«Я долго работал на барахолке»: как турок решил сделать баклаву символом Новосибирска — ее увозят в Европу

Исмаил Йашар говорит, что в Турции десерт называют баклавой, а кавказцы — пахлавой. Первая поливается сахарным сиропом, а вторая — медом. Технологии производства у них разные.



«Как будто миллион долларов нашел»

Исмаил Йашар представляется и сразу предупреждает, что в Турции нет отчеств. Ему сейчас 48 лет, и их можно легко разделить на два периода: первые 24 года он жил в Стамбуле, а вторые — в Новосибирске. 20 мая 2023 года он отметил 24 года жизни здесь.



После школы Исмаил сразу начал заниматься торговлей с отцом. С 1992 по 1999 год работал со стамбульскими челноками, а потом сам поехал в короткую командировку в Новосибирск в 1999 году. Но командировка затянулась: Исмаил женился, родились дети и он остался в Сибири.