«Кофейни не только про кофе, но и про людей». 10 трогательных и вдохновляющих историй из новосибирских заведений

— Сейчас сеть насчитывает 12 кофеен в Новосибирске, Красноярске и Бердске под единым управлением. В июне 2023 года открывается новая, 13-я кофейня в Красноярске.



«Академия Кофе» открылась в 2014 году в самом центре. Наш слоган «Меняем кофейные привычки» стал основным девизом команды: мы популяризируем кофейную культуру, развиваем индустрию и влюбляем наших гостей в качественный кофе класса specialty.



Среди гостей много тех, чьи отношения начинались в наших кофейнях. Мы знаем много счастливых историй, и к нам уже приходят семьи с ребятишками. Одна из них такая: парень решил сделать предложение своей девушке именно в «Академии» в Академгородке. Для них эта кофейня была знаковым местом их встречи и первых свиданий.

