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Как НЗХК хранит радиоактивные отходы — смотрим на озеро с чайками и новый комплекс за миллиард

Завод химконцентратов построил комплекс для переработки отходов и показал старое хвостохранилище

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Хвостохранилище НЗХК выводят из эксплуатации

Хвостохранилище НЗХК выводят из эксплуатации

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Новосибирский завод химконцентратов отказался от хвостохранилища, куда почти 70 лет, с момента открытия завода, сбрасывали отходы. В прошлом году на предприятии построили новый комплекс переработки ядерных отходов, которые теперь будут упаковывать и вывозить на хранение в специализированную организацию на севере Томской области. Озеро, где хранили соединения урана, планируют засыпать, а к 2030 году здесь будет обычный участок земли. Корреспонденты НГС посмотрели, как перерабатываются радиоактивные отходы на НЗХК и что из себя представляет уже не действующее хвостохранилище.

Предприятие было основано 25 сентября 1948 года. Сегодня 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК

Предприятие было основано 25 сентября 1948 года. Сегодня 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом на НЗХК

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Новосибирский завод химконцентратов — это как город в городе. Проезжая мимо остановки НЗХК по улице Богдана Хмельницкого, можно краем глаза увидеть лишь небольшую часть огромной территории завода. На участке площадью 120 гектаров — десятки зданий, сооружений, проезды, газоны и даже фонтан. 1350 человек работают на НЗХК — одном из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России, стран Европы и Азии.

Новосибирский завод химконцентратов — одно из самых крупных предприятий в стране

Новосибирский завод химконцентратов — одно из самых крупных предприятий в стране

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Новосибирский завод химконцентратов — также один из крупнейших мировых производителей металлического лития и его солей. НЗХК входит в состав «ТВЭЛ» — топливной компании госкорпорации «Росатом».

По данным «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка ПАО НЗХК составила 8,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 637,1 миллиона рублей.

Новый комплекс переработки отходов обошелся в 1 миллиард рублей

Новый комплекс переработки отходов обошелся в 1 миллиард рублей

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Уран без озера


Летом 2022 года в работе Новосибирского завода химконцентратов произошло знаковое событие — предприятие отказалось от хвостохранилища и запустило новый комплекс по переработке радиоактивных отходов.

30 июня был последний день, когда радиоактивные отходы НЗХК сбрасывали в озеро, что в 7 километрах от границы с городом, недалеко от Пашинского переезда. Озеро и территория вокруг него — это и есть то место, которое называют хвостохранилищем. Отходы (хвосты) погружают на дно водоема почти 70 лет — столько же, сколько работает Новосибирский завод химконцентратов.

Специалисты завода подчеркивают, что работают с ураном, но это не атомная станция, топливо не облучают — радиационный фон соответствующий

Специалисты завода подчеркивают, что работают с ураном, но это не атомная станция, топливо не облучают — радиационный фон соответствующий

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Теперь «хвосты» будут перерабатывать на самом заводе — для этого несколько лет разрабатывали и строили целый комплекс, в который вложили почти миллиард рублей. Переработанные отходы помещают в специальные бочки, присваивают им категорию и передают национальному оператору по обращению с ядерными отходами ФГУП «НО РАО», филиал которого находится на севере Томской области — в городе Северске.

Специалисты завода утверждают, что за пределы производственной площадки радиационная авария выйти не может

Специалисты завода утверждают, что за пределы производственной площадки радиационная авария выйти не может

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Новая технология


Разработка проекта началась еще в 2011 году, в эксплуатацию новый комплекс ввели в марте прошлого года. Еще год потребовался на подборку материалов и отработку технологии. По словам специалистов, цель нового комплекса — «предотвратить поступление радионуклидов за пределы санитарно-защитной зоны и компактизация в одном комплексе — начиная от производства готовой продукции, заканчивая ее переработкой».

Если проще, это возможность не перегонять радиоактивные отходы по трубопроводам до этого озера, а оставить их на территории завода: переработать, упаковать и отправить на хранение.

НЗХК проводит дополнительные измерения уровня радиации в Калининском районе

НЗХК проводит дополнительные измерения уровня радиации в Калининском районе

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— Первый этап — это сбор ураносодержащих сточных растворов. Растворы разделены по потокам, собираются в три емкости объемом по 65 кубов, затем передаются на обработку — нейтрализацию и осаждение, — перечислил этапы работы с отходами руководитель проекта комплексной переработки производственных отходов ПАО «НЗХК» Александр Тихонов. — Дальше растворы попадают на фильтрацию, где твердая фаза отбивается на центрифуге, жидкая идет на установку выпаривания. Получается дистиллят, который используется в дальнейшей технологии. Твердый осадок, который получился в центрифуге, цементируется и приводится в единую матрицу. Упаковывается в 200-литровую бочку. Следующий этап — паспортизация (определение класса отходов). Потом первичная упаковка помещается в специализированный контейнер, и после этого контейнер передается по договору в организацию, которая занимается долговременным хранением.

Схема переработки отходов на новом комплексе

Схема переработки отходов на новом комплексе

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По словам Александра Тихонова, новая технология позволила полностью прекратить работу пульпопровода, тем заметно снизить экологические риски.

Первая партия кондиционированных твердых отходов передана на хранение 1<nobr class="_">3 июля</nobr> 2022 года

Первая партия кондиционированных твердых отходов передана на хранение 13 июля 2022 года

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Законы и инвестиции

Отказ от погружения отходов в воду связан не только с мерами экологической безопасности. Эксперты завода и представители компании ТВЭЛ подчеркивают, что и нынешнее хвостохранилище вполне безопасно, что подтверждают результаты многочисленных проб. Изменилось законодательство, которое теперь запрещает строительство и эксплуатацию таких хранилищ.

Помимо новых законов и экологической безопасности, технология переработки отходов позволяет уменьшить их количество.

Теперь отходы НЗХК будут отправлять в другой регион

Теперь отходы НЗХК будут отправлять в другой регион

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— Мы отправляли на хвостохранилище 16 тысяч кубических метров. В результате мы эти 16 кубических метров объединяем, образуем сточные воды, которые отправляем на дальнейшую переработку. В итоге радиоактивных отходов образуется на порядок меньше, — пояснил начальник отдела охраны труда, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии Иван Пильчик.

Иван Пильчик — заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии

Иван Пильчик — заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии

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Специалист подчеркнул, что технология позволяет завершить производственный цикл на территории завода, так как часть сырья возвращается в технологический процесс, что сокращает расходы.

В новый проект переработки ядерных отходов вложили около 1 миллиарда рублей. Окупится он примерно за 10 лет — по оценкам экспертов НЗХК, система позволяет сэкономить на работе с отходами около 100 миллионов рублей в год.

Отходы НЗХК погружены на дно озера

Отходы НЗХК погружены на дно озера

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Что будет с озером


Если случайно попасть на хвостохранилище, не зная, что на дне озера лежит уран, можно подумать, что здесь зона отдыха. Леса, луга, красивое озеро и даже чайки, летающие над водой в надежде увидеть не существующую там рыбу. Сотрудники завода так и шутят: выходим на пенсию и едем отдыхать в санаторий. Уровень радиации здесь всегда под контролем — на территории работает передвижная лаборатория, которая проводит замеры. На выезде с помощью дозиметра проверяют людей и транспорт. В случае превышенных показаний технику загоняют на мойку. В момент съемок уровень радиации был ниже допустимой нормы.

Хвостохранилище НЗХК находится в 7 километрах от города

Хвостохранилище НЗХК находится в 7 километрах от города

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Место для хвостохранилища выбрали неслучайно — здесь был овраг, который позволил сделать водоем глубиной от 1 до 4 метров. Погруженные на дно озера радиоактивные отходы хранятся в 12-метровом слое вяжущей глины, под толщей воды. Сегодня вся территория вокруг озера (это больше 100 гектаров) охраняется.

На территории регулярно проводят замеры уровня радиации. Ведущий инженер охраны окружающей среды Александр Каширин работает здесь уже 35 лет и знает все точки контроля. <br /><br />«За предел огражденной части хвостохранилища и санитарной части зоны радиационное воздействие не распространяется. Это я могу вам сказать достоверно, точно, положа руку на сердце», — утверждает он

На территории регулярно проводят замеры уровня радиации. Ведущий инженер охраны окружающей среды Александр Каширин работает здесь уже 35 лет и знает все точки контроля.

«За предел огражденной части хвостохранилища и санитарной части зоны радиационное воздействие не распространяется. Это я могу вам сказать достоверно, точно, положа руку на сердце», — утверждает он

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Хвостохранилище больше не будет использоваться так, как это было больше половины века. Территорию постепенно выведут из эксплуатации и передадут ФГУП «Радон» (организации «Росатома»). К 2030 году озеро планируют полностью засыпать и даже, говорят сотрудники, превратить в лужайку. В любом случае участок останется под наблюдением. Никакого строительства жилых домов, детсадов здесь не должно быть. Во всяком случае в ближайшие десять лет точно.

На территории теперь уже бывшего хвостохранилища берут пробы воды, почвы, ягод, снега

На территории теперь уже бывшего хвостохранилища берут пробы воды, почвы, ягод, снега

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