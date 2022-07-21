Как НЗХК хранит радиоактивные отходы — смотрим на озеро с чайками и новый комплекс за миллиард
Завод химконцентратов построил комплекс для переработки отходов и показал старое хвостохранилище
Новосибирский завод химконцентратов отказался от хвостохранилища, куда почти 70 лет, с момента открытия завода, сбрасывали отходы. В прошлом году на предприятии построили новый комплекс переработки ядерных отходов, которые теперь будут упаковывать и вывозить на хранение в специализированную организацию на севере Томской области. Озеро, где хранили соединения урана, планируют засыпать, а к 2030 году здесь будет обычный участок земли. Корреспонденты НГС посмотрели, как перерабатываются радиоактивные отходы на НЗХК и что из себя представляет уже не действующее хвостохранилище.
Новосибирский завод химконцентратов — это как город в городе. Проезжая мимо остановки НЗХК по улице Богдана Хмельницкого, можно краем глаза увидеть лишь небольшую часть огромной территории завода. На участке площадью 120 гектаров — десятки зданий, сооружений, проезды, газоны и даже фонтан. 1350 человек работают на НЗХК — одном из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России, стран Европы и Азии.
Новосибирский завод химконцентратов — также один из крупнейших мировых производителей металлического лития и его солей. НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом».
По данным «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила
Уран без озера
Летом 2022 года в работе Новосибирского завода химконцентратов произошло знаковое событие — предприятие отказалось от хвостохранилища и запустило новый комплекс по переработке радиоактивных отходов.
30 июня был последний день, когда радиоактивные отходы НЗХК сбрасывали в озеро, что в
Теперь «хвосты» будут перерабатывать на самом заводе — для этого несколько лет разрабатывали и строили целый комплекс, в который вложили почти миллиард рублей. Переработанные отходы помещают в специальные бочки, присваивают им категорию и передают национальному оператору по обращению с ядерными отходами ФГУП «НО РАО», филиал которого находится на севере Томской области — в городе Северске.
Новая технология
Разработка проекта началась еще в 2011 году, в эксплуатацию новый комплекс ввели в марте прошлого года. Еще год потребовался на подборку материалов и отработку технологии. По словам специалистов, цель нового комплекса — «предотвратить поступление радионуклидов за пределы санитарно-защитной зоны и компактизация в одном комплексе — начиная от производства готовой продукции, заканчивая ее переработкой».
Если проще, это возможность не перегонять радиоактивные отходы по трубопроводам до этого озера, а оставить их на территории завода: переработать, упаковать и отправить на хранение.
— Первый этап — это сбор ураносодержащих сточных растворов. Растворы разделены по потокам, собираются в три емкости объемом по 65 кубов, затем передаются на обработку — нейтрализацию и осаждение, — перечислил этапы работы с отходами руководитель проекта комплексной переработки производственных отходов ПАО «НЗХК» Александр Тихонов. — Дальше растворы попадают на фильтрацию, где твердая фаза отбивается на центрифуге, жидкая идет на установку выпаривания. Получается дистиллят, который используется в дальнейшей технологии. Твердый осадок, который получился в центрифуге, цементируется и приводится в единую матрицу. Упаковывается в 200-литровую бочку. Следующий этап — паспортизация (определение класса отходов). Потом первичная упаковка помещается в специализированный контейнер, и после этого контейнер передается по договору в организацию, которая занимается долговременным хранением.
По словам Александра Тихонова, новая технология позволила полностью прекратить работу пульпопровода, тем заметно снизить экологические риски.
Законы и инвестиции
Отказ от погружения отходов в воду связан не только с мерами экологической безопасности. Эксперты завода и представители компании ТВЭЛ подчеркивают, что и нынешнее хвостохранилище вполне безопасно, что подтверждают результаты многочисленных проб. Изменилось законодательство, которое теперь запрещает строительство и эксплуатацию таких хранилищ.
Помимо новых законов и экологической безопасности, технология переработки отходов позволяет уменьшить их количество.
— Мы отправляли на хвостохранилище 16 тысяч кубических метров. В результате мы эти 16 кубических метров объединяем, образуем сточные воды, которые отправляем на дальнейшую переработку. В итоге радиоактивных отходов образуется на порядок меньше, — пояснил начальник отдела охраны труда, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии Иван Пильчик.
Специалист подчеркнул, что технология позволяет завершить производственный цикл на территории завода, так как часть сырья возвращается в технологический процесс, что сокращает расходы.
В новый проект переработки ядерных отходов вложили около 1 миллиарда рублей. Окупится он примерно за 10 лет — по оценкам экспертов НЗХК, система позволяет сэкономить на работе с отходами около 100 миллионов рублей в год.
Что будет с озером
Если случайно попасть на хвостохранилище, не зная, что на дне озера лежит уран, можно подумать, что здесь зона отдыха. Леса, луга, красивое озеро и даже чайки, летающие над водой в надежде увидеть не существующую там рыбу. Сотрудники завода так и шутят: выходим на пенсию и едем отдыхать в санаторий. Уровень радиации здесь всегда под контролем — на территории работает передвижная лаборатория, которая проводит замеры. На выезде с помощью дозиметра проверяют людей и транспорт. В случае превышенных показаний технику загоняют на мойку. В момент съемок уровень радиации был ниже допустимой нормы.
Место для хвостохранилища выбрали неслучайно — здесь был овраг, который позволил сделать водоем глубиной от 1 до 4 метров. Погруженные на дно озера радиоактивные отходы хранятся в
Хвостохранилище больше не будет использоваться так, как это было больше половины века. Территорию постепенно выведут из эксплуатации и передадут ФГУП «Радон» (организации «Росатома»). К 2030 году озеро планируют полностью засыпать и даже, говорят сотрудники, превратить в лужайку. В любом случае участок останется под наблюдением. Никакого строительства жилых домов, детсадов здесь не должно быть. Во всяком случае в ближайшие десять лет точно.
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