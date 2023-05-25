«Кофейни не только про кофе, но и про людей». 10 трогательных и вдохновляющих историй из новосибирских заведений

Кафе — наверное, самое очевидное и привычное место для встречи. У каждой кондитерской и кофейни есть свои трогательные истории, связанные с гостями. Мы попросили их поделиться такими историями, чтобы собрать в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 332 кофейни и 129 кафе-кондитерских. Эти 10 кофеен вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за одну из них, и
Сеть кофеен «Академия Кофе»
— Сейчас сеть насчитывает 12 кофеен в Новосибирске, Красноярске и Бердске под единым управлением. В июне 2023 года открывается новая,
«Академия Кофе» открылась в 2014 году в самом центре. Наш слоган «Меняем кофейные привычки» стал основным девизом команды: мы популяризируем кофейную культуру, развиваем индустрию и влюбляем наших гостей в качественный кофе класса specialty.
Среди гостей много тех, чьи отношения начинались в наших кофейнях. Мы знаем много счастливых историй, и к нам уже приходят семьи с ребятишками. Одна из них такая: парень решил сделать предложение своей девушке именно в «Академии» в Академгородке. Для них эта кофейня была знаковым местом их встречи и первых свиданий.
Он попросил бариста помочь с букетом. И в ответственный момент встал на колено и сделал предложение своей девушке. Наши ребята поддержали торжественность момента улыбками, поздравлениями, цветами и, конечно, отличнейшим кофе. Эта семейная пара переехала из Академа, но, когда приезжают погулять, всегда обязательно приходят к нам.
Кофейня «Варежка»
— Сервис, профессионализм и утонченный вкус — это то, что мы принесли в наш любимый район. Мы не работаем на потоке людей, наша задача намного сложнее: приносить удовольствие нашим постоянным гостям.
Уже 6 лет мы дружим семьями, поддерживаем и переживаем вместе. Это не просто работа — это что-то гораздо большее.
Многие из наших гостей живут не просто на два города, а на две страны. Например, совсем недавно один из них написал, что к нему должны прийти гости (на минуточку, в Казахстане) и ему нужен его любимый чизкейк. Через 14 часов чизкейк был на столе.
Также есть наш любимый гость Дэниел — пилот грузовых самолетов из Германии. Он наслаждается нашими трюфелями в Дубае. А еще у нас есть прекрасная пара из Америки, которая всегда приезжает к нам, когда бывает в России.
Кондитерский дом «Куликовский»
— Первые кондитерские KULIKOV открылись в Новосибирске в 2019 году, за
Мы занимаемся любимым делом: производим и продаем вкусные десерты по уникальным своим и мировым рецептам. Для производства выбираем исключительно натуральные и экологически чистые ингредиенты: хорошее пастеризованное коровье молоко, настоящие сливки, вкуснейшие ягоды, фрукты, орехи и бельгийский шоколад.
Одной теплой семейной историей поделилась Валентина Акимова, менеджер магазина KUKILOV на улице Плановой:
— Я начала работать в компании почти два года назад, осенью 2021 года. В атмосфере всего нового и незнакомого постоянные гости становятся неким островком стабильности, потому что ты уже знаешь, чем можешь их порадовать, а они радуются тебе.
Одним из таких стали очень милые парень и девушка, которые познакомились и периодически встречались у нас за чашечкой кофе. Потом стали заходить чаще, почти каждый день. И спустя какое-то время мы заметили, что у них появились обручальные кольца. Эта чудесная пара ходит к нам по сей день — теперь уже втроем, с сыном. На его рождение мы скинулись всем коллективом и подарили небольшой подарок — любимые сладости и игрушку. Такое событие стало и для нас большой радостью.
Мы рады всем гостям, но когда они продолжают выбирать нас и доверять нам день за днем — это особенно ценно. Приятно иметь такие маленькие истории с незнакомыми, казалось бы, людьми. Одни гости обязательно покажут новые игрушки из садика и расскажут, как дела. Другие — обсудят школу, преподавание и юность. Я знаю, что дарю людям немного радости в виде кофе, пирожного или маленького душевного диалога. Потому что наши гости для нас — часть большой фиолетовой семьи.
Кондитерская «Винер Вальд»
— Кондитерская каждый день радует гостей нежными тортами, ароматной выпечкой и вкусными десертами, вся продукция доставляется из собственного кондитерского цеха в розничные магазины.
Бренд Wiener Wald был основан в 2005 году в Кемерове. А в
Любимчики гостей — нежный торт «Наполеон», румяный круассан с шоколадом, сочень с творогом, штрудель с маком и вишней, воздушная «Павлова» с нежным кремом внутри.
У нас есть свои фанаты, которые пристально следят за нами в офлайне и онлайне. Знают весь ассортимент, любят наши акции, с нетерпением ждут запуска новинок, активно комментируют посты и смотрят истории. Многие гости знают и любят нас уже много лет, еще с Кемерова. И после переезда в Новосибирск продолжают нас выбирать.
Например, школьница Софья очень любит наш детский кофе и десерты. Елена выбирает нас за то, что у нас торты разной сладости (легко выбрать под настроение), и за то, что их упаковка перерабатывается. С Мариной мы уже по-дружески лайкаем и комментируем истории друг друга, она очень хорошо знает наши торты и любит «Сладкие пятницы». А вот французский бульдог Тор любит наши имбирные пряники — он постоянный гость на «Ясном берегу». Его знают администраторы и подают первый кусочек пряника, пока хозяйка рассчитывается и ждет кофе.
Кафе-кондитерская KOOK
— Это небольшая кондитерская с полноценной кухней и посадкой на
Наши знаменитости — это дети наших постоянных гостей. Кто-то из них сделал первые шаги: Кира, дочь гостьи Татьяны, чуть ли не с пеленок приходит с мамой к нам, особенно на завтрак. А кто-то, как Печенька (его настоящее имя Давид), стал любимчиком всех на баре. Когда он был совсем маленьким, то немного стеснялся, потом освоился и уже громко кричал с порога: «Печенька! Хочу печеньку!» Ел только овсяную. Его маму Ульяну мы в этом году выбрали ангелом KOOK.
У гостьи Юли двое сыновей — Платон и Тимофей: они приходят к нам как домой, нам это нравится. Гостья Элиса начала ходить к нам с маленькой Кирой, потом у них появился Артурчик, а сейчас она приводит своих подружек с детьми. Они соединяют столики, и у нас становится очень весело.
Когда они вырастут, то точно будут помнить про нас, рассказывать своим детям: «А вот в нашем детстве была такая картошка cosmos…» И вот это важно. Потому что KOOK — это кондитерская вне времени. Наша цель не заработать деньги здесь и сейчас, а стать семейной ценностью. Купить меренговый рулет у нас — это уже хорошая семейная традиция. И вот это уже сложная задача.
Недавно мы запустили цех, и теперь на всех наших точках есть круассаны. В планах реализовать проект именно с выпечкой: у нас это очень хорошо получается. Но это чуть позже. Сейчас мы занимаемся открытием своего магазина для кондитеров. Локация и помещение уже известны, сейчас ведутся работы по сайту. Как показала практика прошлых лет, всё же «не стоит держать все яйца в одной корзине».
NUTS CAFE
— Пожалуй, самое ореховое место, Nuts Cafe открыло свои двери в декабре 2022 года и сразу полюбилось жителям района.
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— Мы мечтали о таком месте, где можно будет вкусно позавтракать, взять кофе с собой во время прогулки с ребенком или просто встретиться с подругами, — часто говорят гости из жилого комплекса по соседству.
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Приятный интерьер в зеленых тонах, необычные зеркала на стенах и потолке, внимание к каждой детали, отточенный сервис, хиты европейской кухни, авторский кофе и десерты без сахара — то, что вдохновляет возвращаться к нам снова и снова.
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Ореховые акценты обозначены в меню и присутствуют в большинстве позиций, в том числе и в фирменных напитках. У нас нет алкогольных напитков, потому что заведение находится в оздоровительном фитнес-центре, и спортивные гости это особенно ценят.
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Сотрудники кафе знают большинство гостей по именам и всегда с улыбкой встречают их в каждый новый визит. У нас есть условия для отдыха с детьми (специальные стульчики и лесенка для мытья рук, раскраски), а также для визита с небольшими собачками — им могут предоставить лежанку.
Кофебургерная «Процесс»
— Мы решили сломать стереотип. Вы слышали где-нибудь такой концепт, как кофебургерная? Мы — нет, поэтому и решили его придумать.
Наша история началась задолго до официального открытия. Мы очень долго готовились к этому проекту, потому что хотели сделать его непохожим на другие. Сначала мы начали работать для бренда «Фабрика», которая находится по соседству, а только потом решили, что уже пора воплощать мечты в реальность, и это случилось.
Кофебургерная «Процесс» — это стритфуд нового уровня. Представь, ты сидишь на работе, а потом на обеде оказываешься в европейском дворике, где при тебе в открытом автобусе жарят бургеры и готовят кофе. Наслаждайся едой и не отрывайся от процесса своих дел. Полноценная кухня, горячее, салаты и авторские напитки.
Меню кухни постоянно расширяется и обновляется, ведь мы хотим, чтобы наши гости могли всегда себя баловать новыми позициями.
Наша команда всегда готова поднять вам настроение после тяжелого рабочего дня или скрасить ваше ожидание перед полетом в теплые края.
Кондитерская и какао-бар Mr.Konfetkin
— У нашей команды есть большая революционная миссия — развивать новую культуру шоколада и какао. Через какао, горячий шоколад, десерты гости знакомятся с особенным шоколадом из премиальных сортов какао-бобов.
История, о которой я хочу рассказать, носит массовый характер, так как повторяется из раза в раз на протяжении трех лет. Речь об эволюции вкуса: я наблюдаю как меняются вкусовые предпочтения и появляется привычка пить какао. Когда гость впервые оказывается в баре, выбирает понятный привычный какао, обычно самый сладкий из 12 видов. Далее в желании изучать вкусовые особенности шоколада из разных регионов гость продолжает пробовать какао, уменьшая сладость, и в итоге приходит к чистому какао без сахара и получает удовольствие от чистого вкуса шоколада, — говорит создатель кондитерской Дмитрий Секушенко.
Турецкая кондитерская Исмаила Йашара
— Я очень долго работал на Гусинобродской барахолке, торговал турецкими вещами и как гурман страдал по турецкой еде. Каждый раз, когда я ездил на родину, я скучал по еде. Первую неделю кушаешь и то и то, пятое-десятое. Здесь как таковой настоящей турецкой еды нет. Потом в супермаркетах начала появляться баклава, но и внешний вид не тот, и по вкусу была абсолютно не то, как кирпич. Решил дома готовить баклаву сам.
Из готового слоеного теста более-менее получилось, но всё равно не то. Я решил в ролике посмотреть, как готовят баклаву турки, и постепенно стал пробовать сам. Через некоторое время мне удалось тонко-тонко раскатать тесто — я такой радостный был, как будто миллион долларов нашел. Стало интересно, как можно раскатать простое слоеное пресное тесто так, чтобы оно не рвалось, было тонким и мягким и через него было что-то видно. Постепенно я научился.
Я познакомился с городским центром развития предпринимательства, им понравились мои идеи, и мне обеспечили первое помещение с небольшой арендной платой. Это было в 2017 году.
Конкурсы, бизнес-планы мне очень помогли в развитии и доведении до ума продукции. Другая проблема была с ингредиентами: найти подходящую муку, масло было сложно. Фисташки очень дорогие, потому что это особый турецкий сорт.
Я хочу передать свое дело сыну. Ему 19 лет, он учится в колледже на направлении, связанном с общепитом, и очень хочет тоже этим заниматься. Исмаил Исмаилович, мой наследник. Я хочу ему передать это всё, чтобы он продолжал дело турецкой кондитерской Исмаила Йашара.
Мы пытаемся сделать это брендом города. Нашу баклаву, кстати, берут в подарок из Новосибирска — возят в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, даже в Италии была наша баклава.
У нас однажды такая ситуация была: покупательница взяла большое количество баклавы. Продавцы интересовались, зачем столько, — оказывается, у нее гостили итальянцы на Новый год и попросили им передать из Новосибирска баклаву, которой их угощали. Больше ничего и не надо — уровень такой, что наша баклава дошла до Италии, но именно как новосибирская, не как турецкая. Это был подарок.
Кстати, баклава — это именно турецкое название десерта, а пахлава — кавказское. Первая поливается сиропом, вторая — медом. Внешне они родственники, но разница большая — по вкусу и технологии.
Сеть кофеен Brewsell
— Не так давно маленькой кофейне в центре города исполнилось семь лет. Именно столько нам потребовалось, чтобы понять свою роль в жизни новосибирцев.
Бушующие события в мире, тревоги из-за сложностей в жизни, внутренние переживания — всё это нагнетает и выводит людей из равновесия. Чтобы обрести спокойствие, отстраненность от всего, они ищут место отдыха, где можно провести досуг и почувствовать безопасность. Таким местом мы и сделали нашу кофейню — уютным, маленьким, теплым. Общими усилиями мы смогли создать Brewsell таким, какой он есть сейчас — островком нормальности среди бушующих волн.
Понадобилось семь лет для того, чтобы понять нашу истинную миссию в кофейной сфере. Кофейни — не только про кофе, но и про людей. Это места, где можно насладиться не только любимым напитком, но и посидеть в чудесной компании, послушать музыку, поработать, позаниматься творчеством.
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