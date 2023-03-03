НЗХК отчитался о рекордной выручке за всю свою историю — как завод заработал 11 миллиардов рублей за год

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) достиг рекордной выручки за всю свою историю. В 2022 ее размер составил почти 11 миллиардов рублей, когда в 2021 году — 8,6 миллиарда рублей.



Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран, российский производитель чистой литиевой продукции. НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом». По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила 8,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 637,1 миллиона рублей.