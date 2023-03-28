Новосибирская Джоли: красотка ресторатор — о взлетах и падениях, экстремальной готовке и адском шефе

Любовь к готовке появилась у Яны еще в детстве — с родителями она часто посещала рестораны, атмосфера которых завораживала. Дома ей хотелось повторить ресторанное блюдо, удивить близких и получить их похвалу. До того как стать ресторатором, Яна мечтала о карьере модельера, шила одежду, а еще активно развивалась в моделинге.

— Я висела практически на каждом билборде в городе, долго зарабатывала на модельной сфере, чтобы ходить в кино и клубы, — улыбается она. Яна снималась для рекламных роликов, ее фото размещали в глянцевых журналах города.