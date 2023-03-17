Виталина Прекрасная. Как дочка вице-губернатора прошла путь от танцовщицы go-go к целомудренной женственности

НГС продолжает серию материалов о том, чем занимаются дети новосибирских чиновников. Мы уже рассказывали о детях мэра и губернатора, писали про бизнес детей новосибирских сенаторов и депутатов. Сегодня мы расскажем о дочери вице-губернатора Новосибирской области Игоря Яковлева Виталине Кригер. Виталина по-настоящему разносторонняя девушка: кроме модного бизнеса она обучает женственности и секретам семейного счастья, пишет книги и выступает лектором. Во многом ей помогает муж — Владимир Кригер. Мы узнали историю Виталины и ее семейного бизнеса.
От go-go к ведической женственности
Если верить сайту «Единой России», у Игоря Яковлева четверо детей. Его старшая дочь — Виталина Кригер. Виталина — яркая девушка, она ведет блог в Instagram* и другие соцсети.
— Самобытная баба, спикер крупных семинаров, мотивационный оратор, правдоруб, — так описывает себя девушка на собственном сайте.
Из некоторых интервью Виталины можно узнать, что мама воспитывала ее одна. Девушка родилась в Амурской области в 1992 году. Если верить официальной биографии Игоря Яковлева на сайте «Единой России», на тот момент он учился в танковом училище в Благовещенске.
— Меня воспитывала мама одна. Я родилась у мамы очень рано, когда ей было
Девушка рассказывала, что ее маме приходилось много работать, чтобы обеспечить им достойную жизнь. По словам Виталины, у нее не было примера счастливой семьи, а из-за нехватки отцовской любви она пыталась привлечь внимание мужчин яркой и кричащей одеждой. Какое-то время девушка занималась танцами go-go и выступала в ночных клубах.
При этом юная Виталина хорошо училась и мечтала построить успешную карьеру. В
— У меня были серьезные карьерные планы в области юриспруденции, — делилась Виталина.
Все изменилось, когда в университете она встретила будущего мужа Владимира Кригера. Владимир долго и красиво ухаживал за девушкой, и она поняла, что хочет построить с ним семью. Чтобы не разрушить отношения, Виталина начала читать книги о психологии, эзотерике, трансерфинге и Ведах.
— Я погружалась всё больше и поняла, что вот она — истина, которая настолько проста, но от нас ее почему-то прячут. Что есть женский путь, и он мне подходит, — рассказала девушка.
Изменения не заставили себя ждать — гардероб Виталины изменился на более женственный, а карьера юриста сменилась на семейное производство одежды.
Грани женской ответственности
Так и появился бренд одежды Vitalyan Dress.
— Благодаря распространившемуся ведическому знанию я в числе многих девушек захотела выглядеть иначе: женственно, целомудренно и со вкусом. Ситуация в магазинах с такой одеждой на тот момент была еще хуже, чем сейчас! Я шила себе, потом знакомым, потом подписчицам. Здесь вы не найдете мини-юбок, потому что женственность не равно сексуальность, — рассказывала она о своей компании.
Vitalyan Dress можно отнести к среднему классу: брюки стоят в районе 3200–3900 рублей, платья — 3900 — 5900, рубашки — 3200–3900 рублей. Девушка рассказывала, что в основном бизнес ведет ее муж Владимир, она же занимается Vitalyan Dress «в фоновом режиме» — подбирает ткани и придумывает модели. Именно Владимиру Кригеру принадлежит товарный знак Vitalyan Dress, указано в «Контур.Фокусе».
Девушка следит за репутацией бренда: в 2019 году она судилась с одной из покупательниц из-за негативного отзыва в соцсетях. Как следует из решения суда, Кригер требовала от девушки удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в 1 миллион рублей. Суд первой инстанции отклонил иск предпринимательницы — экспертиза установила, что отзыв содержал субъективное мнение, а товар имел «существенный недостаток» в виде отсутствия полной информации о нем.
Кроме модного бизнеса Виталина Кригер вместе с мужем развивают себя в еще одном направлении — написании книг. У девушки вышло два пособия: «Грани женской ответственности» и «Академия Грани женской ответственности». Последнее создано по мотивам девятимесячного курса одноименной академии, указано на сайте произведения. В книге собраны лекции «известных спикеров в области психологии, альтернативной медицины и дополнительного образования». Стоимость книги в электронном виде — 990 рублей.
Среди тем книги фигурируют «кармические задачи», «управление временем и пространством» и «детские инфекционные болезни как «золотой ключ» к самоисцелению». Автором последней лекции указана Наталья Толоконская — жена экс-губернатора области Виктора Толоконского.
Тема альтернативной медицины близка и Виталине Кригер. У себя на странице в Instagram* под тегом #ФармаПрости она рассказывает об отказе от фармацевтических лекарств в пользу гомеопатии. На своей странице на «Таплинке» она также рекламирует книгу «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации».
Автор книги — человек под псевдонимом Антон Амантонио — один из самых популярных русскоязычных антипрививочников. В феврале 2020 года книгу выпустило крупное российское издательство «ACT». После ожесточенной критики со стороны врачей, ученых и просветителей оно отозвало тираж. Автора обвиняли в спекуляции и игнорировании научных фактов.
Из юридических лиц на Виталину Кригер, судя по «Контур.Фокусу», оформлено ИП и ООО «Грани женской ответственности». Финансовые показатели индивидуальных предпринимателей в сервисе не указывают, а выручка ООО «ГЖО» на конец 2021 года составила 17,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 711 тысяч.
Бизнес с депутатом Заксобрания
Муж Виталины Владимир Кригер в академии ГЖО отвечает за тему финансов. По данным «Контур.Фокуса», у Владимира есть ИП — ему, кстати, принадлежит товарный знак Vitalyan Dress. Владимиру Кригеру принадлежит и половина ООО «Фламинго», еще 50% компании у Зои Овсепян. Компания зарегистрирована на Писарева, 32 — там располагается косметический магазин Zoya Ovsepyan beauty lab. Прибыль «Фламинго» на конец 2021 года — 19 миллионов.
Родственница Владимира, Ирина Кригер работает в правительстве Новосибирской области, как и Игорь Яковлев. Ирина — консультант отдела патриотического воспитания министерства региональной политики, которое до ноября 2022 года возглавлял Игорь Яковлев.
В 2015 году Владимир Кригер занимался арендой недвижимости, следует из данных Калининского районного суда. Тогда он судился с водителем машины, который врезался в его киоск на
Группа компаний «Альянс» занимается коммерческой недвижимостью в Новосибирске, в частности, сдает в аренду уличные киоски. Например, сейчас компания сдает помещение недалеко от Речного вокзала и офиса бывшего отделения Сбербанка на Доватора.
До 2022 года директором компании был депутат Заксобрания и бизнес-партнер Кригера Андрей Пак. Совладельцев ООО «Альянс» зовут Евгения Пак и Роман Вячеславович Братцев. Вячеслав Братцев был главой департамента спорта новосибирского правительства, потом замминистра промышленности региона. Выручка «Альянса» на конец 2021 года составила 5,3 миллиона, чистый убыток — 9,8 миллиона.
Кроме того, Пак — один из соучредителей ТСЖ «Каменный цветок» дома на
В прошлом у Владимира Кригера были доли в компаниях «Сибирь», «Скат» и «Орион», партнерами в которых выступали также Андрей и Евгения Пак, Роман Вячеславович Братцев. Все компании занимаются арендой недвижимости.
Общая выручка компаний Владимира Кригера в 2021 году составила 20 миллионов, чистая прибыль — 19 миллионов.
НГС обратился к Виталине Кригер с просьбой рассказать о ее бизнесе, образе жизни и взглядах, но она отказалась давать комментарии.
*Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
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