НЗХК отчитался о рекордной выручке за всю свою историю — как завод заработал 11 миллиардов рублей за год

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) достиг рекордной выручки за всю свою историю. В 2022 ее размер составил почти 11 миллиардов рублей, когда в 2021 году — 8,6 миллиарда рублей.
Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран, российский производитель чистой литиевой продукции. НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом». По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила 8,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 637,1 миллиона рублей.
О финансовых показателях предприятия стало известно во время пресс-подхода к президенту АО «ТВЭЛ» Наталье Никипеловой и генеральному директору НЗХК Алексею Жиганину. Как сообщил СМИ руководитель завода, в 2022 году у предприятия была рекордная выручка по производству лития.
— Топливная компания предоставила возможность заполнить полностью наши урановые мощности. Мы на максимуме его отработали по основному ядерному направлению, вышли на дополнительные рынки, сделали опытные образцы, — сообщил специалист. — У нас была рекордная выручка по литию. Все контракты были максимальными, появились дополнительные заказчики. Мы создали на литиевом направлении экспериментальный участок, который занимается постановкой на производство новых видов изделий.
По словам гендиректора предприятия, на текущий момент максимальный объем производства металлического лития на заводе достигает 250 тонн, но специалисты планируют довести показатель до 350 тонн. Как сообщил руководитель завода, следующий этап развития производства — увеличение объема выпуска продукции до 1000 тонн к 2028 году.
Между тем президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова уточнила, что в текущем году выручка предприятия будет больше, чем в 2022 году.
— НЗХК на этом не останавливается. В этом году выручка будет больше, чем в прошлом году, — сообщила президент компании, добавив, что в 2024 году планируют выручку уже 15 миллиардов.
Руководитель АО «ТВЭЛ» отметила, что увеличить годовое производство металлического лития на заводе до 1000 тонн планируется к 2028 году.
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