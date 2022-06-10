Zara, H&M и Nike уходят по-английски: мировые бренды начали освобождать помещения в торговых центрах
Из магазинов вывозят товар — ТРЦ несут убытки и подумывают о новых арендаторах
Для глобальных одежных брендов, которые приостановили работу в марте, настало время X. Теперь они должны либо возобновить работу, либо продать бизнес другому владельцу, либо закрыться окончательно. Судя по всему, большинство магазинов ждет именно эта судьба. С тем, что будет на месте Zara, H&M, Mango и других брендов, пытался разобраться обозреватель НГС.
Магазины глобальных брендов начали закрываться в Новосибирске (как и во всей России) в начале марта. Тогда международные компании осторожно говорили российским арендодателям о возникших проблемах с логистикой и курсом рубля. Но всем было понятно, что основной причиной был, по сути, бойкот, который мировые бренды объявили России в связи с ее действиями на территории Украины. Тем не менее тогда речь шла о временной приостановке работы, на время которой компании обязались платить зарплату сотрудникам и арендную плату владельцам помещений, которые занимали «временно» закрытые магазины. Всё это время посетителей ТРЦ встречали темные витрины: часть закрытых магазинов располагалась в самых лучших местах, на входе в ТРЦ.
Самые большие потери местные ТЦ понесли от испанской компании Inditex. Это крупнейший одежный ритейлер в мире, в России ему принадлежат сотни магазинов. В Новосибирске у компании 18 торговых точек в торговых центрах МЕГА, «Аура» и «Галерея Новосибирск». Это магазины брендов Zara (3 точки в Новосибирске), Pull & Bear (3), Bershka (3), Stradivarius (3), Oysho (3), Massimo Dutti (2) и Zara Home (1). На втором месте стоит H&M (3 крупноформатных магазина). Далее следуют Mango (2) и глобальные спортивные марки: Puma (3 обычных магазина и два дисконт-центра), Adidas (2 обычных магазина и два дисконт-центра) и Nike (2).
Прошло три месяца, и ситуация начала проясняться. Первый звонок прозвенел, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного торгово-развлекательного центра «Остров Мечты» к российскому подразделению компании H&M на сумму около
На сайте самой компании до сих пор размещено всё то же сообщение о том, что «все магазины H&M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления» — оно появилось там еще в марте. На этой неделе информационный канал Mash со ссылкой на неназванные источники сообщил, что магазины H&M «точно будут закрыты» до осени.
Одновременно в федеральных СМИ появились противоречивые сообщения, в которых говорилось то о скором окончательном закрытии части магазинов компании Inditex, то о том, что некоторые из них смогут вернуться к работе уже в июне. При этом заявление о возможном возобновлении работы почему-то сделали представители не самого Inditex (или хотя бы торговых центров, где расположены магазины испанской компании), а компания Knight Frank, которая занимается оказанием услуг в сфере недвижимости. Что характерно, представитель Knight Frank, заявляя о возможном открытии части магазинов Inditex, не назвал ни источников этой информации, ни сроков, когда это может произойти. Учитывая сферу деятельности компании, это было больше похоже на PR-акцию по поддержке своих клиентов — владельцев торговых центров: насмотревшись на пустые галереи, на выход могли засобираться и другие арендаторы.
Не успела новость о грядущем открытии магазинов Inditex разнестись по новостным агентствам и интернет-СМИ, как уже в самом Inditex в России решили все-таки внести ясность в ситуацию. Неназванный (опять же) представитель этой компании заявил российскому государственному агентству ТАСС, что Inditex «пока не планирует возобновлять работу магазинов в РФ».
В Новосибирске в отделах информации ТЦ, где расположены «временно закрытые» магазины, сообщили, что пока не обладают никакой информацией о дальнейшей судьбе этих торговых точек. Сами магазины не выдают никаких признаков какой бы то ни было деятельности внутри. Там выключен свет, часть вещей укрыта полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от пыли. В 2ГИС все они указаны как временно неработающие.
Впрочем, судьба некоторых точек, похоже, уже решена. Так, магазины Nike (в 2ГИС также указаны как временно неработающие) не просто закрыты — из них уже вывезен товар, внутри остались лишь голые манекены.
Источник на рынке коммерческой недвижимости утверждает, что торговые центры уже «начали прощупывать почву» на предмет поиска новых арендаторов.
— Ситуация деликатная. С одной стороны, никого не радуют пустые магазины, это плохо сказывается на потоке покупателей, даже если арендатор продолжает платить за помещение. А найти равноценную замену Zara и H&M в нынешних условиях будет, мягко говоря, непросто, — считает собеседник НГС.
Наиболее реалистичным вариантом решения проблемы может стать продажа магазинов новому владельцу, как это случилось с торговыми точками польской LPP Group (владела брендами Sinsay, Reserved, Mohito и другими). Они возобновили работу формально под новыми брендами, но фактически пока торгуют тем же самым товаром под прежними вывесками.
Директор исследовательского и консалтингового агентства RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, однако, что для ТРЦ бренды такого уровня (то есть не просто известных, но и с крупными магазинами) — это не просто источник арендной платы, но «якоря», привлекающие покупателей в ТЦ.
Что касается арендных платежей, то Inditex всегда платит очень скромно — меньше, чем мелкие арендаторы. Но зато его магазины обеспечивают трафик и повышают статус объекта. Даже если удастся найти покупателя на магазины, то для ТЦ важно, чем будет торговать этот новый собственник. Это могло бы быть интересно только какой-то новой сети, которая хочет зайти в Россию, например, китайской, но для любой такой сети риски слишком высоки, отмечает Ермолаева.
Закрытие российских магазинов, конечно, принесет Inditex финансовые потери. Но, в принципе, компания чувствует себя сегодня очень неплохо и без российского рынка: испанский концерн сумел в первом квартале этого года увеличить продажи на 36%.
СЮЖЕТ
Помимо Inditex в России прекратили работу еще несколько крупных брендов с магазинами в Новосибирске: Mango, Adidas, Mothercare и еще несколько. Всего в крупнейших новосибирских ТРЦ сейчас не работают почти 90 торговых точек. Ситуация, впрочем, немного улучшилась после того, как работу возобновили магазины, раньше принадлежавшие польской LPP Group.