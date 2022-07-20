Торговец техникой открыл огромный терминал под Новосибирском — фоторепортаж из кластера, где уже работает конкурент ИКЕА

Директор по логистике «Ситилинка» Андрей Поляков говорит, что склад строился изначально с учетом требований компании и будет использоваться «Ситилинком» как минимум в течение семи лет.



Собственный логистический терминал в Сибири «Ситилинку» понадобился, чтобы быстрее обрабатывать заказы. Объект на Северном объезде может содержать больше полумиллиона единиц товаров 50 тысяч разных наименований. Прежде, говорит Поляков, доставка отдельных позиций могла занимать до шести дней. Сейчас компания обещает управиться в течение суток. Причем это касается не только Новосибирска, но и окрестных регионов. Всюду, куда можно довезти товары автотранспортом за день.