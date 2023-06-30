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«Я долго работал на барахолке»: как турок решил сделать баклаву символом Новосибирска — ее увозят в Европу

Он долго сам учился раскатывать тесто, а теперь может готовить 60 кг десерта в день

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Исмаил Йашар живет в Новосибирске уже 24 года

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Турок Исмаил Йашар живет в Новосибирске 24 года: он работал на барахолке и скучал по родной еде. Не найдя в магазинах вкусную баклаву (именно так ее называют в Турции), он решил сделать ее самостоятельно. Так это желание переросло в бизнес: теперь у турецкой кондитерской «Исмаил Йашар» есть цех и точка продаж на Красном проспекте и еще 2 места продажи. Как ему удалось добиться успеха, узнала журналист НГС Мария Тищенко.

Исмаил Йашар говорит, что в Турции десерт называют баклавой, а кавказцы — пахлавой. Первая поливается сахарным сиропом, а вторая — медом. Технологии производства у них разные.

«Как будто миллион долларов нашел»

Исмаил Йашар представляется и сразу предупреждает, что в Турции нет отчеств. Ему сейчас 48 лет, и их можно легко разделить на два периода: первые 24 года он жил в Стамбуле, а вторые — в Новосибирске. 20 мая 2023 года он отметил 24 года жизни здесь.

После школы Исмаил сразу начал заниматься торговлей с отцом. С 1992 по 1999 год работал со стамбульскими челноками, а потом сам поехал в короткую командировку в Новосибирск в 1999 году. Но командировка затянулась: Исмаил женился, родились дети и он остался в Сибири.

Разные виды баклавы стоят около 2000 рублей за килограмм

Разные виды баклавы стоят около 2000 рублей за килограмм

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— Я долго работал на барахолке — до 2013 года торговал дубленками, шалями. Как гурман, страдал по турецкой еде. Каждый раз, когда я ездил на родину, всё с удовольствием ел, потому что здесь как таковой нет настоящей турецкой еды. Потом в супермаркетах начала появляться баклава, но и внешний вид не тот, и по вкусу была не такой. Как кирпич, — вспоминает Исмаил.

Он решил научиться готовить баклаву самостоятельно. Сначала из готового слоеного теста, но всё равно это было не то, что нужно. А потом Исмаил стал изучать по роликам на YouTube, как готовят настоящую баклаву, а также узнавал нюансы у друзей в Турции.

— Хотел сделать такую баклаву, вкус которой помню из детства. Через некоторое время мне удалось тонко-тонко раскатать тесто — через него можно даже газеты читать. Я такой радостный был, как будто миллион долларов нашел. Это меня вдохновило, и я стал дальше изучать. Из-за того, что я знал, как выглядит баклава, мне было легче, — рассказал Исмаил.

Исмаил сам раскатывает тончайшее тесто — он потратил много времени, чтобы этому научиться

Исмаил сам раскатывает тончайшее тесто — он потратил много времени, чтобы этому научиться

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Открыть первую кондитерскую в 2017 году ему помог Центр развития предпринимательства: предоставил помещение площадью 100 квадратов на льготных условиях. В первый год кондитер платил 5000 рублей в месяц, второй — 7000, третий — около 10 000. Исмаил работал с небольшими расходами и развивался, участвовал в бесплатных выставках и мероприятиях.

До десертов Исмаил уже начинал свое дело в общепите, но с компаньонами — делали турецкую шаурму. Бизнес был не таким успешным. Исмаил считает, что для успеха важно сначала наладить процессы производства, сделать всё по уму, а потом уже ждать прихода денег. Поэтому сейчас он сам решает, по какой траектории будет двигаться его бизнес.

Кондитер считает, что ручная работа всё равно будет цениться, и не хочет упрощать и удешевлять свои изделия, покупая машину для раскатки теста или более дешевые ингредиенты

Кондитер считает, что ручная работа всё равно будет цениться, и не хочет упрощать и удешевлять свои изделия, покупая машину для раскатки теста или более дешевые ингредиенты

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Откуда «зеленое золото»?

Развить кондитерскую помогло сарафанное радио.

— Мой девиз: «Всегда вперед! Назад шагать нельзя». То есть я не могу испортить качество. Я до сих пор продолжаю поиск хорошей продукции: например, орехов. По телефону ничего не заказываю — хожу и выбираю, потому что каждый урожай разный. Я всё пробую, — рассказывает Исмаил.

В день Исмаил делает около 60 килограммов баклавы. На один поднос уходит несколько часов работы

В день Исмаил делает около 60 килограммов баклавы. На один поднос уходит несколько часов работы

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Часто ему звонят и предлагают удешевить изделия: например, использовать ореховую смесь. Но Исмаил на такое не соглашается. Фисташки он заказывает из родной страны, причем особый вид, который растет в Турции (в Антепе, или Газиантепе) и Сирии (в Алеппо, или Халебе).

— В этих районах растут очень вкусные фисташки, и используем мы именно этот сорт, хотя их более 100. Мы называем его «зеленое золото» — у него очень высокая цена. Из обычной фисташки так не выйдет: вкуса и аромата не даст. Поэтому логотип кондитерской зеленый — цвет фисташки, — замечает Исмаил.

Исмаил специально закупает 3 тонны масла летом, чтобы качество десерта было одинаковым в разное время года

Исмаил специально закупает 3 тонны масла летом, чтобы качество десерта было одинаковым в разное время года

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Остальные ингредиенты находит здесь — на это он потратил много времени, особенно на поиск качественного сливочного масла. Кондитер делает топленое сам: растапливает и фильтрует, чтобы готовить на чистом продукте.

Исмаил заметил, что зимой масло другое — из-за того, что корм у коров отличается в зависимости от сезона. Чтобы масло было одного и того же качества круглый год, кондитер теперь закупает летом 3 тонны, чтобы его хватало. Так он делает уже третий год.

Исмаил сам выбирает орехи для баклавы, пробует их, чтобы не испортить продукцию некачественным сырьем

Исмаил сам выбирает орехи для баклавы, пробует их, чтобы не испортить продукцию некачественным сырьем

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Исмаил придумал сибирскую баклаву с кедровым орехом: в Турции такой нет, а в Сибири она пользуется популярностью.

— Летом с баклавой приятно работать, потому что влажно: тесто не засыхает. А зимой проблематично из-за сухости, поэтому приходится добавлять больше воды, чтобы было проще раскатать. То есть от погоды зависит соотношение ингредиентов, — делится секретом владелец кондитерской.

До десертов Исмаил пробовал открыть турецкую шаурму с компаньонами, но дело не пошло

До десертов Исмаил пробовал открыть турецкую шаурму с компаньонами, но дело не пошло

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Он решил сделать свою баклаву брендом Новосибирска, поэтому расположил основные достопримечательности города на коробках для своих изделий.

— В Турции баклаву часто несут в качестве подарка, когда идут в гости. В Новосибирске тоже соблюдают такую традицию. Мои изделия часто возят в Москву. Даже в Италию специально заказывали, — рассказал владелец кондитерской.

Для сибиряков Исмаил делает баклаву с кедровым орехом, которой в Турции нет, вообще же в ассортименте около десятка видов

Для сибиряков Исмаил делает баклаву с кедровым орехом, которой в Турции нет, вообще же в ассортименте около десятка видов

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Исмаил Йашар говорит, что конкуренции не боится: город большой, всем хватит места. И отмечает, что машинная работа не заменит ручную несмотря на то, что в городе уже есть продукция, сделанная с помощью специальной машины.

Тесто должно быть таким тонким, чтобы через него можно было прочитать газету

Тесто должно быть таким тонким, чтобы через него можно было прочитать газету

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— Ручная работа и машинная — это небо и земля, поэтому я не хочу использовать в своей работе специальные машины, которые раскатывают тесто, — получается как жвачка. Визуально не сильно отличается, но я вижу и по вкусу могу отличить, — объяснил Исмаил.

В среднем он делает в день 10 подносов — это примерно 60 килограммов, по 6,5 килограмма на подносе. Чтобы приготовить один поднос, нужно потратить час, а потом еще и час в духовке. Сейчас Исмаил работает с помощниками, которые занимаются орехами и посудой, но основную работу делает сам.

Исмаил хочет передать свое дело сыну — Исмаилу Исмаиловичу, рассказав секреты своей работы ему

Исмаил хочет передать свое дело сыну — Исмаилу Исмаиловичу, рассказав секреты своей работы ему

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Исмаил мечтает передать свое дело сыну.

— У нас в семье даже дальних родственников нет, кто бы кондитерскими изделиями занимался. Я первый. И хочу передать свое дело сыну. Ему 19 лет, он учится в колледже по направлению «общепит» и очень хочет перенять это дело. Исмаил Исмаилович — мой наследник. Надеюсь, что он и детям передаст, и в Новосибирске останется надолго бренд «Исмаил баклава».

Сам же Исмаил Йашар сейчас ищет помещение, чтобы открыть еще заведение с дондурмой — турецким мороженым.

Исмаил хочет открыть точку с турецким мороженым и ищет помещение

Исмаил хочет открыть точку с турецким мороженым и ищет помещение

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Ранее мы рассказывали 10 трогательных и вдохновляющих историй из новосибирских кофеен.

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