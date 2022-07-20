Торговец техникой открыл огромный терминал под Новосибирском — фоторепортаж из кластера, где уже работает конкурент ИКЕА
Логистический комплекс «Ситилинка» заработал на Северном объезде
Новосибирск продолжает обрастать складами. В минувший вторник крупный логистический терминал открыл онлайн-ритейлер «Ситилинк», который будет обслуживать заказы не только новосибирцев, но и клиентов из соседних регионов. Тем временем на Северном объезде, где начал работать этот объект, постепенно формируется второй логистический кластер. Своими распределительными центрами и складами здесь обзавелись уже несколько крупных компаний. И число их будет расти. Самое интересное о новом кластере — в репортаже Стаса Соколова.
Огромное красно-белое здание склада расположено у перекрестка Северного объезда и Пашинского шоссе. На терминале нет никаких опознавательных знаков, что неудивительно — «Ситилинк» здесь не единственный «житель». Комплекс построен девелоперской компанией «ПФО Групп» (точнее, связанным с ней местным предприятием «ПФО Западная Сибирь») специально под нужды конкретных пользователей. Рядом, за забором уже работает большой распределительный центр сети «Магнит». А в корпусе, где расположен склад сети Hoff, часть помещений еще не занята.
Учредители «ПФО Западная Сибирь» — ООО «Проект Девелопмент», конечные владельцы — Ольга Козлова (50%), Юлия Грязина (25%), Ашот Ордуханян и Ольга Кравченко (по 11,25%). Прошлый год компания закончила с чистым убытком в размере 41 тысячи рублей.
Директор по логистике «Ситилинка» Андрей Поляков говорит, что склад строился изначально с учетом требований компании и будет использоваться «Ситилинком» как минимум в течение семи лет.
Собственный логистический терминал в Сибири «Ситилинку» понадобился, чтобы быстрее обрабатывать заказы. Объект на Северном объезде может содержать больше полумиллиона единиц товаров 50 тысяч разных наименований. Прежде, говорит Поляков, доставка отдельных позиций могла занимать до шести дней. Сейчас компания обещает управиться в течение суток. Причем это касается не только Новосибирска, но и окрестных регионов. Всюду, куда можно довезти товары автотранспортом за день.
ООО «Ситилинк» на 100% принадлежит «Мерлион Груп Лимитед» (Кипр, директор — Дмитрий Виноградов). Выручка в 2021 году составила 155,7 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд рублей. За время работы компания заключила госконтракты на поставку техники на 117,1 млн рублей.
Внутри склад состоит из трех основных частей. Самая большая — огромные стеллажи, на которых установлен более или менее крупногабаритный товар — всё, для перемещения чего нужны автопогрузчики. С непривычки стоящие на самой верхней полке огромные (в человеческий рост) холодильники выглядят пугающе. Но такова уж специфика такого паллетного хранения.
Довольно большая часть склада выделена на так называемый «мезонин». Это итальянское по своему происхождению слово в архитектуре обозначает или небольшую надстройку на крыше, или встроенный между этажами с высокими потолками «домик», где есть свои собственные уровни. Именно от этого второго значения и произошел уже складской термин.
Складской мезонин — это четырехэтажный встроенный склад для мелких товаров, которым не нужны высокие полки и которые сотрудники могут снять (или, наоборот, разместить на полке) вручную. От стеллажной части он отличается, по сути, только тем, что по нему не ездят автопогрузчики, а ходят люди с тележками.
Перед зоной погрузки товар выставляется уже достаточно свободно — так, чтобы холодильник или стиральную машину можно было подцепить легким погрузчиком и завезти прямо в машину. Формировать партии (и вообще учитывать внутренний поток товаров) помогают ручные сканеры, которыми достаточно просто считать штрихкод конкретной единицы товара или целого лота.
НГС уже писал о похожем комплексе (только более крупном), который открыла в прошлом году в составе промышленно-логистического парка компания «Озон». Отличие «Ситилинка» в том, что эта компания не маркетплейс (то есть оператор, который помогает продавать товары любым поставщикам), а просто онлайн-ритейлер, предлагающий товары от своего имени.
После того как бытовая техника или офисная мебель покинули логистический комплекс, они оказываются в пунктах выдачи (где можно только забрать заказанный товар) или в точках, которые в «Ситилинке» называют магазинами, хотя, по сути, это просто небольшие промежуточные склады. Там можно сразу купить какие-то мелочи, но выбирать товары придется тоже виртуально — не в терминале.
Район развязки Северного объезда и Пашинского шоссе превращается в последнее время в еще один крупный логистический кластер в окрестностях Новосибирска. Первый и самый крупный уже второй десяток лет развивается по обе стороны Омского тракта в рамках промышленного-логистического парка (ПЛП). Зона на Северном объезде пока, разумеется, куда скромнее, но здесь уже сформировался довольно заметный костях операторов.
Кроме упомянутых уже «Магнита» и Hoff, здесь же, в 150 метрах, уже работает склад и пункт выдачи товара конкурента «Ситилинка» сети магазинов RBT. С другой стороны Пашинского шоссе расположился комплекс компании ЭТМ (электромеханическая продукция). Прямо из окон офиса «Ситилинка» виден находящийся через дорогу длинный комплекс «Нордмолл». А чуть дальше по Пашинскому шоссе — довольно крупный контейнерный терминал. И места для расширения такого рода бизнеса здесь еще хватает.
Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин считает, что у новой площадки есть свои особенные плюсы. Отсюда удобней отправлять грузы, идущие на север и восток от Новосибирска (Томская и Кемеровская области). Да и большая часть города оттуда ближе. В отличие от ПЛП, правда, здесь нет ни единого оператора, ни какой-то подготовленной местными властями инфраструктуры.
Впрочем, и зона ПЛП тоже развивается не без сложностей. О том, как там идут дела, читайте в мартовском репортаже обозревателя НГС.