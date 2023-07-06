Patrizia Pepe уходит: в центре Новосибирска закрываются два старейших бутика модной одежды из Италии

— Например, два-три года назад джинсы в Liu-Jo стоили 12–14 тысяч, на данный момент они стоят 16–18 тысяч, а с увеличением курса евро, думаем, цена станет порядка 20–24 тысяч рублей за единицу. В Patrizia Pepe примерно та же история, — заметили в магазине.



В июне 2022 года НГС рассказал, какие глобальные одежные бренды покинули Новосибирск первыми.