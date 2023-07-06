Patrizia Pepe уходит: в центре Новосибирска закрываются два старейших бутика модной одежды из Италии

В центре Новосибирска на улице Советская закрываются два старейших бутика итальянских брендов Patrizia Pepe и Liu-Jo.
Как сообщил корреспонденту НГС совладелец магазинов Василий Василец, окончательное решение о закрытии бутиков 1 августа 2023 года было принято на днях.
Магазины мужской и женской одежды известных итальянских брендов Patrizia Pepe и Liu-Jo открылись в Новосибирске в 2007 и 2008 годах соответственно. Магазины оформлены на ИП Носков Н.А. и ИП Кондратьева М.В.
— Причины экономические: с ростом курса евро эти магазины становятся нерентабельными. Есть падение спроса. Магазины и так находились в сложном состоянии из-за бывшей ситуации с коронавирусом, а в текущем режиме, с ростом курса валют, одежда становится предметом роскоши. Мы не планируем открытие новых магазинов одежды: в среднем или дорогом сегменте риски очень велики. Нужно переходить на дешевые поставки — Китай или Турция, но мы с этим никак не связываем [наш бизнес]: наша клиентская база совершенно другая, — рассказал журналисту совладелец магазинов Василий Василец.
В одном из магазинов добавили, что последнее время также изменилась и логистика поставки товара из Европы, что тоже повлияло на цену.
— Например, два-три года назад джинсы в Liu-Jo стоили 12–14 тысяч, на данный момент они стоят 16–18 тысяч, а с увеличением курса евро, думаем, цена станет порядка 20–24 тысяч рублей за единицу. В Patrizia Pepe примерно та же история, — заметили в магазине.
В июне 2022 года НГС рассказал, какие глобальные одежные бренды покинули Новосибирск первыми.