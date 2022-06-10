Zara, H&M и Nike уходят по-английски: мировые бренды начали освобождать помещения в торговых центрах

Не успела новость о грядущем открытии магазинов Inditex разнестись по новостным агентствам и интернет-СМИ, как уже в самом Inditex в России решили все-таки внести ясность в ситуацию. Неназванный (опять же) представитель этой компании заявил российскому государственному агентству ТАСС, что Inditex «пока не планирует возобновлять работу магазинов в РФ».



В Новосибирске в отделах информации ТЦ, где расположены «временно закрытые» магазины, сообщили, что пока не обладают никакой информацией о дальнейшей судьбе этих торговых точек. Сами магазины не выдают никаких признаков какой бы то ни было деятельности внутри. Там выключен свет, часть вещей укрыта полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от пыли. В 2ГИС все они указаны как временно неработающие.

