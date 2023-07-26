Заводы не стоят: что производят крупнейшие предприятия Новосибирска и кто их владельцы — они получают миллиарды

Трудно найти материал на НГС, посвященный торговле или общепиту, где комментаторы не сетовали бы на то, дескать, одни торгаши остались, а где заводы? Мы решили: действительно, нужно больше внимания уделять реальному сектору экономики. И для начала собрали информацию о том, что в принципе выпускают крупнейшие производственные компании региона и кто ими владеет.
Какое место производство занимает в экономике
С точки зрения офисного сотрудника, заводом может считаться любое большое здание с трубой. Но таковым может оказаться и электростанция, и большой логистический комплекс с собственной системой энергоснабжения, и даже угольная шахта или обогатительное предприятие при угольном разрезе. Поэтому уточним, что речь идет именно о заводах и фабриках, некий конечный продукт которых можно взять в руки. В экономической статистике такие относят к обрабатывающим производствам. По этой причине в список не попали новосибирские предприятия «Элси-групп» (ранее известные как «Сибантрацит») — они относятся к сфере добычи полезных ископаемых.
По данным «Спарк-Интерфакс», общая выручка таких компаний, зарегистрированных в Новосибирской области в прошлом году, составила 658 миллиарда рублей. Это на самом деле не так много и составляет только 14,2% от выручки всех компаний региона. Тем не менее именно обрабатывающие производства занимают в сумме второе место среди всех отраслей экономики области. На первом же, да, вы правильно догадались, торговля — 45,1% и 2 триллиона рублей выручки. На третьем, четвертом и пятом местах (9,9, 6,8 и 4,8%) и довольно кучно расположились транспортировка и хранение, строительство и добыча полезных ископаемых. Вместе первая пятерка отраслей обеспечивает свыше 80% от суммарной выручки всех предприятий региона.
Пять крупнейших новосибирских производств
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина
Выручка в 2022 году — 22,5 миллиарда рублей.
Чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей.
Сотрудники — 872 человека.
Свою историю предприятие ведет с 1939 года, когда здесь возникла одна из производственных площадок завода «Сибкомбайн» (потом «Сибсельмаш»). Отдельное же предприятие появилось в 1942 году, когда заработало эвакуированное оборудование завода «Запорожсталь». Анатолий Кузьмин — первый директор завода.
Основная продукция НМЗ — это различные виды стальных труб и проката. После акционирования предприятие сменило нескольких собственников. Заводом владели «Евраз холдинг», а потом группа «Эстар». Последняя едва не обанкротилась (активы в итоге были проданы группе «Митчелл») в результате чего НМЗ два года (2008–2009 гг.) фактически не работал. Своеобразным напоминанием об этом периоде осталось здание торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Сити», построенное на территории завода и проработавшее меньше двух месяцев. В 2009 году завод был куплен оптовым поставщиком металлоконструкций «Металлсервис-групп». Нынешний состав акционеров не раскрывается, последние данные Росреестра (они могут быть уже неактуальны) говорят о том, что до 2017 году акции предприятия принадлежали нескольким кипрским компаниям.
ООО «Сибирская продовольственная корпорация»
Выручка в 2022 года — 12,9 миллиарда рублей.
Чистая прибыль — 153,6 миллиарда рублей.
Число сотрудников — 2149 человек.
Крупнейший мясопереработчик региона вырос из небольшого частного цеха, который начал работать в 1994 году. В 2009 году компания занимала уже настолько серьезные позиции на рынке, что смогла купить построенный еще во времена СССР Новосибирский мясоконсервный комбинат (приватизированное предприятие было в
ОА «Кудряшевское»
Выручка в 2022 году — 11 миллиарда рублей.
Чистая прибыль — 1 миллиарда рублей.
Количество сотрудников —
Компания основана в 1999 году, к началу 2010-х предприятие в Криводановке было уже крупнейшим переработчиком свинины в области. В 2019 году предприятие было куплено конкурентом из Томска — группой «Сибагро». В последнее время компании приходится отбиваться от обвинений в специфической вони, которая периодически накрывает город. Связь этих запахов с работой свинокомплекса доказать пока не удалось. А вот за нанесение ущерба природе в отношении бывшего руководителя предприятия уже возбудили уголовное дело. Конечными владельцами компании являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).
ПАО «НЗХК»
Выручка в 2022 году — 11 миллиарда рублей.
Чистая прибыль — неизвестно.
Количество сотрудников — не указано.
Предприятие основано в 1949 году и развивалось вместе с советской, а потом российской атомной промышленностью. Сейчас выпускает прежде всего тепловыделяющие элементы для атомных электростанций и исследовательских реакторов, а также оказывает услуги по лазерной сварке. Основным акционером компании является АО «Твэл» — один из крупнейших мировых производителей топлива для АЭС и сопутствующего оборудования. Входит в структуру госкорпорации «Росатом». В прошлом году предприятие получило рекордную выручку.
АО «Сибиар»
Выручка в 2022 году — 8,2 миллиарда рублей.
Чистая прибыль — 1,6 миллиарда рублей.
Количество сотрудников — 812 человек.
Завод по производству бытовой химии, построенный еще в 1975 году. Выпускает широкий спектр аэрозолей (освежители воздуха, средства ухода за домом, средства, отпугивающие насекомых, монтажная пена и
Предприятие не раскрывает состав своих акционеров, но по состоянию на 2015 году самый крупный (свыше 25%) пакет акций принадлежал директору предприятия Виктору Кушнеру. Остальные доли распределены между несколькими физическими лицами.
Нужно заметить, что на первую пятерку промышленных предприятий приходится менее 10% выручки всей новосибирской промышленности. Это говорит о том, что новосибирское производство состоит не из нескольких гигантов, а формируется десятками предприятий, большинство из которых не так велики на общем фоне. Но вместе обеспечивают работой десятки тысяч людей.
Сравнить крупнейшие производственные предприятия с лидерами в абсолютном зачете можно в материале о десяти крупнейших предприятиях области по выручке в 2022 году.