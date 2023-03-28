Новосибирская Джоли: красотка ресторатор — о взлетах и падениях, экстремальной готовке и адском шефе

Яна Фомина — новосибирский ресторатор. Сибирячке принадлежит траттория «Тесту Место», гастробар Poke Top и кулинарная студия «Кухня за Кулисами». С детства Яна любит готовить, но поваром себя не считает. В прошлом году она испытывала свои кулинарные навыки в реалити-шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница», но до финала не дошла — выбыла в 9-й серии. Неудачи Яна воспринимает как должное — считает их неотъемлемой частью жизни. Корреспонденты НГС встретились с Яной, поговорили с ней о ее успехах, бизнесе и красоте.
Любовь к готовке появилась у Яны еще в детстве — с родителями она часто посещала рестораны, атмосфера которых завораживала. Дома ей хотелось повторить ресторанное блюдо, удивить близких и получить их похвалу. До того как стать ресторатором, Яна мечтала о карьере модельера, шила одежду, а еще активно развивалась в моделинге.
— Я висела практически на каждом билборде в городе, долго зарабатывала на модельной сфере, чтобы ходить в кино и клубы, — улыбается она. Яна снималась для рекламных роликов, ее фото размещали в глянцевых журналах города.
Несмотря на большие успехи, моделинг Яна воспринимала как хобби — любовь к ресторанам победила. Долгое время она работала в найме, прошла путь от официантки до управляющей заведения, а в 2013 году вместе с партнером Анастасией Спириной открыла первый проект — кулинарную школу, где старалась показать альтернативный взгляд на готовку.
Сейчас студия «Кухня за Кулисами» работает не только как школа, но и как площадка для проведения мероприятий в формате кулинарного мастер-класса. В том же здании находится итальянская траттория «Тесту Место». Позже Яна Фомина и Анастасия Спирина открыли еще один проект — гастробар Poke Top с паназиатской кухней. Для реализации первых двух проектов нашлись инвесторы, а для Poke Top девушки воспользовались кредитными средствами.
Взлеты и падения
— Я безумно люблю кухню и всё, что с ней связано. Думаю, в этом и есть мой успех — большая любовь к тому, что делаю, — говорит ресторатор.
За многолетнюю карьеру в ресторанном бизнесе случались и неудачи: потеря денег, невыгодный проект. К таким поворотам судьбы Яна научилась относиться спокойно.
— По истечении времени провалы воспринимаются как норма жизни, ты уже не реагируешь на них как на что-то сверхъестественное, это просто есть. Случается взлет — радуешься, падение — огорчаешься, это часть жизни, — считает девушка.
По словам Яны, в ресторанной сфере нет конкуренции, все работают в одной нише и хотят, чтобы гостям было вкусно.
— Наша задача — дарить положительные эмоции гостям. Каждый ресторатор делает это так, как видит и как хочет, каждый гость выбирает ресторан, чтобы закрыть свои потребности, — объясняет Яна Фомина.
«Адский шеф»
В прошлом году Яна приняла участие в реалити-шоу «Адский шеф», его транслировали на телеканале «Пятница».
— Мне прислали сообщение с приглашением, я согласилась, у меня как раз было свободное время. Я вылетела на первую серию в Питер, у меня был один день на то, чтобы понять, хочу я или нет, в итоге решила: впереди лето, время для развлечений и веселья, значит едем и веселимся, — говорит Яна.
Мечты попасть в телевизор у Яны не было, она хотела побывать во взрослом лагере. 24/7 участники реалити находились под прицелами камер и соревновались друг с другом в приготовлении блюд на необитаемом острове. Яне пришлось столкнуться с действительно серьезными противниками.
— В основном все профессиональные шеф-повара, хотя были и фуд-блогеры, и владельцы небольших кафе, и творческие молодые люди, которые только что закончили обучение, и просто люди, которые хотели кардинально поменять профессию и уйти в поварское искусство, — рассказывает ресторатор.
Готовка на острове оказалась экстремальной, причем сложно было не только удивить ведущего проекта, шоумена Константина Ивлева, но и выдержать атмосферу реалити-шоу.
— Мне очень нравилось то, что у нас было расписание, четкий график, всё по времени. Мне понравилась именно эта история, которой не хватило в детстве, я закрыла потребность побывать в лагере, — объясняет Фомина.
Свободное время, хобби и личная жизнь
Яна все еще учится делегировать обязанности так, чтобы на ней оставались только курирующие вопросы. Свободное время она посвящает встречам с молодым человеком и с друзьями. Каждый день посещает спортзал, любит групповые занятия, ходит на танцы, йогу или растяжку.
— Я вообще за любые активности, — добавляет Яна.
Девушка любит путешествовать, узнавать новое, искать вдохновение в других странах для работы.
— Мне нравится пробовать новые блюда, искать классные рестораны, смотреть, как работают заведения. Потом те вещи, которые мне понравились, я повторяю у себя. Для ресторатора путешествия — это в первую очередь насмотренность, — объясняет сибирячка.
Яна побывала во многих странах, понравилось везде, но больше всего душа лежит к Италии. Яна признается, что пасту и пиццу может есть каждый день.
К списку хобби Яна причисляет спортивно-бальные танцы — занимается ими с детства. В последнее время ее интерес захватил маркетинг — Яна сконцентрировалась на улучшении знаний в этой области.
О красоте
Яна считает, что красота — понятие относительное. Для кого-то женщина красива, для кого-то — нет. В бизнесе красота — дело десятое, главное — ум.
— Здесь даже речь не об IQ, а об EQ — эмоциональном интеллекте. Есть потрясающая книжка, где говорится об этом. Я думаю, людям с высоким EQ везет больше, есть просто умные люди, а есть смекалистые — они чувствуют, знают, где и с кем нужно познакомиться, что сказать, как себя вести, — объясняет она.
Красота в понимании Яны — в ухоженности.
— Если девушка любит себя, ощущает себя уверенной, следит за собой, всегда аккуратна, это говорит о ее статусе и восприятии ее окружающими, а какое у нее лицо и фигура, не имеет значения, — говорит Яна.
О мужчинах
Боятся ли мужчины сильных и независимых женщин? Яна Фомина считает, что выражение «сильные и независимые» избито.
— Девушки применяют его как оправдание отсутствия мужчины в жизни. Я думаю, все мы разные, и мужчины, и женщины. Главное, чтобы люди друг другу понравились, а дальше уже как получится, — считает Яна.
Как стать счастливой и успешной?
— Чтобы стать счастливой и успешной, нужно перестать ходить на тренинги «Как стать счастливой и успешной». Мне кажется, раньше мы все были намного счастливее, пока не узнали, сколько всего нужно лечить в своей голове. Все уже в нас — все колеса жизни, все, о чем рассказывают на тренингах, мы уже знаем, мы проживаем это каждый день. Не бывает такого, чтобы в каждой из сфер жизни всё было идеально, всегда где-то будет лучше, где-то хуже. Здесь больше вопрос восприятия, понимания и принятия. Сейчас ты работаешь над одной из сфер, абсолютно нормально, что другая будет проседать, не нужно винить себя. Когда переключаешься с одной сферы на другую, понимаешь и принимаешь принцип, в этом и есть баланс, уметь делать акцент на том, что нужно, — говорит Яна Фомина.
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