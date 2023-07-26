Заводы не стоят: что производят крупнейшие предприятия Новосибирска и кто их владельцы — они получают миллиарды

Нужно заметить, что на первую пятерку промышленных предприятий приходится менее 10% выручки всей новосибирской промышленности. Это говорит о том, что новосибирское производство состоит не из нескольких гигантов, а формируется десятками предприятий, большинство из которых не так велики на общем фоне. Но вместе обеспечивают работой десятки тысяч людей.



Сравнить крупнейшие производственные предприятия с лидерами в абсолютном зачете можно в материале о десяти крупнейших предприятиях области по выручке в 2022 году.