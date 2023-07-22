«Это семейное дело в пятом поколении»: сибирячка создала бизнес на эфирных маслах — как отличить настоящее и какое снимет стресс

Жительница Новосибирска Нина Арабаджыоглу всегда хотела иметь свой бизнес: сначала она открыла на маркетплейсе магазин азиатских сладостей, а потом на накопленные деньги придумала другой проект — продажу турецких масел. С заводом, который занимается отжимом эфирных масел, Нину познакомил муж-турок, чья семья занимается маслами уже в пятом поколении, но он решил выбрать свой путь. Подробности узнала журналист НГС Мария Тищенко.
Нина Арабаджыоглу по образованию журналист и пиарщик, но всегда хотела заниматься бизнесом. Около 5 лет назад она с партнером открыла магазин азиатских сладостей на одном из маркетплейсов. Дела шли хорошо, но потом Нина поняла, что конкуренция увеличилась, а сладости стали покупать сезонно. И на накопленные деньги она решила создать бизнес с турецкими маслами в Новосибирске.
Муж Нины — турок, они познакомились в Новосибирске, но ездили в Турцию знакомиться с его родителями и родственниками. Его семья занимается маслами уже в пятом поколении: их компания — Arabacioglu (Aryag) — существует с 1890 года. Завод расположен в турецком городе Афьонкарахисар: афьон в переводе с турецкого означает «опиум» — там и правда растет очень много маков, говорит Нина.
Муж Нины выбрал другую сферу деятельности, а она, увидев производство и познакомившись с маслами, решила продавать их в России. До этого компания сотрудничала с разными странами, а у нас представлена не была.
— Турецкая компания сотрудничает с Европой, США и так далее. Каждая страна покупает масло, которое знает: арабские страны — масло розы, США — масло граната, орегано, лаванды, Германия — масло черного тмина для лекарств. Даже Оксфорд покупает у них масла и делает из них лекарственные препараты, — говорит девушка. — В самой Турции очень любят натуральную косметику и парфюм на основе натуральных масел: их используют в хаммамах, массажных салонах. Я решила всё это изучить.
Нина год занималась изучением масел: читала специализированную литературу и общалась с терапевтом, нутрициологом, тестировала продукцию разных брендов, изучала качество. Она видела, что на рынке есть нехватка качественных масел, в том числе потому, что иностранные бренды ушли с российского рынка.
— Трудно найти масло без отдушек. Я покупала масло апельсина у других компаний, чтобы протестировать, понять разницу. Масло апельсина — самое жидкое из всех эфирных. Нужно нанести его на запястье — натуральное масло должно через пару часов улетучиться, в целом они быстро испаряются. Настоящее имеет желтоватый цвет, то есть оно не прозрачное. А ненатуральное оставляет масляный блеск и резкий запах, — описывает Нина.
В этом году Нина начала действовать. В старт бизнеса она вложила примерно 250 тысяч — они пошли на закупку масел, разработку дизайна, создание буклетов, оформление. У нее было более 60 вариантов названия бизнеса: Нина проводила опросы, собирала мнения.
— Был вариант даже с телефонным кодом Турции. Но в итоге я выбрала Sever, потому что решила, что здорово было бы соединить две культуры вместе. Слово имеет двойную нагрузку. Мы — северная страна, ударение на первый слог. А по-турецки, с ударением на второй слог, это означает «любовь» или «она любит, ей нравится». Можно читать и так, и так, — замечает создательница бренда, но сама она ставит ударение на второй слог.
Сначала Нина рекомендовала масла друзьям и собирала отзывы.
— Подруга недавно родила ребенка, и после этого у нее стали выпадать волосы. У меня есть комплекс масел для волос, в котором более пяти разных масел. Она пользовалась по инструкции, и спустя несколько недель у нее стали расти новые волосы, а через полгода выросла челка. А масло лаванды может быть альтернативой седативных препаратов: у меня мама капает пару капель на подушку перед сном — это помогает успокоиться и хорошо высыпаться. Студенты перед сессиями используют его, — приводит примеры Нина.
Перед началом продаж Нина отправила масла на сертификацию в Москву и получила необходимые документы.
Теперь масла продаются в одном из цветочных магазинов города. Нина также ведет переговоры о сотрудничестве с массажными салонами и с производителем косметики в Кольцове.
Доставка масел организована через Стамбул. Для того чтобы продавать продукцию на маркетплейсе, можно было отгрузить ее на склад в Новосибирске, но Нина выбрала локацию в Москве — так, по ее словам, география распространения расширяется. На маркетплейсе Нина представила 11 видов масел, хотя в целом у компании их более 100.
— Пока я сделала маленькую наценку, чтобы привлечь аудиторию, но у конкурентов такое же масло в таком объеме стоит около 1500–2000 рублей, — подчеркивает Нина.
В целом в компании 1 литр масла апельсина стоит 4100 рублей, а мирта —
Масло мирта — одно из самых дорогих: чтобы получить 1 литр, используют 1,6 тонны сырья. Среди дорогостоящих также масло иланг-иланга. Сырье скупают со всей территории Турции. Важен сезон цветения растений, поэтому масла делаются именно в сезон. Как-то у Нины заказали масло, но она не смогла его продать — не сезон.
— Я продаю только свежие масла, после отжима, им только нужно месяц отстояться. Это масла только первого отжима, без разбавлений. Есть масла, которые для России менее известны, но пользуются популярностью в Турции. Например, клубничное — оно отлично подходит для кутикулы, его отжимают дважды в год. Масло лаванды и апельсина можно употреблять внутрь, а масло апельсина многим нравится, потому что это теплый аромат, который способствует хорошему настроению, очищению — хорошо добавлять пару капель в воду по утрам. Запах масла мирта многим не очень нравится, но оно полезно при бронхолегочных заболеваниях, им полезно дышать. Но самое главное в ароматерапии — чтобы аромат нравился. Поэтому важно это учитывать, — акцентирует внимание создательница бизнеса.
Она добавляет, что аромат может нравиться или не нравиться в зависимости от времени года: например, летом подходит, а зимой — нет, и наоборот.
— В массажное масло базовое, например жожоба, можно добавлять другие масла. Если апельсин, то будет ободряющий эффект, если мирт или лаванда, то расслабляющий. В Турции кокосовое масло покупает «Старбкас» и добавляет в кофе. Кокосовое масло в жару жидкое, а если поставить в холодильник, то застынет. Оно отлично заживляет, имеет антисептический эффект, но одновременно увлажняет и сушит, поэтому лучше его смешивать с каким-то маслом. Если несколько дней мазать им губы, то оно увлажнит, а если так делать неделю, то подсушит. Я рекомендую масло жожоба использовать для волос. Оно придает блеск, увлажненность, — советует Нина.
Сама Нина любит кокосовое масло, а масло мирта добавляет в увлажнитель воздуха.
Нина планирует в дальнейшем расширять линейку масел, заниматься индивидуальными заказами, а также привозить в Россию с семейного завода не только масла, но и розовую воду.
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