Как НЗХК хранит радиоактивные отходы — смотрим на озеро с чайками и новый комплекс за миллиард

— Первый этап — это сбор ураносодержащих сточных растворов. Растворы разделены по потокам, собираются в три емкости объемом по 65 кубов, затем передаются на обработку — нейтрализацию и осаждение, — перечислил этапы работы с отходами руководитель проекта комплексной переработки производственных отходов ПАО «НЗХК» Александр Тихонов. — Дальше растворы попадают на фильтрацию, где твердая фаза отбивается на центрифуге, жидкая идет на установку выпаривания. Получается дистиллят, который используется в дальнейшей технологии. Твердый осадок, который получился в центрифуге, цементируется и приводится в единую матрицу. Упаковывается в 200-литровую бочку. Следующий этап — паспортизация (определение класса отходов). Потом первичная упаковка помещается в специализированный контейнер, и после этого контейнер передается по договору в организацию, которая занимается долговременным хранением.

