Виталина Прекрасная. Как дочка вице-губернатора прошла путь от танцовщицы go-go к целомудренной женственности

От go-go к ведической женственности

Если верить сайту «Единой России», у Игоря Яковлева четверо детей. Его старшая дочь — Виталина Кригер. Виталина — яркая девушка, она ведет блог в Instagram* и другие соцсети.

‌— Самобытная баба, спикер крупных семинаров, мотивационный оратор, правдоруб, — так описывает себя девушка на собственном сайте.



Из некоторых интервью Виталины можно узнать, что мама воспитывала ее одна. Девушка родилась в Амурской области в 1992 году. Если верить официальной биографии Игоря Яковлева на сайте «Единой России», на тот момент он учился в танковом училище в Благовещенске.

