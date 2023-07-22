«Это семейное дело в пятом поколении»: сибирячка создала бизнес на эфирных маслах — как отличить настоящее и какое снимет стресс

Нина Арабаджыоглу по образованию журналист и пиарщик, но всегда хотела заниматься бизнесом. Около 5 лет назад она с партнером открыла магазин азиатских сладостей на одном из маркетплейсов. Дела шли хорошо, но потом Нина поняла, что конкуренция увеличилась, а сладости стали покупать сезонно. И на накопленные деньги она решила создать бизнес с турецкими маслами в Новосибирске.



Муж Нины — турок, они познакомились в Новосибирске, но ездили в Турцию знакомиться с его родителями и родственниками. Его семья занимается маслами уже в пятом поколении: их компания — Arabacioglu (Aryag) — существует с 1890 года. Завод расположен в турецком городе Афьонкарахисар: афьон в переводе с турецкого означает «опиум» — там и правда растет очень много маков, говорит Нина.

