятельности «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП».
Сервис GetContact показывает, что номер Аверкина в телефонах других людей записан как «Саша Белый», Саша Аверкин Депутат ЗакСобрания», «Саша Сибсельмаш», «Александр Аверкин от Максима Останина», «Саша Аверкин Макса Останина Друг»
Прогресс или регресс?
По данным «Контур.Фокуса», «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» активно участвует в розыгрыше госконтрактов. При этом заявляется на аукционы по всей стране: не только в Новосибирске, но и, например, в Барнауле, Междуреченске и даже в Москве. Удача улыбается компании не всегда. Судите сами, из аукционов на общую сумму более 447 млн рублей выиграно на сумму 79,4 млн.
В списке полученных госконтрактов — демонтаж здания спортивного зала в школе-интернате, капремонт больницы
На сайте госзакупок говорится, что сведения об аукционе были размещены
Не так давно предприниматель написал письмо спикеру заксобрания Андрею Шимкиву, в котором попросил повлиять на недобросовестных бизнесменов, задерживающих оплату. В ответе (имеется в распоряжении редакции) за подписью Шимкива говорится, что контракт на ремонт холла был заключен между «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» и ГКУ «Хозяйственное управление», а заксобрание «не является стороной гражданско-правовых отношений».
— Для разрешения возникших разногласий вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов, — говорится в ответе.
Оказалось, что «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» имеет богатый опыт судебных разбирательств. Сайт Арбитражного суда Новосибирской области содержит информацию о десятках процессов, в которых строительная компания выступает в качестве ответчика — за долги перед поставщиками, кредиторами, подрядчиками. Сегодня, согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, в отношении компании возбуждено более 20 исполнительных производств на общую сумму свыше 32 млн рублей.
«Это команда Локтя делает против партии»
Депутат Александр Аверкин и слушать не стал о ситуации с долгами «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП». Корреспонденту НГС он заявил, что этим вопросом занимается коммерческий директор компании Михаил Бушмакин, и пообещал передать ему контакт журналиста НГС. Бушмакин перезвонил.
— Мы — генподрядная организация, взяли контракт по
Далее он заявил, что по российским законам «если есть претензия, есть арбитражные дела», подчеркнув, что Лебедеву следовало бы решать проблему в правовом поле, а не обращаться в СМИ.
— Будете писать о нас «чернуху», мы будем противодействовать, потому что «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» возглавляет депутат заксобрания Аверкин. Соответственно, имейте в виду его статус, мы будем подключать юристов. Я бы не советовал этого делать, потому что это чистой воды арбитражная история, — продолжил предприниматель.
Бушмакин отметил, что Лебедев не подал досудебную претензию и не обратился в арбитражный суд. По его словам, обращение бизнесмена в СМИ можно расценивать как способ давления, а это — «совсем незаконная штука».
— Я сужусь, со мной судятся. Это нормальная практика. Если мы сейчас начнем писать про всех, тогда надо писать про всё заксобрание, про всё правительство, про четвертый мост, про станцию метро «Спортивная», про ЛДС и про всё остальное. Все всегда должны друг другу деньги. Так рынок устроен, — пояснил Бушмакин.
Затем предприниматель заявил, что у него есть версия, кому выгодна публикация о долгах «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП».
— Выборы губернатора. Нашего кандидата не допустили до выборов. Эдуард Анатольевич Кожемякин объявлял голодовку, не был услышан. Соответственно, мы не знаем, кто на нас оказывает давление, но мы предполагаем, что это коммунисты, это команда Локтя делает против партии, потому что мы являемся прямыми конкурентами. Наш кандидат будет выступать на выборах в горсовет в следующем году, — объяснил Бушмакин.
Максим Лебедев, комментируя слова предпринимателя, заявил, что досудебную претензию передавал в офис «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» в письменном виде. Он также пояснил, почему до сих пор не обратился в арбитражный суд: по его словам, учитывая объем задолженности у компании по исполпроизводствам, в итоге он просто встанет в очередь за своими деньгами и не сможет получить их в ближайшем будущем.
Недавно редакция НГС составила список новосибирских депутатов, работой которых заинтересовались силовики. Оказалось, под пристальное внимание правоохранителей попали пять человек, которых обвинили в мошенничестве: троих уже осудили, двое еще судятся.